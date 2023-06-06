الشخصية العراقية بين الوردي وصالح

بغداد – ياسين ياس

يضيف الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق في الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء رئيس الجمعية النفسية العراقية قاسم حسين صالح لتقديم محاضرة تقام في قاعة الجواهري بعنوان( الشخصية العراقية بيت تنظير الدكتور علي الوردي وتنظيرنا لماحصل بعدها)وعن ذلك يقول صالح(نتفق على أن الدكتور علي الوردي قامة علمية وعقل عراقي استثنائي … لكن تراثه الفكري يثير تساؤلات خطيرة: الا ترى أن الوردي لم يتحدث عن الشخصية التي تمثل كل مكونات المجتمع العراقي ،بل خصها بمكون واحد.. بطائفة معينه؟ وإلا ترى أن هالته العلمية جعلت العراقيين يعتبرون ما يقوله حقائق مطلقة مع أن كثيرا من آرائه ثبت خطؤها؟ وهل ترى أن الوردي كان مصيبا – علميا- في وصفه الشخصية العراقية بالازدواجية؟.هناك من يرى أن استئناس العراقيين لارائه السلبية عن الشخصية العراقية اوصلهم الى قناعة بأن العراقي ما تصيرله جاره..فهل هذا يصح؟).جوزيف