الشباب يودّع كأس العالم بتعادل أمام الإنكليز

مواجهتان حذرتان للمتصدّر والوصيف في كردستان

الناصرية- باسم الركابي

خرج وطني الشباب من بطولة شباب كاس العالم بكرة القدم تحت 20 سنة بعدما أنهى اخر مباريات في تصفيات المجموعة الخامسة بالتعادل مع المنتخب الانكليزي بدون اهداف في اللقاء الذي جرى بينهما امس الاول ليرفع المنتخب الانكليزي رصيده الى سبع نقاط في صدارة المجموعة التي تذيلها الشباب بنقطة في كل الأحوال تعد النتيجة الأفضل للفريق الذي اعتمد في اللقاء المذكور على الكرات المرتدة بعد التراجع للدفاع للحد من المد الهجومي للفريق المنافس فيما تمكن الحارس حسين حسن التصدي لاكثر من كرة خطرة وقبلها لضربة الجزاء وتغير اداء الوطني في الشوط الثاني وظهر علي جاسم بتسديدة قوية ابعدهاالحارس كما تصدى الحارس لكرة الاي فاضل وكاد يوسف الامين ان يحسم المهمة لو تعامل مع اخطر فرص المباراة في مواجهة الحارس الذي انقذها في اللحظة الأخيرة د74 قبل ان يتخلص من تحدي المباراة والخروج بنتيجة مقبولة بعد الظهور المخيب وتقلص حظوظة بخسارتي الأوروغواي وتونس وتلقي سبعة اهداف وصعب المهمة على نفسة دون أن يسجل في ثلاث مباربات ليخرج مع شقيقة التونسي من البطولة وكان بحاجة الى الأساس الذي يرتكز علية حيث الدفاع لأهمية ذلك قبل ان يختفي الهجوم ولم يتمكن من ترجمة الفرص القليلة خلال مبارياته الثلاث خصوصا امام انكلترا لكن الأهم هو ظهور اكثر من لاعب ممكن ان يستفاد منهم مع المنتخب الأولمبي.

المتصدر والوصيف

يخرج المتصدر والوصيف الى اقليم كردستان اليوم الثلاثاء عندما يدخل الاول الجوية 62اختبارا صعبا مع صاحب الضيافة اربيل في ملعب فرانسو حريري عند التاسعة والنصف ليلا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز ويحظى الفريق بمدرب تمكن من تحقيق الإستقرار حاليا رغم الفترة القصيرة للعمل معه بسبع جولات دون خسارة ومعها أقصاء الغريم الشرطة من بطولة الكاس كمايحظى بمجموعة لاعبين تؤدي وتسجل مع افضل قوة هجومية ولعلة الموعد الذي يتتظرة الفريق في خوض اللقاء في ظل الحالة المعنوية للاعبين بعد تخطي خطوط الوسط كما يعول عليهم في مهمة اليوم المدعومة بعودة احد الأسلحة المهمة ابراهيم بايش للمشاركة في اللقاء بعدرفع عقوبتة وبلاشك سيلعب الجوية بحذر شديد لرغبة المنافس في الفوز و لتعديل المسار بعد خسارتين موجعتين في قلب العاصمة والاستمرار في مواصلة الانطلاقة التي استعاد فيها الصدارة وادامةالمنافسة على لقب الكاس ما جعل من نفسة الفريق القوي والمؤثر بعد عبور المواجهات بقوة وحماس بفضل ثبات المستوى من جولة لاخرى وهو في الجاهزية لخوض المباراة التي سيكون فيها اربيل 39 امام تحدي النتيجة ومحاولة تغير الامور بعد الفشل وافتقادة اللعب امام الثلاثي الجماهيري للشرطة والزوراء والطلاب ولم يتمكن حتى التعادل مع اي منهم والتراجع للمركز الثاني عشر لكنه يخطط التعامل بجد امام الضيف من خلال ظروف اللعب امام رغبة جمهوره في تحقيق المطلوب ولدعم نتائج الارض التي استفاد منها الفريق الذي يريد الانجاز ودوالعودة لسكة النتائج ومصالحة جمهورة.

