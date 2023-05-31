الشرطة تحرر دباً علق داخل سيارة في ولاية أمريكية

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حررت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيفادا‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دباً‭ ‬كان‭ ‬عالقاً‭ ‬في‭ ‬المقاعد‭ ‬الخلفية‭ ‬داخل‭ ‬سيارة،‭ ‬باستخدام‭ ‬حبل‭ ‬رُبط‭ ‬بباب‭ ‬المركبة‭ ‬لفتحها‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬تفادياً‭ ‬للتعرض‭ ‬لهجوم‭ ‬من‭ ‬الحيوان‭.‬

واضطُر‭ ‬عناصر‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬واشو‭ ‬بولاية‭ ‬نيفادا،‭ ‬لاستنباط‭ ‬حل‭ ‬مبتكر‭ ‬إثر‭ ‬تلقيهم‭ ‬بلاغاً‭ ‬بوجود‭ ‬دب‭ ‬على‭ ‬المقعد‭ ‬الخلفي‭ ‬لإحدى‭ ‬السيارات‭ ‬المتوقفة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

فقد‭ ‬تمكن‭ ‬الدب‭ ‬الأسود‭ ‬من‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬مؤخر‭ ‬مركبة‭ ‬مركونة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يبحث‭ ‬ربما‭ ‬عن‭ ‬الطعام،‭ ‬لكنه‭ ‬حوصر‭ ‬في‭ ‬الداخل‭.‬

وبهدف‭ ‬إخراجه،‭ ‬ربط‭ ‬شرطي‭ ‬بعناية‭ ‬حبلاً‭ ‬حول‭ ‬مقبض‭ ‬الباب،‭ ‬بحسب‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نُشر‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وبمجرد‭ ‬الابتعاد‭ ‬مسافة‭ ‬كافية،‭ ‬سحب‭ ‬الشرطي‭ ‬الحبل‭ ‬وفتح‭ ‬الباب،‭ ‬ليركض‭ ‬الدب‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬الغابة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬أذى‭ ‬بأحد‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬الدب‭ ‬كان‭ ‬منزعجاً‭ ‬في‭ ‬المركبة،‭ ‬إذ‭ ‬ترك‭ ‬وراءه‭ ‬مقصورة‭ ‬ممزقة‭ ‬بالكامل‭.‬

وقد‭ ‬يصل‭ ‬وزن‭ ‬الدببة‭ ‬السوداء،‭ ‬وهي‭ ‬أكثر‭ ‬الأنواع‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلى‭ ‬270‭ ‬كيلوغراماً‭. ‬ويمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬النهمة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحاسة‭ ‬شم‭ ‬قوية،‭ ‬أن‭ ‬تشم‭ ‬رائحة‭ ‬الطعام‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬جداً،‭ ‬ما‭ ‬يدفعها‭ ‬أحياناً‭ ‬إلى‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬البشر‭.‬

وكتب‭ ‬مكتب‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬واشو‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ “‬الربيع‭ ‬مرحلة‭ ‬تشهد‭ ‬نشاطاً‭ ‬قوياً‭ … ‬ومن‭ ‬الجيد‭ ‬التذكير‭ ‬بضرورة‭ ‬التنبّه‭ ‬إلى‭ ‬الدببة‭ ‬عند‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالهواء‭ ‬الطلق‭”.‬

وأضاف‭ “‬احذروا‭ ‬من‭ ‬ترك‭ ‬عبوات‭ ‬الطعام‭ ‬والمبرّدات‭ ‬وأي‭ ‬شيئ‭ ‬منكّه‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬السيارات‭. ‬تجنبوا‭ ‬ترك‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ (…) ‬لا‭ ‬تطعموا‭ ‬الدببة‭!”‬