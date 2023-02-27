الشراكة المنسيّة – حسين الصدر
-1-
هل سألتَ نفسك :
لماذا وَهَبَك الله لسانا واحداً وأعطاك أُذُنيْن ؟
-2-
ذهب فريق من الحكماء الى أنَّك مدعو للاستماع بأذنيك أكثر مما يقوله لسانك .
وعلى هذا :
فانّ مجالس الثرثرة – وهي منتشرة وممتدة وعابرة للقارات واللغات والاتجاهات المختلفة – هي الخروج الكبير على ما تقتضيه الأصول .
-3-
والاستماع الى الاباطيل تجعلك شريكاً فيها ، وهذه الشراكة لن تنجو من آثارها السلبية وهذا ما قاله الشاعر :
وسمعَك صُنْ عن سماع القبيح
كَصَوْنِ اللسانِ عَن النُطقِ بِهْ
-4-
هناك من لا يُحسن الا فنَّ الانتقاص والازدراء للناس ، وَذِكْر معايبهم والطعن بهم ، مع انه مُثْقَلٌ بكل تلك الاوصاف الرديئة ولكنّهَ ينزه نفسه ويتلذذ بالمطاعن والعيوب التي ينسبها الى غيره .
وهذه الجلسات ما هي الا المفسدة الواضحة للدين والاخلاق والطباع، وتُسهمُ اجواؤها في تصعيد مناسيب الوقاحة وخدش الحياء والانشغال بالمفردات القبيحة .
وهكذا تُستهلك الاوقاتُ وتضيعُ بدل أنْ تستثمرَ في ميادين النفع والإثراء وصالح العطاء .