الشرطة تحتفظ بالصدارة والجوية تتعثّر والكرخ يحلّق في الوصافة

بغداد – قصي حسن

احتفظ فريق الشرطة بصدارة ترتيب دوري الكرة الممتاز، فيما فرض نفط الوسط التعادل على القوة الجوية في اللقاء الذي جرى مساء امس الثلاثاء على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الخامسة عشرة.

ونجح الشرطة في التفوق على أمانة بغداد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب بغداد، ووضع مهند علي المتصدر في المقدمة في الدقيقة 47 وعزز علاء عبد الزهرة الرصيد في الدقيقة 71 قبل ان يقلص النتيجة لأمانة بغداد محمد سلام في الدقيقة 78. وفي الدقائق الأخيرة من المباراة تعرض لاعب أمانة بغداد أيمن رزيج، للطرد.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 36 وتجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 11 في المركز التاسع عشر. وفي المباراة كان صالح سدير له الكلمة الاولى بالتسجيل في مرمى الجوية في الدقيقة الثامنة، لكن زميله نبيل عباس سجل هدفا في مرماه ليحصل الجوية على التعادل في الدقيقة 65 واصبح الجوية في المركز الثالث برصيد 31 متقدما بفارق الاهداف عن الزوراء، اما نفط الوسط فوصل الى النقطة 17 في المركز العاشر. وفي بقية اللقاءات فاز اربيل على الميناء بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب فرانسوا حريري، وسجل هدف اربيل بارزان شيرزاد رشيد في الدقيقة 80وتغلب الحدود على النجف بذات النتيجة، وسجل هدف الفوز النيجيري رحيم أولابي في الدقيقة 78 ورفع الحدود رصيده للنقطة الـ23 في المركز السابع، فيما بقى رصيد النجف عند 17 نقطة بالمركز العاشر. وحافظ الكرخ على مركز الوصافة برصيد 33 بعد تغلبه على الديوانية بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت في الديوانية، وسجل محمود خليل هدفي الفوز بالدقيقتين 18 و 84 .

تصوير: قحطان سليم