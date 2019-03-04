الشرطة تهزم النفط وتنهي المرحلة الأولى بلا خسارة

بغداد – قصي حسن

انهى فريق الشرطة مبارياته في المرحلة الاولى بالدوري الممتاز بكرة القدم، بلا خسارة متصدرا ترتيب الفرق بجدارة حينما الحق الهزيمة امس الاثنين بفريق النفط بهدفين دون مقابل في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة.

ورفع الشرطة رصيده الى 47 نقطة من 19 مباراة جمعها من 14 انتصارا وخمس تعادلات، فيما توقف رصيد فريق النفط عند 26 نقطة في المركز السابع ولديه مباراة مؤجلة، ولم تتوقف ارقام المتصدر عند هذه الحصيلة، بل سجل 42 هدفا في شباك المنافسين، وتلتقى مرماه سبع كرات فقط.

وانهى الفائز المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي، في شوطها الاولى عندما تمكن قائد القيثارة علاء عبد الزهرة من التوقيع على الهدف الاول ليصل الى الهدف رقم 14 في صدارة هدافي الدوري، فيما اضاف زميله مهند علي الهدف الثـــــــاني في الدقيقة .39

ويقود الفريق الشرطاوي، المدرب الصربي نيبويشا الذي تمكن من توظيف توليفة اللاعبين التي معظمها ارتدت قمصان المنتخبات الوطنية للابتعاد عن اقرب مطارديه فريق القوة الجوية بفارق تسع نقاط، غير ان للاخير مباراة مؤجلة. كما شهد مساء يوم امس مباراة مهمة جمعت فريق الزوراء مع فريق ذوب آهن اصفهان الإيراني لحساب الجولة الاولى من المجموعة الاولى في دوري ابطال آسيا 2019 سيتم نشر تفاصيلها في عدد يوم غد الاربعاء.