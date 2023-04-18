الشرطة تدافع عن الصدارة ولقاء ساخن يجمع أربيل ودهوك بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يخوض الشرطة 48 اختبارا مهما عندما يحل ضيفا على الوسط سادس عشر الجدول 24 في أول مباراة تاتي بعد الانفراد بالصدارة والسيطرة عليها والسعي لتعزيز موقعه في الحصول على كامل النقاط من أجل توسيع فارق النقطة الذي يفصله عن الوصيف الجوية ويعتمد الفريق على التشكيل الذي قادة للمركز الحالي بالفوز على النفط الاسبوع الاخير من الدوري الممتاز وتحدي اصحاب الارض ومواصلة العمل الذي يقوم به اللاعبين الذين سيكون امام مهمة غير سهلة رغم تراجع المضيف وانحدار نتائجة ويقف على حافة منطقة الهبوط و زادت الامور صعوبة بعد معاقبة مدربة سامر سعيد بالحرمان من دخول الملاعب لمدة سنتين لكنه يحظى برغبة كبيرة للحد من النتائج السلبية والثار من الخسارة الاولى والعودة للمنافسات من اقوى البوابات مؤكد يضع الفريق واللاعبين الفوز نصب أعينهم واللعب تحت مخاطر البقاء والابتعاد عن الموقع الحالي في تجديد الثقة بالاعبين والتعويل عليهم في خوض اللقاء بتحد كبير وثقة عالية ومعها تخطي الفترة الصعبة التي يمر فيها الفريق الذي عانى كثيرا لكن يجد الوقت حان للحد من الامور والقيام كلما يقدر علية ومن أجل تحقيق واستعادة دورة في المنافسة في احرج أوقاتها قبل أن تتعقد االمشاركة بعد اكثر امام هدف الشرطة .

الزوراء ونوروز

وتاتي مباراة الزوراء بعد معاناة لقائي الدوري والكأس بسبب انحسار التهديف وتلقي الاهداف امام ضياع الفرص وضعف الدفاع ما يتطلب تامين المواجهة امام جمهورة الكبير الذي يريد الاستمتاع باللعب و النتيجة والاطاحة بالمنافس وتكرار النتيجة الاولى والظهور المتكامل وعلى ماهو علية لرفع حظوظ الصراع على اللقب بعد تقليص الفارق مع المتصدر الى اربع نقاط لكنه فارق كبير في ظل تصاعد الصراع على مراكز المقدمة بنفس الوقت تشكل حافز لتحقيق أفضل النتائج واللعب برغبة الفوز التي يامل الانصار الدخول فيها امام ضيفه نوروز كما يريد أن يكون منافسا جيدا وعدم التخلي عن المباريات تحت أي مسوغ لتدعيم موقع الترتيب باستمرار لتعزيز العلاقة مع الجمهور الذي يعلم أن المهمة لازالت صعبة من جميع الجوانب اذا لم تعالج اخطاء الدفاع و الهجوم لتقديم مباريات تليق بالفريق وسمعتة ورغبة جمهوره في ان يراه متألق دوما .من جانبه يمر نوروز العاشر 32 في افضل حال بعد جمع عشر تقاط من تحقيق الفوز ثلاث مرات والتعادل في الادوار الاربعة الاخيرة دفعته للموقع الحالي كما سيدخل اللقاء في الجاهزية للثأر من الخسارة الاولى وقهر الأبيض امام جمهوره في ظل التحسن والتقدم السريع الذي شهده الفريق في المدة الأخيرة ومؤكد ولي كريم اختار لقاء اليوم الاهم لضرب ضربة المسابقة عبر التعويل على انتفاضة المجموعة التي استمرت تقدم العمل الكبير بتحقيق الفوز تسع مرات ويعود بذكريات المشاركة الأولى الناجحة والمضي بثقة أكبر للموسم التالي والسيطرة بعد على الموقف بقيادة نفس المدرب الذي يحظى بود الادارة والجمهور الذي يتتظر النتيجة للاحتفال فيها ولان اكثر ما يزعج أنصار الزوراء التعثر الذي يدرك اوديشو ان كل مباراة للفريق تشكل تحديا .

