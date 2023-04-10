الشرطة تعبر الحشد ويقترب من ختام دوري السلّة الممتاز

بغداد- الزمان

تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي الحشد الشعبي بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 77-76 ليحسم الشرطة المنافسات لصالحه ويقترب من التأهل الى المباراة النهائية لمواجهة المتأهل من النفط او زاخو.

وقال عضو اتحاد السلة خالد نجم في تصريح صحفيان الشرطة كسب ثلاث مباريات من اصل سبع كما حقق فريق الحشد مباراتين من اصل سبع والمباراة القادمة ستكون يوم الخميس وهي قمه في الاثاره وفي حال فوز الشرطة سيصل للنهائي واذا فاز الحشد ستكون مباراة فاصلة .