الشرطة تبحث عن الصدارة مع النجف في أبرز مواجهات الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

يسعى الشرطة42 لاستعادة الصدارة في نفس الملعب الذي خطفها الغريم الجوية نهاية الاسبوع والتمتع بها ولو لمدة24ساعة لحين انتهاء لقاءكربلاءوالمتصدر الاثنين عندما يخرج اليوم ليحل ضيفا على المتذيل الديوانية 6 ضمن مباريات الدور23 من الدوري الممتاز لكرة القدم ووضع المباراة بعيدا عن الحسابات المعقدة في مثل كل مرة في ملعب المنافس واخرها التعادل نهاية الموسم الماضي والنقطة التي أنقذت م قف الديوانية لكن البوم الطرفين بوضع مختلف تماما ومعها الفوارق ومعها تبقى رغبة اي منهما في تحقيق الفوز الذي يظهر الأقرب للشرطة في ظل ما يمتلك من لاعبين وما قدمه التشكيل المتكامل وبلوغ المستويات العالية رغم تسرع الادارة بإبعاد المدرب مؤمن سليمان المثير للجدل كونه أحرز اللقب والفريق في الصدارة قبل أبعاد وهذه مشكلة المدربين مع عشاق الفرق الجماهيرية وسيكون الفريق مطالب في استعادة التوازن بعد هزيمة الزوراء وكل هذا يتوقف على ظهور المجموع بقدرات مؤثرة على تقديم مباراة متكاملة واستعادة البسمة لجمهوره المتوقع مرافقته للملعب لكون المهمة تتعلق بتسلم الريادة مرة أخرى التي يربد الضيف ورغم تصاعد كبواته وفي اسوء حال حرمانهم منها في اللعب بذكريات اللقاءات السابقة وليس لدية ما يخسرة رغم تحديات المهمة.

النفط ودهوك

ويبقى هدف النفط المحدد هو كيفية الخروج من منطقة الهبوط المتواجد فيها منذ بداية الموسم قبل ان تفشل جميع محاولات المدربين الثلاثة والاعببن تقديم شيء من الحلول ولو من بعيد بعد أن استمر الفريق يلعب منحنيا على غير العادة كما كان عليه في المواسم القريبة قبل أن تتسع معاناته وسط تصاعد الأزمة في ظل استمرار الظروف الصعبة وسيكون الفريق امام اختبار غير سهل حيث دهوك السادس 35 الذي ينشد الفوز والتقدم في الترتيب بعدما اثبت جدارته في الكثير من المباريات ولو لم يتمكن من الظهور ذهاب مثل ما يحقق في ملعبه وامام جمهوره ويبدو مرشح للنتيجة لانه افضل بكثير من النفط الراغب في قلب الطاولة رغم تواصل تعثرة باحدى عشر خسارة 16نقطة.

نوروز والصناعة

لازال نوروز محافظا على عودته المتميزة الى ملعبه وتقديم نفسه كما يجب وفي حالة واضحة ومتقدمة بفضل عطاء الاعبين والاستفادة كاملة من ظروف اللعب التي يحددها اليوم لمواجهةالمتعثر والمشتت ما قبل الاخير الصناعة ويعول على اداء مرتقب من لاعبية وكل شيء،يصب لمصلحته كونه في حال مستقرة بفضل استمرار تقديم الفريق الاداء المقنع ومرشح ساخن للخروج بكامل النقاط فيما تكون المهمة شاقة للمنافس والعاجزدون تقديم المستويات والنتائج بتلقيه 14 خسارة دون أن يتمكن الحد من مسلسلها بعدما فشل الاعبين والمدربين من معالجة الامور قبل الاندفاع المستمر للوراء والاقتراب من ترك مكانه في ظل الفترة المحبطة التي زادت خطورة امام مهمة البقاء البعيدة .