زاخو والشرطة

ويامل الوصيف الشرطة61 في تعثر الجوية امام اربيل من اجل استعادة الصدارة خلال لقائة مع زاخو خامس عشر33 رغم افتقادة لشيء من قوته وتوازنة بعد خسارتين من الكرخ وقبلها مع الوسط في سبع جولات آخرها الفوز الصعب على الصناعة بهدف وقبلها الإقصاء من الكاس وما سبتتة الى تغيرات المدربين وخوض اللقاء الحالي تحت ادارة المدرب الثالث في مهمة غير سهلة في ملعب صعب في كل شيء وفي ظل تحسن نتائج اصحابة منذ استلام نزار محروس للمهمة لاربع جولات دون خسارة ويبحث عن نتيجة المرحلة عبر الاستفادة من عاملي الارض والجمهور وضرب البطل والمنافس على الصدارة فيما يرفض الشرطة التعثر امام ما تبقى له من مباريات والدفع عن اللقب للنهاية.

الوسط والبصرة

ويسعى نفط الوسط المتراجع للمركز السادس عشر 33 متأثرا بخسارة الجوية وقبلها السقوط في ملعبة من الطلاب لاستعادة التوازن والدخول مباشرة من بوابة نفط البصرة في حالة ضعف واضحة والتراجع في المستوى والنتائج واخرها الخسارة في ملعبة من النفط في المركز الرابع عشر ويربد المضيف انتهاز الفرصة لخطف كامل النقاط و الحد من النتائج السلبية امام رغبة اهل البصرة في تعويض هزيمة الاسبوع الماضي وحان الوقت لتداركها والحد من التراجع السريع في اخطر فترات المسابقة بعد ظهور وتألق في اكثر من مرة في البصرة والعاصمة.

النفط والكرخ

وتنصب توجيهات احمد عبد الجبار للاعبي الفريق ثامن الترتيب42 تفادي التعثر واللعب من اجل الفوز بعد الوقوع في فخ المتذيل الديوانية الاسبوع الماضي رغم خوض اللقاء في ميدانه وهو القادم من اغلى فوز على الشرطة لكن يبدو قلل من اهمية المنافس الباحث عن ترك بصمة قبل مغادرة البطولة ومن المرجح أن يواجه الفريق خطورة النفط قبل الاخير29العائد بنتيجة مهمة بالفوز على مضيفة نفط البصرة وسيكون في الوضع المطلوب والجاهزية عند استقبال الكرخ وكلة امل تسير المباراة كما يجب واللعب بشعار الفوز من اجل تقليص الفارق مع القاسم وتوسيعة مع الصناعة في الصراع على مقعدالبقاء المهمة الشاقة بعد خسارة 15 مباراة في اسوء مشاركة.

الديوانية والصناعة

وما زال اخر الترتيب الديوانية 9 في موقف حرج وهش ومشتت ومنهار وافتقد للقوة ومقومات اللعب التي جرتة للوراء من البداية لكن الحال اخف وطاة على ما قبل الاخير الصناعة27 الذي يواصل حملة الدفاع عن المقعد ويمني النفس بالبقاء في البطولة بعد محاولات يشوبها الحذر والخوف للفريق الذي بقي بشق الانفس الموسم الماضي ويبدو لم تتعلم ادارتة من الدرس وهو ما ينطبق تماما على الديوانية الذي يسير للوراء بعد خسارة 23مباراة وبفوز واحد وسط أحزان جمهوره الذي يدرك قد تكون المشاركة الحالية الأخيرة للفريق في الممتاز فيما يترقب الصناعة تعثر النفط لكن مهمتة بغير السهلة بعد خسارة 19 مواجهة امام سبعة ادوار على نهاية الموسم هي من تقرر مصيرة.

فوز القاسم

حقق القاسم فوزا مهما بتغلبة على نفط ميسان بهدفين لواحد في افتتاح الجولة 31 للدوري الممتاز وانتظر الفريق 13 دقيقة ليفتتح التسجيل بهدف رضا حاجم قبل أن يدرك ميسان التعادل عن طريق ياسين سامية بعد دقيقة قبل أن يحسم اسماعيل مالك المهمة بهدف الفوز والحسم د61 في افضل فترة للفريق بفوزين وخمسة تعادلات من دون خسارة قبل رفع رصيده الى32 وعزز موقعة ووسع الفارق مع النفط الى خمس نقاط امام مهمة تحقيق البقاء فيما استمر الضيف في مكانه السابع مؤقتا امام معاناة مباريات الذهاب والتعويل على مواجهات عقر الدار.