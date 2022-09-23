الشربيني في تجربتها الكوميدية الأولى

القاهرة – الزمان

بدأت دينا الشربيني التحضير لمسلسلها الجديد “كامل العدد” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل رغم أن العمل 15 حلقة فقط وهو بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي. الشربيني تنافس في رمضان لأول مرة بعمل كوميدي بعد أن قدمت السنوات الماضية اعمالا اجتماعية وشخصيات مركبة لتقدم بذلك أول تجربة لها في عالم الدراما التلفزيونية في الكوميديا بعد أن قدمت في السينما اعمال بها لمحات كوميدية.كما تشارك أيضا بأكثر من عمل حيث تشارك أيضا في مسلسل “بطل العالم” أمام الفنان أمير كرارة حيث تجسد شخصية سيدة أعمال تتحمل مسئولية شركة والدها بعد وفاته.