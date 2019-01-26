الشبكة العنكبوتية – كامل كريم الدليمي

يمر العراق بأيام عصيبة من تاريخه المشحون بالأزمات منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث تتضاءل فرص النجاح مع المخاض الصعب الذي يمر به البلد وانتظار ثمرة هذا المخاض الذي من المفترض ان ينعكس بإيجابية على الحياة العامة للبلادوالعباد .

ومع الأسف ؛ نشهد العكس حيث بدت تتضاءل مساحات التفاؤل بتحقيق الاستقرار السياسي الذي تحول بفعل الاطماع والتمدد الى صراع سياسي .. نعم كنا بأنتظار الاستقرار السياسي الذي ينسحب تماما على الاستقرار الأمني ثم الاقتصادي، ولم يكن لحركة البناء والتطور المنشود التي يحتاجها البلد اي وجود ضمن الخطط العامة للبلد بل اصبحنا نشهد حلولاً ترقيعية لاتتناسب وحجم المشاكل المتراكمة على صعيد البنيّة التحتية واعادة اعمار المدن المدمرة جراء العمليات العسكرية والتعليم والصحة وو…. الخ .

وحتى على مستوى عودة النازحين لم تقم الدولة بأجراءات حقيقية تتناسب وحجم الأزمة وتمنع أنعكاسها بالسلب على السلم المجتمعي ، وللأسف بدت امام السياسيين كل تلك المشاكل كأنها مشاكل كبيرة ومعقدة وغير قابلة للحل ، وتحول القادة السياسيون في العراق الى قيادات ازمة حوارية ورجال شاشات واعلام ، فتواجدهم على الاعلام اكثر من وجودهم في ميادين العمل لتعزيز مباديء العمل الجماعي وحل الازمات وترسيخ مفهوم الوحدة الوطنية ، وفي ظل هذا التخبط

بدأت تتضاءل فرص إعادة اللحمة والثقة بين الأطراف المنضوية في العملية السياسية نتيجة اختلاف الرؤى والأهداف والمصالح والارتباطات لكل فصيل منهم، وهو ما يتلمسه العراقيون اليوم بوضوح جعلهم في واد بعيد جدا عن قادة الرأي والسياسة ، وحتى المرجعيات الدينية والمذهبية اصبحت أكثر الأطراف توجيها” لانتقاد النخب السياسية سواء في الكابينة الوزارية أو في مجلس النواب العراقي بسبب ما آلت إليه أوضاع البلد وهو ما أربك الصورة العراقية ومنحها المزيد من الضبابية .

لقد شكلت الكتل السياسية بمختلف مشاربها وانتماءاتها حالة من البيوت العنكبوتية الواهنة على حساب المباديء والمُثل والقيم العليا للبلد ، بل اصبحت بيوت العنكبوت السياسية تتحدث عن قيم معنوية ومنظومات وطنية هي في الاساس لا وجود لها

لانهُ حديث واهن ؟

وفي ظل التيه وعدم الانسجام الذي تشهدهُ العملية السياسية جعلت للعراق (الوطن ) صورة مشوهة ومضطربة وواهنة في الساحة الدولية ، بل البعض يفكر بشكل جدي باعادة غزو العراق وبلد اخر يفكر في نقل معركته مع اعدائه الى ارض العراق وآخر يفكر بنهب وسلب خيرات العراق ، واصبح العراق وشعبه بين المطرقة والسندان ؛ فبين مطرقة الكتل السياسية وطموحاتهم الشخصية والحزبية التي تنطلق اما من عقدة مذهبية او قومية او اطماع لاتعدو ان تكون اطماعاً شخصية حزبية ضيقة بالجاه والمنصب والمال ،

وبين اطماع دولية تحاول استغلال العراق لتحقيق مصالحها ومصالح شعوبها على حساب العراق وشعبه.

فلايمكن لمن يكون بين المطرقة والسندان ان يتخلص من الحال البائس الذي يعيشه وهو يعيش في فلك نفس العقول البائسة والقيادات صاحبة مشروع الفشل المتراكم .

نحن كعراقيين بعيداً عن كل انتماءاتنا وولاءتنا يجب ان نجد طريقة تفكير جديدة وعقولاً منتجة ودماء قادرة على الفعل في ظل دور السبات السياسي الذي يعيشه البلد ، فنحن بأمس الحاجة الى عقل مدبر ويدين تنفذ وشخص يتابع التنفيذ كي نتمكن من ان نحول الساحة العراقية الى خلية عمل ناضجة ومنتجة للجميع يعرف حقوقة وواجباته بعيداً عن شعارات الكذب والتدليس الرنانة التي مورست منذُ خمسة عشر عام ، والنتيجة مزيداً من الانقسامات والاختلافات وفقدان ثقة المواطن بالسياسي.

نحن نترقب بحذر مايحدث من تحركات مريبة في البلد وهو على وشك ان يتحول الى ساحة صراع مستأجرة (بالوكالة) يقابلها صمت مطبق من قبل الحكومة وقادة الكتل السياسية ، والسؤال المهم ؛

اين دور قادة الفكر والرأي مما يحدث ، والايام القادمة حُبلى بالمفاجأت .