القاسم ونفط البصرة

وينتظر جمهور القاسم سابع عشر 21 ان يجدد الفريق نتيجة اللقاء الأول على ضيفه حادي عشر27 نفط البصرة عندما يدخل بأعلى المعنويات اثر الفوز على الجوية باربعة اهداف لثلاثة و محاولة انقاذ نفسه بالخروج من دائرة التأخر لان غير ذلك قد تنتهي مسيرته في البطولة اذا بقي اللعب بهذه الطريقة امام رغبة اهل المدينة ان يستمر موسما رابعا لكن على الجميع الوقوف مع الفريق لتجاوز الفترة المرتبكة والمغلقة ويرى الانصار من الاعبين خوض المباريات القادمة باهتمام كبير وقبلها ان لا تخرج نتائج مواجهات الارض من ايديهم لمحاولة الخروج من المنطقة الحمراء في ظل الموقع و النتائج المتراجهة واهمية تغير مسار المشاركة من هذه الاوقات التي يريد زيادة معاناتها نفط البصرة رغم تراجعه بشكل غير متوقع للمركز الحالي بعد.خسارتين توالياامام نوروز والنجف لكنه حضر للثأر للخسارة الاولى امام المضيف في ملعب كربلاء من اجل تدارك الامور بسرعة للحد من النتائج السلبية وخشية فقدان مركزه الحالي باستعادة دوره والرد على الذي حصل والتعافي والعودة للمنافسات قبل الاستمرار بتلقي الضربات الموجعة.

الوسط والحدود

وكل ما يريده سامر سعيد كسر حاجز النتائج السلبية التي ألزمت نفط الوسط التراجع للموقع السادس عشر 22 على بعد نقطةمن الوقوع في منطقة النزول للادنى ولايمكن بعد تحمل ما يجري داخل وخارج ملعبه وفدان شهية النتائج المطلوبة ويشعربفارق كبير بين المشاركة الحالية وقبلها جميعا عندما يكون امام مقابلة اخرى ليست سهلة عندما يستقبل الحدود الذي تحول مع بداية المرحلة الحالية واليوم بوضع مختلف ورغبة كبيرة في مواصلة اللعب المنتج عبر انتفاضة الفريق مع انطلاقة مرحلة الحـــــــسم عندما نجح بإضافة ست نقاط حسن فيها موقعه بالتقدم ثلاثة مراكز للثامن 30 ويذكر ببدايتة الواعدة عندما سرع بتدارك الامور وتجاوز ازمة النتائج ويجد المدرب عادل نعمة ان الامور عادت تسير كما يخطط لها بعدما توازن النتائج وبات طرفا خطــــــــرا ويتطلع إلى مركز أفضل كما يظـــهر قادراعلى تقديم الاداء وتحقيق المطـــــــلوب في معقل الوسط الذي يجد أن الوقت حان لقب الامــــــــور ليس بوجه الضيوف بل ذهابا اكثر ورفـــــــض النتائج السلبية التي دفعته للوراء ويسير على حافة المنـــــــطقة الحمراء.

مباريات الغد

وتجري غد الاثنين خمس مباريات ضمن نفس الدور عندما يخرج الرابع الزوراء لزاخو برغبة الفوز للتقدم لمواقع الكهرباء التي توقفت من اربيل وسيكون الجوية امام مهمة الدفاع عن الصدارة وتوسيع الفارق مع الملاحقين عندما يحل ضيفا على كربلاء فيما يدخل الاخر منتشيا بفوزه الكبير على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد وتدوين النتيجة الايجابية الثانية تحت انظار الانصار الكثرويامل الطلاب بتعثر الزوراء من أجل التقدم لموقعه وتهديد مركز الكهرباء وقبلها تعويض هزيمة اربيل ولانه سيواجه الجوية الدور القادم ويبحث النجف عن رد الاعتبار ومصالحة جمهوره بعدتجرع هزيمة الجوية وما خافتة من آثار إدارية غير مسوغة وبحاجة إلى وقفة عندما يستـــــــقبل الكرخ الجاهز لاستغلال حالة المنافس وتوتر جمهوره ومحاولة اللعب والفوز .

توقيتات المباريات

باستثناء لقاء الديوانية والشرطة الذي سيقام عند الساعة الثالثة والنصف عصر اليومفبقية المباريات التسع نجري عند التاسعة والنصف ليلا.