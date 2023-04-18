(الشرقية) تحط بكربلاء لتُسعد ثلاث سيدات عبر رحلة العمر

(الشرق ية) تحط بكربلاء لتُسعد ثلاث سيدات عبر رحلة العمر

كربلاء – سعدون الجابري

اعتادت قناة (الشرقية ) وبتوجيه من رئيس مجموعة الإعلام المستقل الأستاذ سعد البزاز أن ترسل مجموعة من السيدات لزيارة بيت الله الحرام و قبر الرسول الأعظم محمد (ص) في أيام شهر الطاعات رمضان الخير من خلال برنامج (رحلة العمر)، وفي موضوعنا اليوم نطلع على كواليس احدى حلقات البرنامج التي كانت بمحافظة كربلاء ، بعد أن أختار ملاك البرنامج ثلاث سيدات يعيشن الحرمان من ملذات الحياة بسبب العوز المادي و الفقر بأنواعه ، بشمولهن بمبادرة البرنامج الذي يعده و يقدمه الإعلامي علي الخالدي ، برفقة كادر تصوير متخصص . وبعد ان كان فريق البرنامج في موسمه السابق (الأول) يصطحب عدد من السيدات الى المملكة العربية السعودية لاداء العمرة بزيارة بيت الله الحرام و قبر الرسول الأعظم (ص) ، لكن في هذا الموسم الرمضاني كادر البرنامج طرق الأبواب على السيدات المرشحات للذهاب (للعمرة) ، وطريقة الذهاب لبيوت الأسر كانت عبر (الكاميرا الخفية) وتنكر الخالدي بشخصيات مختلفة وفي حلقتنا هذه تنكر بزي عمال بيع الغاز .. ثم تنكر بصفة أحد كوادر فرق تلقيح الأطفال في دائرة صحة كربلاء.

و قال الخالدي لـ (الزمان) (كان لنا تنسيق مع أحد الأصدقاء لغرض تحديد العوائل التي نزورها بهذه الحلقه ، وتوجهنا صوب مديرية المنتجات النفطية بكربلاء .. ورحبوا بنا وتم تسليمي بدلة عمل يرتديها بائعوا الغاز الجوالين، ولبست الكمامة والنظارة وصعدت بسيارة بيع الغاز بصفة (عامل) ووصلنا بيت الأرملة أم هاشم وطرقنا الباب عليها ، وعند مجيئها لنا في باب البيت تبادلنا السلام وكلمها وكيل بيع الغاز سألها أنتم قبل أيام خبرتوني بعطل القنينة ، واليوم نريد تسلمينا القنينة مع أجور 25 الف دينار لنستبدلها بأخرى ، السيدة قالت (لا القنينة مابيها شئ) ومو أحنا الي مخابريكم ، أصر عليها الرجل و طلب منها أن يشاهد أسطوانة الغاز وجلبها للباب ورد الخالدي .. هاي مشكلة بالقنينة عاطل رأسها ، وعليك تبدليها بعد أن تدفعين 25 الف ويتم أستبدالها).ردت أم هاشم : والله ماعندي مبلغ 25 الف دينار ..

منتجات نفطية

هنا المفاجأة التي أطلقها الخالدي : نحن من قناة الشرقية وليس من المنتجات النفطية ، نبشرك (راح تروحين للعمرة) على حساب الشرقية .ردت أم هاشم : ما أصدك والله .. لكن مقدم البرنامج قال لها تفضلي هذا (الإحرام) وهذا المبلغ المالي الهدية من الشرقية الذي يمكنك للذهاب للعمرة ومتى ما تشائين والف مبروك لك العمرة) .

وأوضح مقدم البرنامج : عند عودتنا سيراً على الأقدام من بيت السيدة الأولى أم هاشم .. شاهدنا أمرأة معاقة تجلس على كرسي متحرك وبجانبها طاولة عليها علب بلاستيكيه متوسطة و صغيره بداخلها مادة البنزين ، كون هذه السيدة لامعيل لها وتقوم ببيع البنزين على أصحاب الستوتات والدراجات والمولدات لبعض سكان المنطقة ، سلمنا عليها وسألناها عن السيدة أم هاشم قالت مسكينه وفقيرة ، قلت لها هل محتاجة شئ قالت والله إيجار البيت وراتب الرعاية ماعندي، أجبتها هل ترغبين بالذهاب لزيارة العمرة ، نعم فرحت وقالت أتمنى لكن ..!

هنا اعلنا لها البشرى بالسفر لبيت الله وقبر النبي محمد وأداء العمرة..

ولهجت أم حسين بخير الدعاء للبزاز الذي يكرم دوما الفقراء والأيتام .

الجولة الأخيرة كانت بالذهاب الى دائرة صحة كربلاء / المركز الصحي الفرعي في الهادي

حيث تم التنكر بصفة احد أعضاء فريق لقاح الأطفال ، والتوجه لبيت السيدة أم كرار.. وقام أحد الموظفين بتقديم الإرشادات الصحية لهذه السيدة، وبعدها نزع الخالدي الكمامة والنظارة وقال لها (جئنا مع فريق التلقيح لنبارك لك ونخبرك أنت ستذهبين لزيارة العمره على نفقة الشرقية).

السيدة فرحت بالخبر السار وقالت قناتكم هي لسعد البزاز..؟

أجابها الخالدي نعم أمي .. وهذا الإحرام والمبلغ المالي المهدى من القناة لسفرك للعمرة.

أم كرار اجابت الخالدي انا أراك دوماً بالتلفزيون وأسأل نفسي (هل يجي يوم تجيني الشرقية وتفرحني) فقال لها (ماما اليوم حققنا أمنيتك وجئناك للبيت لنسعدك بالذهاب للعمرة).

ظرف صعب

واوضحت السيدة أم كرار : أنا ظرفي صعب جداً عندي ولد شاب مصاب بالشلل الرباعي من طفولتة ولحد الآن وعمره أصبح 35 سنة ، وهو راقد بالفراش وأنا أعينه لوحدي .طلبنا منها رؤيته .. ودخلنا عليه وهو على فراش العافية .. لنودعها مع الدعاء ان يكون الله يكون بعون هذه السيدة المثابرة.

فريق برنامج رحلة العمر ضم :-الأشراف العام : فراس السراي، الإعداد والتقديم : علي الخالدي، مخرج ميداني ومدير تصوير : عمر الجابري ، تصــــــوير : سرمد بليبل وأسامة المفرجي ، مصور طائرة : علي الطريحي، كرافيك : عبد الرحيم يونس، المتابعة الصحفية : سعدون الجابري، مونـــتاج وإخراج : عمار السعد.