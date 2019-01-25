الشجاعة أن تحب – فارس السردار

زمان جديد
.مطلع الثمانينات من القرن الماضي ، كتبت مقالا في جريدة الحدباء الاسبوعية، التي كانت تصدر في مدينة الموصل. وقتها كانت هي المطبوع الوحيد الذي نتنفس من خلاله نحن الكتاب الشباب خارج المركز، تحت عنوان / صور للبطولة والانتصار /أعتقد أن جواز عبوره كان العنوان فقط أما مضمونه فكان يغرد خارج السرب. لأنه اعتنى بصور آخرى للبطولة وانتصار الانسان وذلك من خلال استعراض لمواقف ثلاثة عمالقة كنت أجدهم وفق ثقافتي آن ذاك يمثلون المعنى المشار اليه،خلافا لما كان يروج له الاعلام حين ذاك. فتوجيهات الرئيس تميل الى ما هو كمي ومظهري دون الذهاب الى ما هو جوهري أو مستبطن فاقترب كثيرا من تمجيد نموذج لبطولات مثل عنتر بن شداد ومن هم على شاكلته ترسخ لمعنى البطش ورباطة الجأش والقسوة تجاه خصومه. عبر سعي لا يعنيه الا خلاص فردي بعيدا عن اي معنى آخر حفل به تراثنا متمثلا بعروة بن الورد، وحاتم الطائي. هكذا بدت نماذجي متقاطعة بالمعنى ، لانها غير مطروقة على مستوى الثقافة السائدة ، والمراد لها أن تتشكل بسبب اندفاع قيم ومفاهيم نازحة حديثا الى فضاء مجتمع المدينة الذي كان يتسم بالمرونة وترجيح العقل والايمان بالحوار وفقا للهم الجمعي. فالحديث وقتها عن اوديب أنموذجا كان صادما، خاصة بعد توطأة لمحنته وانه استطاع فقأ عينيه عند اكتشافه حقيقة علاقته مع امه، مدينا ومعاقبا نفسه على فعلته وانتصارا للقيم.والنموذج الاخر كان من حصة مدام كيوري عالمة الكيمياء الحاصلة على نوبل. والتي تيقنت انها تقف على حافة الموت بعد أن خرم الاشعاع جسدها وهي تحاول ان تقف على عتبة علمية تدفع بالمعرفة البشرية الى الامام.
اما المشهد الثالث فهو من حصة عالم الفيزياء غاليلو الذي اصر على مقولته الثاقبة للظلام أمام الكنيسة _ ولكن الارض تدور _.
ما اريد قوله ان تلك المعاني التي تعكزت عليها الانظمة السابقة ليس في العراق حسب بل على طول الوطن العربي، التي اعتبرت عنترة بن شداد ، والزير سالم.. والتي ما زالت تجد لها عنفوانا هي التي انجبت بشكل أو بآخر ما نحن عليه، وكل ما الصق بنا كأمة من اندفاع نحو العنف والانفعال العاطفي وتغيب للعقل في ادارتنا للازمات والتي لم يتمخض عنها الا هزائم متلاحقة على أمتداد القرن الماضي والحالي في كل اختباراتنا ومواجهاتنا.
من هنا ولد السؤال ، إن كنا وعبر تبنينا للفكر القومي الذي انكفئ أخيرا متحملا وزر هزائمه، وعبر الفكر الاممي الذي نبض مرة هنا ومرة هناك حتى تقوضت دعائم اركانه في موطنه المحرض _ الاتحاد السوفيتي_ حتى اوشك على الانطفاء، لياتي الفكر الديني وينصب نفسه بديلا، بعد ان كان الاكثر ضجيجا والاكثر قسوة في طريقة وصوله الى السلطة والتشبث بها عبر ما يسمى بالربيع اللا عربي.
الجميع رسخ لمعنى بدائي سطحي للبطولة وصبغ الاحداث بطلاء رخيص إن لم يكن مغشوشاً. أراد ان يزين للناس واقعهم ويبدله بما لديه من تفويض سماوي يدعيه. والذي لم ينجح في ترميم أي فصل من مفاصل التردي ، بل انزلق ليهوي امام المسلمات المتمثلة بصون الامانة، وتخبط في معالجة ازمة النفايات، وعمق أزمة التخلف الصحي، واشاح بوجهه عن مسؤولية تنمية التعليم. اضافة الى وقوفه عاجزا عن رفع المستوى المعاشي وامام لمساته السحرية ، جعلنا نستورد الكرفس والفجل والصابون من دول الجوار. هكذا تعمق الاحساس بالاغتراب، وتعزز مفهوم الهجرة لفتوة الامة بعد تنامي البؤس واللا جدوى . وتحول البحر الابيض المتوسط الى بحيرة للموت الجماعي ومأدبة مفتوحة ، اقتتلت فيه اسماكه على لحوم فتوة شبابنا.
من هنا ربما آن الوقت لنفكر او نبتكر مسارب اخرى تتلائم مع ما يخطو على اثره العالم. الا يمكننا ان نقول بأن ما في العالم من خيرات يكفي للجميع وان للعلم امكانية تنظيم الحياة وفق منهج ينأى بعيدا عن الانا المتضخمة القائمة على ادعاء الوجاهة الزائفة ذات الاعتبارات العشائرية والمناطقية والفأوية والطائفية، ملتفتين الى ما هو اكثر عمقا ومعنى كأن ننحاز الى العقل اكثر من ان ننحاز الى النسب والقربى هذه المفاهيم التي تغذيها البداوة . ونؤمن بان الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار، وان اكرمكم عند الله اتقاكم، وان منا الكاظمين الغيض والعافين عن الناس. هل أنا موغل في الرومانسية، ام هذا هو منطق التاريخ؟ ام أن هذه المعاني تفضي بي الى شجاعة من نوع آخر.
اعرف أن صوتا كهذا لا يخلو من مناصرين هم بالاساس حالمون الا انهم موجودون وبصمتهم لا تخفى على احد. لا اقول الانبياء والرسل الذين آزرتهم السماء فلمعت نجومهم، بل اقول ان غاندي ومانديلا والام تريزا، وسوار الذهب وزها حديد والاف غيرهم كان منهج افكارهم مغايرا لما نتداوله ، فوجدوا اواصر محبة تربطهم بالانسان فتحركت الاشياء بين ايديهم باتجاه الابداع والانجاز لذلك كان فعلهم التماعات بارزة وقادرة على ان تتكرر وتنبض لننعم بما هو كاف من الضوء والامان والحرية