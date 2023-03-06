الشرائط المصوّرة اليابانية ضحية برامج الذكاء الاصطناعي

طوكيو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يثير‭ ‬كتاب‭ ‬لأحد‭ ‬مؤلفي‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية‭ (‬مانغا‭) ‬تولّى‭ ‬برنامج‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تأليف‭ ‬كامل‭ ‬صوره‭ ‬ويصدر‭ ‬الخميس،‭ ‬مخاوف‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمستقبل‭ ‬العمل‭ ‬وحقوق‭ ‬التأليف‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬مربحاً‭.‬

وتولى‭ “‬ميدجورني‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ظهر‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬وأذهل‭ ‬البشرية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬برامج‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ “‬دال‭-‬ايه‭ ‬2‭”‬،‭ ‬ابتكار‭ ‬كل‭ ‬صور‭ ‬وشخصيات‭ ‬كتاب‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬الخيال‭ ‬العلمي‭ ‬ويحمل‭ ‬عنوان‭ “‬سايبربَنك‭: ‬بيتش‭ ‬جون‭” (“‬Cyberpunk‭: ‬Peach‭ ‬John‭”).‬

واستغرق‭ ‬روتبورت،‭ ‬وهو‭ ‬الاسم‭ ‬المستعار‭ ‬للكاتب،‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬لإنهاء‭ ‬كتابه‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬صفحة،‭ ‬بينما‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يحتاج‭ ‬أي‭ ‬كاتب‭ ‬معروف‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬واحدة‭ ‬لينهي‭ ‬عمل‭ ‬له‭.‬

ويقول‭ ‬روتبورت‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أقرّ‭ ‬بأنّه‭ ‬‮ ‬كان‭ ‬عاجزاً‭ ‬عن‭ ‬ابتكار‭ ‬صور‭ ‬لكتابه،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬الى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنّ‭ ‬المغامرة‭ ‬كانت‭ ‬ممتعة،‭ ‬وهي‭ ‬تشبه‭ ‬اليانصيب‭”.‬

وبعدما‭ ‬أدخل‭ ‬روتبورت‭ ‬كلمات‭ ‬مفتاحية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ “‬شعر‭ ‬وردي‭” ‬و‭”‬فتى‭ ‬آسيوي‭” ‬و‭”‬سترة‭”‬،‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬ابتكر‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬صوراً‭ ‬لبطل‭ ‬القصة‭ ‬مع‭ ‬وجه‭ ‬متغيّر‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬صورة‭.‬

ثم‭ ‬جمع‭ ‬الكاتب‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬ضمن‭ ‬نموذج‭ ‬من‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬لإنجاز‭ ‬الكتاب‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬ألواناً‭ ‬لا‭ ‬تُستخدم‭ ‬عادةً‭ ‬‮ ‬في‭ ‬قصص‭ ‬المانغا‭ ‬اليابانية‭. ‬وبدأت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تتناول‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬نشره‭.‬

ويعتبر‭ ‬الكاتب‭ ‬أنّ‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬تبتكر‭ ‬صوراً‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬مهّدت‭ ‬الطريق‭ ‬لمَن‭ ‬لا‭ ‬يتمتعون‭ ‬بموهبة‭ ‬فنية‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قصة‭ ‬الكتاب‭ ‬مثيرة‭ ‬للاهتمام‭.‬

تعليمات‭ “‬سحرية‭”‬

ويشير‭ ‬روتبورت‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬بالرضا‭ ‬انتابه‭ ‬عندما‭ ‬نفّذ‭ ‬البرنامج‭ ‬تعليماته‭ “‬السحرية‭” ‬وبدأ‭ ‬يبتكر‭ ‬الصور‭.‬

ويقول‭ “‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الإحساس‭ ‬ليس‭ ‬مماثلاً‭ ‬لما‭ ‬نشعر‭ ‬به‭ ‬عندما‭ ‬نبتكر‭ ‬الرسوم‭ ‬بأنفسنا‭”.‬

وحقق‭ ‬برنامج‭ “‬ميدجورني‭” ‬الذي‭ ‬طُوّر‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬مع‭ ‬ابتكاراته‭ ‬التي‭ ‬بعضها‭ ‬كان‭ ‬مبتذلاً‭ ‬فيما‭ ‬أتى‭ ‬بعضها‭ ‬الآخر‭ ‬مذهلاً‭ ‬لناحية‭ ‬تفاصيله،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬فنانين‭ ‬كثراً‭ ‬لطرح‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬مصير‭ ‬مهنتهم‭.‬

وأحدث‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أحياناً‭ ‬جدلاً‭ ‬قانونياً،‭ ‬فيما‭ ‬جرت‭ ‬ملاحقة‭ ‬الشركة‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬ابتكرت‭ ‬برنامج‭ “‬ستايبل‭ ‬ديفيوجن‭” ‬لأنها‭ ‬أدخلت‭ ‬إلى‭ ‬أداتها‭ ‬الخاصة‭ ‬بيانات‭ ‬محمية‭ ‬بحقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭.‬

