الشرطة تعاقب الطلاب وتنفرد بالصدارة في أبرز مواجهات الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يحتاج الميناء43 للفوز لضمان التأهل مباشرة للدوري الممتاز لكرة القدم للموسم القادم اليوم الثلاثاء الثاني من أيار الجاري عندما يحل ضيفا على فريق المصافي في اخر جولات المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى وربما تكون النقطة كافية لتحقيق هدف المشاركة اذا ما تعثر الطرف المنافس على نفس بطاقة التأهل ديالى42امام ضيفة الناصرية في مواجهتين تقامان بوقت واحد حيث الر ابعة عصرا لاتقبلان الاخطاء وتضيع النقاط وياملان خوضهما بحذر شديد واصرار امام التحدي الكبير للمتصدر والصيف وهما يدركان كلما كان التحدي اكبرسيكون التصميم اكبر من أجل تحقيق النجاح واي نجاح سيكون في لحظات ناريةو مهمتين مختلفتين تماما عن جميع المباريات السابقة وستبلغ مخاوف انصارهما من النتيجة ذروتها .

فريق الميناء

عاش فريق الميناء (تمر الدوري) موسم معقد وصعب وستكون فترة ضياع اذا لم يتمكن الفريق من انهاء المهمة والعودة بالإنجاز بعدما عانى من الهبوط وسط حالة من توتر العلاقة مع اتحاد الكرة لكنه اليوم يقف على أعتاب الحسم و انهاء كبوته من البقاء في الدرجة الأولى وكل شيء سيكون بايدي الاعبين ولايريدوها تطول وحان موعد العودة لمقعده الفرصة التي تلوح في الأفق .

ادارة النادي

وقامت إدارة النادي بإعادة تشكيل الفريق وكلها امل بمستقبلة بعد الغياب عن الواجهة ولم يشفع لة من انه اول فريق نقل درع الدوري من العاصمة للبصرة وقبل ان يترك باسم قاسم المهمة التي تكفلهاهاتف شمران الذي سار بالفرق بنجاح من جولة لاخرىوبانتظار اضافة منجز للفريق و لسجلةالتدريبي مع ثاني اعرق فريق محلي معقل النجوم وان نجح الفريق اليوم سيدين بذلك لشمران والاعبين الذي خاظو موسم مهم وسيكونون اليوم امام صراع خاص من أجل إنقاذ الفريق واستعادة هيبتة تحت انظار جمهوره الذي سينتقل إلى ملعب اللقاء بحافلات خاصة لدعم مهمة التشكيل وان تتحقق العودة من قبل المجموعة المثابرة التي حققت الفوز في 12والتعادل 7 مرات وخسارتين لكن لا معنى واهمية لكل الذي تحقق مقابل تحقيق الفوز اليوم امام الفوارق الشاسعة عندما يلعب فريق مثل الميناء في الدرجة الأولى ويغيب عن الممتاز لكن من يدري ماذا سيحصل لانة لاشيء مضمون بكرة القدم .

فريق ديالى

كما يسعى فريق ديالى الذي سيخوض المهمة الحاسمة مع ضيفه الناصرية المتاخر كثيراتحت انظار جمهوره لتحقيق العبور المؤثر والعودة مرة أخرى للممتاز للفريق الذي صال وجال فيها عندما سيكون امام مواجهة خاصة تتطلب الفوز وحال لسانة يقول يجب ان نفوز لكن ذلك لم يكن كافيا اذا حسم الميناء مهمتة ويامل ديالى خدمة المصافي في عرقلة المنافس لكي ينفرد بالحصول على بطاقة التأهل امام فرصة قد لا تتكرر بعد موسم قدم فيها ما علية وحقق الفوز 12 مرة والتعادل 6 مرات وثلاث خسارات وسبق وتصدر المجموعة لفترة قبل التراجع للوصافة ويمني النفس بان يحقق رغبة جمهوره الذين سيبقون هواتفهم المحولة مفتوحة لمتابعة نتيجة لقاء بغداد املا في ان يحقق المصافي مايبحثون عنة لمواصلة الطريق ولتدوين اسم ديالى مرة اخرى في سجل البطولة الكبيرة وسبق وتعرف على قيمتها النوعية قياسا للاولى ولا توجد اوجة للمقارنة بين البطولتين.

فوز الشرطة

انتزع الشرطة صدارة الدوري الممتاز بعدما حصد فوزا غاليا ومهما على حساب الطلاب بثلاثية نظيفة في الجولة 26 وتقدم د 46 بهدف علاء عبد الزهرةونجح نفس اللاعب بتعزيزة بالهدف الثاني من ضربة جزاءد63 وحسم احمد فرحان المهمة بالهدف الثالث د86 لينفرد بالصدارة 54 بفارق نقطتين عن أقرب منافسية الغريم الجوية وثلاث نقاط عن الزوراء وعاقبت الشرطة الطلاب بعدما قدمت مباراة متكاملة واداء ممتع وبدات بضغط وقوة وبطول الملعب والاعتماد على الهجمات السريعة واستحقت التقدم وبدوره ادى لتسجيل الاهداف الثلاثة وظهر الفريق اكثر قناعة في الدفاع والصراع على اللقب عندما ارتدىوشاح البطل ودخل برغبة الفوز من البداية وسيطر ا ولعب بأداء مؤثر في ظل تالق المفارز التي قدمت ما عليها حيث المستوى و النتيجة وفك الشراكة والانفراد بالموقع الحافز الكبير للدفاع عن الصدارة وأفضل بروفة لقمة المرحلة الثانية امام الجوية الجمعة وأكدت تشكيلة الفريق امتلاكها اللاعبين القادرين على تحقيق النتائج والمرور دون توقف ومنح جمهورهم الكبير الاستمتاع باللعب والنتيجة والطمأنينة بعدما اخذ الفريق يحدد معالم المنافسةوالسير بطريق الصدارة لوحدة والإمساك بها بقوة والسعي لصناعة المنجز في الدوري والكأس .

