الشباب يواجّه الأورغواي والجوية تستعيد الصدارة بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يعود المنتخب الوطني للشباب مرة اخرى الى مسرح مسابقة منتخبات كاس العالم للشباب تحت سن20 سنة التي افتتحت امس الاحد في بوينس آيرس في الأرجنتين بعد خمس مشاركات ابرزها الناجحة في تركيا2013 وحصل على المركز الرابع وكان قاب قوسين أوادنى من الصراع على لقب البطولة التي يامل ان يستهل مشواره بافضل طريقة عند مواجهة منتخب الأوروغواي عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة الاثنين وبانتظار تحقيق الخطوة الأولى النوعية ودخول الصراع بشكل جدي على إحدى بطاقتي التاهل عن المجموعة الخامسة و تكرار ما فعله جيل البطولة السابقة عندماتاهل لتركيا وصيفا أيضا وبدأ المشوار بتصدر مجموعتة التي ضمت منتخبات انكلترا ومصر وتشيلسي و جمع سبع نقاط من تعادل مع انكلترا بهدفين والفوز على مصر بهدفين لواحد وبنفس النتيجة على تشيلسي

ويبدو أن مجموعة الحالية اقرب من حيث المستويات لهامايجعلة قادرامن التاهل للدور التالي في ظل مجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات مهمة باحراز المركز الثاني في بطولة منتخبات آسيا اذار الماضي وقبلها الخضوع لفترة اعداد جيدة ومنكاملة كانت كافية لدخول البطولة بثقة والتصدي للمهمة كما يجب امام الرغبة الكبيرة في تدوين اسمه في سجلات البطولة المهمة ومدربة عماد محمد الذي تمكن من بناء المنتخب بسرعة وعرف كيف ينتقي الاعبين وحولة لفريق متمكن يلعب بقوة وإصرار وظهور اكثر من لاعب مؤثر على خلاف بداية فترة تشكيل الفريق والانتقادات التي طالته وامكانية ان يكون طرفا قويا ضمن منافسات اسيا وحسمها بجدارة قبل التاهل للارجنتين و الوصول إليها مايعد بمثابة الانجاز.

توجة الانظار

الانظار ستتجة الليلة نحو المباراة التي ستقام في ملعب دييغو مارادوناومهم ان يستهل اللقاء الأول بعبور المنافس القوي وصيف بطل أمريكا الجنوبية بفارق نقطة عن البطل البرازيل الذي يمتلك خط هجوم قوي سجل19هدفا مناصفة مع البرازيل وثاني اقوى دفاع تلقت شباكة 6 اهداف ويمتلك مجموعة من اللاعبين أبرزهم الهداف رودريكز سجل خمسة اهداف ويمتاز بالقوة الجسمانية والتسديد البعيد ويصنع الفرص كما يمتاز الفريق المنافس بدفاع قوي.

النصف النهائي

ويخوض الفريقان لقاء اليوم بذكريات مباراة النصف النهائي لبطولة تركيا عندما تقدم الوطني بهدف علي عدنان حتى الدقيقة87 قبل أدراك الفريق المقابل التعادل بهدف غوانز لو لتذهب المباراة للحسم بفارق ركلات الجزاء الترجيحية التي ذهبت للأورغواي (6_7) ليفقد الوطني فرصة التاهل لنهائي البطولة قبل ان يخسر المركز الثالث امام غانا بثلاثية نظيفة ويحتل المركز الرابع وقبلها قدم مستويات عالية مكنتة الاستمرار والمنافسة .

في البطولة بشكل واضح في ظهور لافت والعودة بالمركز الرا بع افضل مركز للان وقبلة الحصول على مجموعة لاعبين زادت البطولة من قدراتهم الفنية كما سلطت الاضواء عليهم وكانت نقطة التحول الكبيرة في مسيرتهم في تمثيل ابرز الفرق المحلية ومنهم من ذهب للاحترف كما نالوا تمثيل المنتخب الوطني.

