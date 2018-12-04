الشخير‭ ‬يضعف‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬

هيوستن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬والشخير‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬حيث‭ ‬يشير‭ ‬الشخير‭ ‬إلى‭ ‬نمط‭ ‬النوم‭.‬

وتشير‭ ‬“مؤسسة‭ ‬النوم‭ ‬الوطنية”‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬داء‭ ‬الشخير‭.. ‬وقد‭ ‬يصبح‭ ‬الشخير‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬العمر،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب،‭ ‬وإلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أنواعا‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم،‭ ‬ولكن‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬يسمى‭ ‬توقف‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬الانسدادي‭ ‬(OSA)،‭ ‬فهناك‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭.‬

وتؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬أنماط‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم،‭ ‬ما‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬الشخص‭ ‬عن‭ ‬التنفس‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لثوان،‭ ‬فيما‭ ‬يعاني‭ ‬حوالي‭ ‬نصف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشخرون‭ ‬بصوت‭ ‬مرتفع‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬الانسدادي‭ ‬(OSA)‭.‬

ووفقا‭ ‬للدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬جامعة‭ ‬“نيويورك”‭ ‬–‭ ‬وقدمت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬السنوي‭ ‬للجمعية‭ ‬الإشعاعية‭ ‬لأمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬شيكاغو‭ ‬–‭ ‬يؤدى‭ ‬الشخير‭ ‬وانقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬المؤقت‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬(OSA)‭ ‬إلى‭ ‬إضعاف‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭.. ‬ومن‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬يسبب‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬مباشرة،‭ ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬المتخصصين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬التنفس‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