بدورة خيب الطلاب امال انصارهم الذين فظلوا مغادرة الملعب بعد تلقي الهدف الثالث وسط حسرة كبيرة على النتيجة وتوسع الفارق مع المتصدر الى تسع نقاط حينما افتقد لاعبو الفريق للتحدي والتركيز والكل يعلم مسبقا مدى صعوبة المهمة وتأثير النتيجة الفني والمعنوي على الفريق الذي عاد ليواجه ازمة النتائج في ظل الهزيمة الكبيرة خارج توقعات المراقبين وليس جمهورهم الرافض للمستوى والهزيمة والترتيب وقبلها تضاؤول حظوظهم في المنافسة والعـــــــودة لمربع الترتيب بعد زيادة الـــــــفارق مع رابع الجدول الكهرباء الى ست نقاط بعد تلقي الهــــــــزيمة السابعة وخشية الانصار في ان تؤدي الخسارة دخول الفريق في دوامة النـــــــــتائج في مرحلة الحسم.

تعادل الجوية ودهوك

انتزع دهوك نقطة ثمينة من مضيفة الجوية في المواجهة التي جرت امس الاول في ملعب الشعب وانتهت بتعادلهما بدون اهداف ليرفع الجوية رصيدة الى 52 والتراجع وصيفا خلف العدو اللدود والأصفر 37 وفشل الفريقين في ترجمة الفرص القليلة ولم يهدد المضيف منافسة كما كان منتظرا منه عندما دخل اللقاء برغبة الفوز واستعادة الصدارة لكنه فشل عندما واجه الاداء المنظم لدهوك الذي تدارك حالة التراجع في النتائج والمراكز مؤخراوكاد أن يحبط الجوية عبر اكثر من فرصة لكنها لم تستغل كما يجب وظهر مجددا ويذكر ببداية القوية وتخطى موقف غاية في الأهمية واثبت انة لايمكن ان يتخلى عن المواجهات الصعبة بعدماقدم واحدة من المباريات المؤثرة واحبط مهمة الجوية التي غلب عليها النتيجة ليتعثر مرة اخرى ويفقد نقطتين والصدارة .

تعادل الوسط والنفط

وعاد النفط بنقطة من ملعب الوسط بعدما فرض التعادل على المضيف ويرفع رصيده الى21على بعد نقطتين من القاسم ويحث الخطى للتقدم امام تحقيق رغبة البقاء في موسم لازال يشهد معاناة الفريق بعدالتخلي عن الكثير من المباريات لكنه يمني النفس بالبقاء هدف المشاركة الصعب جدا من جانبةتوقف الوسط عن النتائج المطلوبة بعد فوزين على الشرطة والديوانية ولن يستغل ظروف اللعب ويبدو لم يأخذ الامور على محمل الجد امام تراجع الضيف الواضح وفشل من تحقيق الفوز الثالث خلافا لكل التوقعات رغم الفوارق

في كل شيء مع ضيفة لكنه أخفق ليستمر بنفس مكانه الخامس عشر31.

تعادل نفط البصرة والحدود

ولم يتمكن نفط البصرة من تغير مسار النتائج بالحصول على نقاط الارض بعدماخرج بالتعادل الثالث امام ضيفة الحدود الاخر الذي فشل في استعادة التوازن بعد هزيمة الجوية لكنهما لازال منافسين وبمقدورهما تحقيق النتائج المطلوبة في ظل ما يمتلكون من عناصر قدمت لهما الكثير وياملان العودة للنتائج الافضل لدعم مركزيهما.

فوز اربيل

ونجح اربيل في تجاوز خسارة الشرطة الاسبوع الماضي بعدما قلب تاخره بهدف لهدفين امام الديوانية الى فوز بثلاثة أهداف وسط ترحيب جمهوره في العودة للنتائج الداعمة منذ بداية المرحلة الثانية بفضل تعاون المدرب واللاعبين ودعم الجمهور للاعبي الفريق ومواصلة المشاركة من حيث تقديم المستويات الواضحة التي حققت النتائج الجيدة منذ تسلم المهمة من قبل عباس عبيد والإسهام في تحقيق نقلة كبيرة في مسار المستوى والنتائج والمركز والسير في الاتجاه الصحيح

فيما عاد الديوانية بالخسارة 21 والبقاء متذيلا وسط تصاعد الصعوبات ومعاناة المشاركة المخيبة .

تعادل ميسان والكرخ

وانتهى لقاء نفط ميسان والكرخ بتعادلهما بدون اهداف ليستمرا في مركزيهما بنفس الرصيد 38 غبر ان فارق الاهداف يصب لميـــــــسان في المركز السابع ويؤكد قدراته في التعامل مع مباريات الميدان والحصول على نقطة ابقــــــتة في مكانة المتقدم والحفاظ علية منذ فترة في ظل توازن النتائج والحال للكرخ الذي يواصل العطاء ويخطف النقاط في العاصمة وخارجها وبتجديد الثـــــــقة بشبابة في تقديم موســـــــم طيب وهو ما ينطبق على اهل العمارة.