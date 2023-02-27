الشراكة المنسيّة – حسين الصدر

-1-

هل سألتَ نفسك :

لماذا وَهَبَك الله لسانا واحداً وأعطاك أُذُنيْن ؟

-2-

ذهب فريق من الحكماء الى أنَّك مدعو للاستماع بأذنيك أكثر مما يقوله لسانك .

وعلى هذا :

فانّ مجالس الثرثرة – وهي منتشرة وممتدة وعابرة للقارات واللغات والاتجاهات المختلفة – هي الخروج الكبير على ما تقتضيه الأصول .

-3-

والاستماع الى الاباطيل تجعلك شريكاً فيها ، وهذه الشراكة لن تنجو من آثارها السلبية وهذا ما قاله الشاعر :

وسمعَك صُنْ عن سماع القبيح

كَصَوْنِ اللسانِ عَن النُطقِ بِهْ

-4-

هناك من لا يُحسن الا فنَّ الانتقاص والازدراء للناس ، وَذِكْر معايبهم والطعن بهم ، مع انه مُثْقَلٌ بكل تلك الاوصاف الرديئة ولكنّهَ ينزه نفسه ويتلذذ بالمطاعن والعيوب التي ينسبها الى غيره .

وهذه الجلسات ما هي الا المفسدة الواضحة للدين والاخلاق والطباع، وتُسهمُ اجواؤها في تصعيد مناسيب الوقاحة وخدش الحياء والانشغال بالمفردات القبيحة .

وهكذا تُستهلك الاوقاتُ وتضيعُ بدل أنْ تستثمرَ في ميادين النفع والإثراء وصالح العطاء .