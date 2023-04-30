الشرطة ثالثاً في دوري الطائرة رغم الخسارة أمام أربيل

بغداد- الزمان

خسر فريق نادي الشرطة، أمام فريق نادي اربيل في ختام مبارياته في دوري الطائرة الممتاز للموسم 2022-2023.وانتهت المباراة لصالح أربيل بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد، وبرغم الخسارة حصل الشرطة على المركز الثالث بفارق النقاط. وكانت نتيجة أشواط المباراة كالتالي 25-17 . 16-25. 25-20 . 25-21.وكان فريق البيشمركة تغلب امس على أربيل بثلاثة أشــواط مقابل شوط وحيد امس، بواقع ((25-19) (25-22) (16-25) (26-24).وفي سياق منفصل أسدل الستار على منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2022-2023 بتتويج الشرطة باللقب بدون تعرضه لخسارة.وتمكن فريق نادي الشرطة من التتويج باللقب وحل فريق نادي الجيش ثانيا والحشد الشعبي بالمركز الثالث.وكان الشرطة حسم تتويجه بالدوري قبل عدة أدوار من انتهاء منافسات الدوري العراقي الممتاز ، وفاز في لقاء اليوم على الجيش بنتيجة 37 – 33.وحصد الشرطة 66 نقطة، ويليه نادي الجيش وصيفاً بـ 54 نقطة ثم نادي الحشد الشعبي بالمركز الثالث بـ 52 نقطة.وكان الشرطة توج باللقب في الموسم 2021-2022 بعد فوزه في المباراة الاخيرة على فريق الجيش والتي جرت على قاعة نادي وسام المجد حيث انتهت المباراة بفوز فريق الشرطة بنتيجة 30-32.