وفي‭ ‬اليابان،‭ ‬يبدي‭ ‬النواب‭ ‬مخاوفهم‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬الخبراء‭ ‬يؤكدون‭ ‬أنّ‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬النشر‭ ‬غير‭ ‬مرجح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬ما‭ ‬تبتكره‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ناتجة‭ ‬من‭ ‬طلبات‭ ‬تتلقاها‭ ‬البرامج‭ ‬كتابياً‭.‬

ويخشى‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بأضرار‭ ‬لعمل‭ ‬كتاب‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية‭ ‬الصاعدين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وُجّهت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬انتقادات‭ ‬لمنصة‭ ‬نتفليكس‭ ‬بسبب‭ ‬عرضها‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬اليابانية‭ ‬فيه‭ ‬ديكور‭ ‬أنجزته‭ ‬أداة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ويرى‭ ‬ساتوشي‭ ‬كوريهارا،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كيو‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬نشر‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬شرائط‭ ‬مصورة‭ ‬مُنجزة‭ ‬بمساعدة‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أن‭ “‬احتمال‭ ‬استبدال‭ ‬مساعدي‭ ‬مؤلفي‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية‭” ‬بآلة‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭ “‬ليس‭ ‬مستبعداً‭”.‬

وكانت‭ ‬تقريباً‭ ‬كل‭ ‬رسوم‭ ‬هذه‭ ‬الشرائط‭ ‬المكتوبة‭ ‬بأسلوب‭ ‬الكاتب‭ ‬أوسامو‭ ‬تيزوكا،‭ ‬من‭ ‬إنجاز‭ ‬أشخاص‭. ‬لكن‭ ‬مذّاك،‭ ‬بات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يولّد‭ ‬صوراً‭ “‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭”‬،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬حتماً‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشرائط‭ ‬اليابانية‭ ‬المصورة،‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬كوريهارا‭.‬

حس‭ ‬الفكاهة

وتقول‭ ‬مادوكا‭ ‬كوباياشي،‭ ‬وهي‭ ‬كاتبة‭ ‬شرائط‭ ‬مصورة‭ ‬يابانية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ “‬لا‭ ‬أرى‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تهديداً‭ ‬فعلياً،‭ ‬بل‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مساعداً‭ ‬مذهلاً‭” ‬للمؤلفين‭.‬

وتضيف‭ ‬أن‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ “‬تساعدني‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬ذهني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اقتراح‭ ‬أفكار‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أحسّنها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭”.‬

وتتابع‭ “‬أنا‭ ‬مقتنعة‭ ‬بأنّ‭ ‬البشر‭ ‬هم‭ ‬الأفضل‭ ‬دائماً‭” ‬في‭ ‬ابتكار‭ ‬السيناريوهات‭ ‬الت‭ ‬تشكل‭ ‬جانباً‭ ‬ذا‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية‭.‬

وفي‭ ‬أكاديمية‭ ‬طوكيو‭ ‬للتصميم‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬كمدرسة،‭ ‬تستخدم‭ ‬كوباياشي‭ ‬المجسمات‭ ‬لتساعد‭ ‬طلابها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬تفاصيل‭ ‬الشخصيات‭ ‬كعضلاتها‭ ‬وملابسها‭.‬

ويقول‭ ‬جينجيرو‭ ‬أوشيدا،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬يبلغ‭ ‬18‭ ‬سنة،‭ ‬إنّ‭ “‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تبتكرها‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مذهلة،‭ ‬لكنني‭ ‬أفضّل‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يرسمها‭ ‬بشر‭ ‬لأنها‭ ‬تحمل‭ ‬طابعاً‭ ‬عفوياً‭”.‬

ويصعب‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الحاسوبية‭ ‬أن‭ ‬ترسم‭ ‬أيادي‭ ‬أو‭ ‬وجوهاً‭ ‬بأحجام‭ ‬يُبالغ‭ ‬بها‭ ‬عمداً‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬مؤلّفي‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬البشر‭ “‬يتمتعون‭ ‬بحس‭ ‬فكاهة‭ ‬أكبر‭” ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬بحسب‭ ‬الطالب‭.‬

ولم‭ ‬يرغب‭ ‬ثلاثة‭ ‬ناشرون‭ ‬يابانيون‭ ‬تمت‭ ‬مقابلتهم،‭ ‬في‭ ‬إبداء‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬التأثير‭ ‬المستقبلي‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬قصص‭ ‬المانغا‭.‬

أما‭ ‬الكاتب‭ ‬روتبورت،‭ ‬فيبدي‭ ‬شكوكاً‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تفرض‭ ‬الشرائط‭ ‬المصورة‭ ‬اليابانية‭ ‬المُنجزة‭ ‬من‭ ‬أداة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬نفسها‭ ‬بصورة‭ ‬تامة،‭ ‬ويقول‭ “‬لكن‭ ‬لا‭ ‬أعتبر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬انّ‭ ‬الشرائط‭ ‬المُنتجة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬ستبقى‭ ‬مهيمنة‭ ‬على‭ ‬المجال‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة‭”.‬