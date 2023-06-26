الشرطة تحمي الصدارة وفوز مثير للزوراء في منافسات الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

حافظ فريق الشرطة على صدارة الدوري الممتاز 70مبتعدا بخمس نقاط عن أقرب منافسية بالفوز العريض وأكبر نتائج الموسم على النجف بخمسة اهداف دون مقابل ضمن الجولة الثالثة والثلاثين محققا الاهم بالمستوى العالي الذي قدمه وترجم تفوقة بالأهداف الخمس هدفين لعلاء عبد الزهرة د19 ود54 و نيانج د27 و للمواس د46 واختتمها عمار غالب د91.

أداء هجومي

ودخل البطل والمتصدر بأداء هجومي وفرض سيطرته واستحوذ على الكرة والاحتفاظ بهاوتعامل مع المباراة بافضل طريقة

وفر ض سيطرته وعكس اللاعبين امكانياتهم في مواصلة تحقيق ما يتطلع الية الفريق وسط سعادة جمهوره بالفوز وقبلها توسيع الفارق مع الغريم ليطمان اكثر من اي وقت على الموقف والتقدم بثقة كبيرة نحو اللقب فيما ظهر النجف باسوء مستوى واشد المتشائمين لم يتوقع الخسارةالثقيلة عندما فشل في الدفاع والهجوم وعجز من تقديم ملمح من ملامح اللعب المطلوب .

فوز الزوراء

وانتزع الزوراء فوزا مثيرا على مضيفة الجوية بهدف علي يوسف د46 من المباراة الجماهيرية التي جمعتهما في الشعب عندما بدأ بضغط هجومي مكثف املا في تسجيل هدف التقدم لكن لم يكتب النجاح لمحاولاتة لاعتمادة على مهاجم واحد ولضعف اسناد الوسط مع انه كان الافضل والاسرع من الجوية الذي ظهر بأداء بطيء وبصفوف مفككة وأساسا كان يعاني من الغيابات التي ضربت عددمن عناصرة بسبب الإصابة وتراكم البطاقات قبل أن يزيد طرد منتظر عبد الأمير د39الطين بلة ويكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين كما افتقد للعب المنظم والاسوء لجوء عناصرة للخشونة والاحتكاك البدني العالي ما اثر على الاداء اجمالا .

هدف الفوز

وشهدت الدقيقة الاولى من الشوط الثاني هجمة منظمة للزوراء توج فيهاادائة الهجومي ومعها اهتزت شباك فهد طالب بهدف الفوز بالمقابل تاثر لاعبو الجوية بالتاخر وضغطوا اخر الوقت بكل قوة في محاولة لإدراك التعادل على الأقل الذي ضيعةابراهيم بايش لعدم استغلالة اخطر فرص المباراة في اخر ثواني الوقت البديل بتسديدة راسية ضعيفة من داخل منطقة الهدف استلمها جلال حسن الذي لم يواجه صعوبة في الدفاع عن مرماة ليفرط الفريق بالخروج ولو بنقطة التعادل وقبلها تجرع الهزيمة الثانية من ثلاث جولات في اخطر اوقات البطولة ومعها زات مصاعب المنافسة على اللقب خاصة بعد عودة الشرطة بالفوز العريض فيما كفرالزوراء عن النتائج السلبية الاخيرة بقهر الغريم وجمهوره بالفوز والخروج بكامل النقاط وتقليص الفارق مع الوصيف الى ثلاث نقاط60 والاهم رضا جمهوره .

