الشرطة تفك الشراكة والكهرباء تتربص في مواجهات الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يواجه الشرطة 38 الساعي لفك الشراكة عن الغريم الجوية وللانفرادبصدارة الدوري الممتاز في اختباراليس سهلا عندما يحل ضيفا ثقيلا على الحدود في ملعب الزوراء مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى والتاسعة عشرة من الدوري ويحاول مواصلة نجاحاته بخوض اللقاء بتحد املا بانهاء المرحلة الحالية لمصلحته من خلال العمل ما بوسعه عبراقوى هجوم لتحقيق الفوز وخطف النقاط الثلاث لتوسيع الفارق وما حققه الفريق خلال فترات الصراع الحالي يعكس تحسن الاداء وثقةالتشكيل في أداء واضح لمجموعة أسماء من الشباب والخبرة واصلت السير بعيدا عن المطبات والمشاكل الفنية ومرة أخرى يعلق مؤمن سليمان اماله على انتفاضة جديدة لفريق يعرف كيف يلعب ويفوز والسعي لمواصلة مسلسل التألق وضمان النتائج ويلقى دعما من جمهوره الذي ينتظر لحظة اليوم في عبور الحدودالمتراجع والخروج بالمنجز الاولي ما يضع الاعبين امام حتمية الفوز ولاغنى عنه إطلاقا فيما يامل الحدود حادي عشر23 وضع حد للتعثر والقيام بخطوة جدية عبرالاستحواذ على النتيجة والعودة للمنافسات بعد التعثر المتكرر لتسعة ادوار متتالية من دون فوز ومحاولة قلب الطاولة اذا ما ظهر بنفس المستوى امام الزوراء وهذه المرة بفرصة الفوز الذي غاب عن أجندة عادل نعمة لرفع العنوان الأبرز بعد تخلي الفريق عن بدايته الواعدة واستمريتخبط وتائة وتأمل الادارة ان يحصل تغير بتجاوز المنافس الصعب والفوز اليوم سيعيده للواجه و سيكون له اهميةخاصة والسؤال هل بمقدور الفريق بلوغ ذلك .

النفط والكهرباء

وبعدما تنفس الصعداء بفوزين خلال ثلاثة ادوار واستعاد شيء من الثقة لكنها ليست كافية لمحاولة الهروب من منطقة الخطر عندما يخضع الثامن عشر النفط16 لاختبار غير سهل امام ضيفه الكهرباء الثالث35 ويريد منح نفسه السيطرة في ظل ارتفاع معنويات اللاعبين ومحاولة دعم الفوز الاخير على كربلاء في مباراة مهمة لايريد الوقوع في الخسارة بعد الحصول على الثقة والتخفيف من التراجع الواضح و اهمية مواصلة تغير الأمور مع بداية المرحلة المقبلة ولايمكن تبرير ما حصل للفريق و على كادره الفني الحالي البحث في تحديد الاخطاء وتفاديها والتاثير بالفريق وهنالك وقت لجعله قادرا على مواصلة تحقيق النتائج من جانبه يامل الكهرباء بتعثر المتصدر والوصيف للوصول للصدارة مع انتهاء الجولة بعد استعادة التوازن بالعودة من ملعب الديوانية بفوز ويمنح لنفسه فرصة اللعب للخروج بالفوز الحادي عشر ولازال قادر على تحقيق ما يخطط له لؤي صلاح لفريق في حال مستقر مدعوم بجهود اللاعبين وبالنتائج ويلعب اليوم بطموحات الارتقاء للصدارة بعدما استمر عند مواقع المنافسة الحقيقية.

القاسم واربيل

ويشهد ملعب القاسم صراع من نوع آخر عندما يجمع أصحاب الأرض سابع عشر17 بضيفهم اربيل سادس عشر18 الاول فشل بتفادي العودة لمنطقة الهبوط بتعادل الوسط قبل أن يخرج منها الضيف عبر افضل نتائجه بعد تسعة ادوار متتالية بقهر النجف امام جمهوره بثلاثة اهداف لهدفين ويحاول ان يحظى بمهمة اليوم للابتعاد عن مواقع الخطر وقبلهامحو الصورة الباهتة والسعي لتجاوزالوضع الصعب ولاستعادة دوره بعد تحسن شيء من المستوى مؤخرا لكنه يبقى مطالب من جمهوره بالفوز الذي سيكون حافزا كبير لدخول مباريات النصف الثاني من الدوري بحالة افصل للتخفيف من الصعوبات والتوجه لتحقيق النتائج من اجل البقاء فيما يبحث القاسم على من ينقذه من محنة البقاء في المنطقة الحمراء وقد يؤدي ذلك لترك مكانه في الدوري بعد ثلاثة مواسم شعر بالفارق الواسع ببن اللعب في الاولى و الممتاز و لا شيء امامه فقط تحقيق البقاء والامر مرهون بأداء وجهود اللاعبين وان يكونوا مع الفريق لتجاوز حالة الخطر المحبطة وانهاء الأزمة بسرعة دون تبريرات لانه متواجد وسط مهمة صعبة جدا تحتاج لتظافر الجهود للابقاء على فرصة اللعب موسم اخر.

ميسان والديوانية

وبعدماشربا نفط ميسان والديوانية من كأس واحدة بخسارة الاول من الشرطة بثلاثية نظيفه وعاد قبلها بهزيمة دهوك وسقوط الاخر في ميدانه من الكهرباء كما خسر من كربلاء ويشعر بحزن كببر في ظل تأخره دون توقف والغير متوقع وبات يعاني واهتزت شخصيته امام استمرار نزف النقاط وبغير القادر على تضميد جراحه و سيكون امام لقاء صعب عندما يخرج الى العمارة قد تزيد الامور تعقيدا بعد14خسارة ولان ميسان ينتظر فرصة استعادة التوازن وهو الذي استفاد من مباريات الارض ويظهر اقوى وافضل من الضيف في كل شي وسيلعب بشعار الفوز وحده امام فرصة التقدم لموقع النجف الذي سيدخل مواجهة الطلاب بالعاصمة .

الكرخ والصناعة

ويحل الصناعة منتشيا بفوزه المهم على نفط البصرة ضيفا على الكرخ وفي وضعية افضل من فترة اخرى والسعي لدعم نتيجة الدور الماضي اذا ما أراد تدارك مأزق الهبوط وترك موقعه بإرادته ما يتطلب اللعب بروح عالية املا بتحقيق النتيجة المقنعة الثانية وان حصل فذلك يعد انجازا للفريق المتراجع 12خسارة ولم يبقى امامه الا خوض المباريات القادمة بقوة واهتمام لانها ستكون حاسمة جميعها فيما يحاول الكرخ تجاوز خسارتي الطلبة والجوية وعثرتي البصرة والزوراء وحان الوقت لاستعادة النتائج الإيجابية عبر استغلال الوضع المهزوز للمنافس والحصول على كامل النقاط ليفتح الطريق للتقدم للأمام .

مباريات الغد

وتقام يوم غد الأربعاء بقية مباريات الجولة المذكورة وفيها يضيف نــــــــفط البصرة زاخو ويلتقي الجيران كربلاء والوسط و يستقبل المتصدر نوروز ويخرج الزوراء في مهمة صعبة لمواجـــــــــــهة دهوك الملاحق له فيما يضيـــــف الطـــــــلاب النجف.