الطلبة والحدود

ويعتمد احمد خضير على التشكيل الذي ابقى الطلاب في بطولة الكاس و تجاوز اختبارا صعبا على دهوك في أول مهمة للمدرب الثالث خارج العاصمة التي يعود لها اليوم لقيادة صفوف الفريق في الدوي واللعب بامال الفوز أمام المجتهد الحدود املا للعودة لسكة الانتصارات لمراكز المنافسة الحقيقية وقبلها تعويض خسارة المرحلة الأولى ومحو اثار هزيمتي كربلاء وميسان تواليا والحد من تراكم النتائج السلبية وتجاوزها وتحقيق انطلاقة جديدة وجعل الامال اكبر في ظل رغبة الفريق وبدعم جمهوره المتلهف لمشاهدته بالحالة الافضل وان يعود لمسار المشاركة من خلال القيام بكل ما يقرب الفريق من الفوز لمصالحة الانصار الذين ملو تراجع مسار النتائج والتخلي عن الصدارة ومربع الترتيب في المركز الخامس المهدد بعد تراخي الفريق الذي سيكون امام مهمة يدرك صعوبتها من جانبه بإمكان الحدود الخروح بالنتيجة التي يخطط لها عادل نعمة الذي يريد المزيد من الإنجازات بعدما اعاد الفريق للاتجاه الصحيح اثرمعالجة الأسس والتحول في كل شيء لتتاح امامة فرصة التفوق والتقدم والخروج من الأزمة بسرعة وبات يلعب بخطوط فاعلة ومؤكد يبحث اليوم عن فوز اخر عبر جهود وقوة الاعبين التي استمر عليها التشكيل ويلعب كثيرا الشيء المهم ويمكنه التمتع بها في التصدي لمخطط احمد خضير.

اربيل ودهوك

ويدخل اربيل ودهوك مباراتهما برغبة الفوز العنوان الاغلى والثمين وعنوان مبارياتها الأساس لاسباب معروفة فما بالك عندما يتواجهان في ديربي الإقليم القمة الساخنة التي يضيفها فرانسوحريري في مواجهة لها خصوصية ليس على لاعبي الفريقين بل على جمهورهما وسط ارتفاع الرهان على الفوز الثمين واغلى النقاط من خلال الدفع بالتشكيل القادر على حسم الامور في مهمة تتطلب التخلي عن الحذر والدخول في اللقاء مباشرة بسلاح الهجوم الذي يتمتع به اربيل في افضل وضع مختلف عن اللقاء الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بعدما نضج كثيرا واستقر وتقدم في المواقع بفضل اللعب بتركيز وتحول الاعبين لتقديم مباريات مهمة كما يؤمن عباس عبيد ان فريقه قادر على إدارة المهمة على افضل ما يرام وتحقيق رغبة جمهوره دون أن يتأخر أحدهم لدعم الاداء وتحقيق الفوز الذي يوازي لقب الدوري عــــلى الطرف الآخر سيقوم مدرب دهوك تحفيز اللاعبين للعب بحماس امام التـــــــحدي الكبير وتدارك تدني النـــــــتائج الاخيرة من خلال اهم لـــــــقاء ولو كل شيء سيكون مختلف في اربيل حصراوانتهاز فرصة تقديم المستوى في مياراة مختلفة والسعي لاحباط تطلعات الغريم تحت انظار جمهوره .

فوز الصناعة

تمكن الصناعة من تحقيق الفوز على مضيفه القاسم في ملعب كربلاء بهدف اللاعب حيدر حسين من ركــــــلة جزاء د27 ضـــــــمن مباريات الدور24 للدوري الممـــــــتاز في أول مباراة لمدربة الثالث قصي منــــــير وبعد ستة ادوار ليرفع رصيده الى 16 بنفس مركزة ما قبل الاخير ولازال يعاني من صعوبة المشاركة جراء تذبذب النتائج وبخــــــــسارة 16 التي قد تكلفة موقعه الذي عاد الية بشق الانفس القاسم استمر سابع عشر21 مع محاولات الفشل للاقتراب والخروج من منـــــــــطقة الهبوط ومشـــــــــــكلتة لم يستفد من مباريات الميدان لتــــــــعديل الامور و محاولة تجاوز الأزمة من بداية الـــــدوري بتلقي الهزيمة 13.