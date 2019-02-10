الشربيني تروّج لقلادة عيد الحب

القاهرة – الزمان

نشرت الفنانة دينا الشربيني عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي صورة لها وهي ترتدي قلادة.ودعت متابعيها الى الشراء من احدى محلات المجوهرات التي سوف تخصص خصم على هدايا عيد الحب، وقامت بإلغاء التعليقات على تلك الصورة. وتستعد الشربيني الى خوض الماراثون الرمضاني القادم بمسلسل (يوم وليلة)، والذي تقوم بكاتبته مريم ناعوم ، ومن المقرر أن تقوم بإخراجه كاملة أبو ذكرى.

من جهة اخرى قرر وائل عبد العزيز شقيق الممثلة ياسمين عبد العزيز وضع حد للشائعات الكثيرة التي انتشرت حول ارتباط شقيقته واستعدادها للزواج.وكتب وائل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشورا قال فيه (ياسمين عبد العزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقى). وكانت عبد العزيز أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة منذ أشهر ولم تكشف عن سبب الانفصال، إلا أنه تم الإعلان بعدها عن زواجه من الفنانة ريهام حجاج.