جيل جديد

ودون شك أن البطولة الحالية ستشهد ظهور لاعبين واسماء تتداول اليوم إعلاميا وفي الشارع الرياضي المؤكد سيتابع برغبة مباريات الفريق وكلة امل في ان يمتلك فرصة التاهل عن المجموعة ومواصلة المنافسات الى ابعد نقطة .

اللقاء الثاني

ويلعب الفريق مباراة الثانية بنفس الملعب و الوقت امام نظيرة التونسي يوم الجمعة ويختتم تصفيات المجموعة امام انكلترا الاحد الثامن والعشرين من الجاري عند التاسعة ليلا.

مشاركات الشباب

تعود مشاركة المنتخب في كاس العالم حيث البطولة الاولى في تونس عام 1977ولعب ضمن المجموعات التي ضمت منتخبات روسيا النمسا والبورغواي .

والمشاركةالثانية في السعودية ولعب في المجموعة مع منتخبات الأرجنتين وإسبانيا والنرويج والمشاركة الثالثة كانت في الارجنتين2001ولعب ضمن المجموعة التي ضمت فرق البرازيل وألمانيا وكندا

وافضل مشاركاتة كانت في تركيا 2013 وحقق المركز الرابع.

الدوري الممتاز

بمساعدة الكرخ وفوزة على النفط بهدفين استعاد الجويةالصدارة59 من الغريم الشرطة 58الذي سقط على عماة امس الاول امام الكرخ فيما مر الجوية دون مشاكل من بوابة النفط المتهالكة وتغلب بهدفين في اللقاء الذي جرى بينهما امس الاول في الشعب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين سجلا خلال دقيقتين ويدين الفريق بالفوز إلى مهند عبد الرحيم الذي افتتح التسجيل د74وعززة حسين جبار بالثاتي الحاسم وإضافة النقاط الثلاث للرصيد وتحقيق الفوز السابع عشر وظهر تاثير النتيجة مباشرة باستعادة الصدارة ورفع حظوظ الفريق في الصراع على اللقب ومعها مواصلة المنافسة على لقب الكأس في فترة متميزة للفريق الذي تخطي اكثر من موقف صعب لكنه يبقى يواجهة التحدي في كل مباراة وسط الرغبة من اجل انهاءالموسم بافضل طريقة في ظل حالة التوازن والسيطرة على المباريات القادمة عبر التسجيل في افضل قوة هجومية يتوجب عليها الظهور المطلوب فيما تبقى من مباريات وحسمها لمصلحتة.

من جانبة كان على النفط ان يحافظ على توازنه امام الوقت المتبقي على نهاية المباراة وعدم التفريط وإضاعة ضربة الجزاء د41 والخروج بتعادل في كل الأحوال افضل من الخسارة امام الحاجة الكبيرة للنقطة قبل تجرع الخسارة الخامسة عشرة بفارق نقطة عن مركزي الهبوط للدرجة الاولى لكنه يمني النفس في ان يستفيد من المباريات القادمة لعلها ان تغير مسار الامور وتنقذ الموقف الصعب جدا.

فوز الكرخ

وخلال خمسة ايام خسر الشرطة الكثير وسط توتر الانصار بعد كبوتين وضربتين موجعتين عندما أقصي من الكاس على يد الغريم الجوية الثلاثاء الماضية قبل أن يلزم على التنازل عن الصدارة للجوية ايضا بخسارة الكرخ بهدف وذلك يعني أكثر من شيء في اخطر ايام الدوري ولم يجد الفريق نفسة امام الكرخ وعجز عن مجاراتة ولايمكنة تسويغ ذلك للنقص العددي امام الفوارق الكبيرة بينهما لكن الاصفر ظهر بقوة وقدم مباراة متكاملة وصنع الحدث تحت صمت جمهور البطل وماسبب لة من ازعاج قبل ان يفرض السيطرة الكاملة منذ بداية الشوط الثاني وانتظر ستة دقائق ليسجل هدف التقدم والفوز

والانتقال للمركز الثامن41في افضل نتيجة للفريق الذي عوض تاخرة في المــــــــدة الأخيرة بعــــــــدما انتـــــفض في ليلية احتفل فيها الــــــفريق الشبابي قـــــــبل أن يذهب عشاق البطل للنوم المبكر.