هبوط الديوانية

غادر فريق الديوانية الدوري الممتاز بعدما هبط بشكل رسمي للدرجة الاولى جراء الفشل الكبير في الحد من مسلسل النتائج السلبية (25) خسارة من 33 مباراة محققا الفوز مرتين وتعادل في ست اخرى وجمع12نقطة في اسوء هجوم سجل23 واضعف دفاع تلقى72 واستمر في وضع مرتبك منذ بداية الموسم حتى السقوط السبت الماضي في ملعبه أمام ضيفة نوروز بهدف لثلاثة ومعها ساد شعور الخيبة والحزن والالم بعد فقدان الفريق لمقعدة بسبب تدني المستوى و النتائج التي لازمته من الجولة الأولى واستمر ولعب 15 مباراة بدون فوز فقط حققةعلى القاسم لكنة استمر يواجه مرارة النتائج وقسوتها محققا الفوز الثاني جولة31 على الصناعة وقبلها لم يقدم شيء واستمر يترنح قبل السقوط بالضربة القاضية وضيع معها فرصة البقاء في الممتاز الذي وصلة بشق الانفس قبل أن يهبط للاولى وسط الام جمهورة ولايدري من يلام على الذي حصل من جانبة تقدم نوروز عاشرا44 مستفيدامن النتيجة والمباراة ذهابا.

فوز كربلاء

وتجرع الحدود أقسى هزيمة من ضيفة كربلاء بالفوز علية باربعة اهداف لهدفين ليرفع رصيده الى45والتقدم تاسعا في أفضل حال مع بدء العد التنازلي للدوري والتوازن في النتائج محققا الفوز الثالث ذهابا من سبع جولات وشهد الفريق تحولا في المرحلة الحالية

فيما تراجع الحدود للمركز الثاني عشر متلقيا الخسارة السادسة لكنة حقق أهدافه المشاركة بعد العودة للممتاز والبقاء مع نفس المدرب عادل نعمة .

الصف الرابع

وتقدم الطلاب للصف الرابع بفوزهم الشاق على نفط البصرة بهدفين لواحد وانتظر الضيف17دقيقة ليهز شباك اصحاب الارض بهدف حسن عماروانهى الشوط الأول به قبل أن يتحول الطلاب للهجوم الشوط الثاني وسجلوا هدف التعادل د57 من قبل ابوبكركاسارا وبعدهادفاع المنافــــــس املا بانهاء المهمة بالتعادل لكنه تجـــــــرع الخسارة الثانية تواليا واثالثة من اربع جولات بعدمانجح الطلاب بحسم المـــــــهمة بالهدف الثاني د82 من قبل مروان حسين ويستــــــعيد مركزة الرابع56.

تعادل اربيل والكرخ

واستمر الكرخ بدون فوز للجولة السادسة والتراجع للثاني عشر44 عندما عاد بتعادل بدون أهداف من مضيفة أربيل و ظهر عكس رغبة عشاقة لعدم والاستفادة من عاملي الارض والجمهور وظروف اللعب التي خدمتة كثيرا وكان ان يتعامل معها كما يجب لدعم مركزة السابع 46 ميسان والكهرباء وفرط الكهرباء بفوز في المتناول بعدما ظل متقدما على مضيفة نفط ميسان بهدفي داودة27 و69 قبل ان يدرك ميسان تاخرة بهدفي سجادجبارد66 ثم فرض التعادل بهدفه الثاني د93 لينقذ فريقه من الخسارة ليستمر الكهرباء رابعا55 فيما تراجع الاخر مركزين 44.

تعادل القاسم ودهوك

وانتهى لقاء القاسم ودهوك بالتعادل بدون اهداف ليرفع الاول رصيده الى34 في السابع عشر بدون خسارة للجولة التاسعة تواليا لكنه في وضع قلق على بعد ثلاث نقاط من النفط فيما بلغ رصيد دهوك46 وفشل في تعويض خسارة النجف الجولة الأخيرة وفرض زاخو التعادل على صاحب الارض النفط بهدف بوبكر جبريل د68 بعدما أظهر نواياة الهجومية في منتصف الشوط الثاني وتدارك الخسارة والعودة بتقطة غالية37 بعدما ظل متاخرا بهدف المضيف المبكر عن طريق وليد كريم د16 وكان ان يستغل تقدمة والخروج بكامل النقاط دون التفريط بالفوز والخروج بنقطة 31 بنفس مركزة الثامن عشر.