الشباب يواجه إيران بعد التأهل وعودة الزوراء من بوابة الكأس

الناصرية – باسم الركابي

تاهل وطني الشباب الى الدور الربع النهائي لبطولة منتخبات شباب آسيا تحت 20 سنةالجارية حاليا في أوزبكستان بعد تعادله مع نظيرة منتخب سوريا بهدف وتقدم الوطني عن طريق حيدر عبد الكريم د17 من كرة راسيةقبل ادارك المنافس التعادل بهدف زكريا رمضان 95 بكرة رأسية جميلة لكنه حجز بطاقة التأهل الثانية وكان عليةاللعب بحذر للحفاظ على تقدمه والمرور بافضليتة للنهاية وحسم الامور كما يحب من دون الوقوع بالخطأ القاتل قبل أن ينقذه الفوز على اندونيسيا في التاهل بعد تساويهما بمجموع النقاط4 ومطلوب من .

الوطني دعم حظوظه في المنافسة والرهان على تجاوز المنافس عندما يلتقي بطل المجموعة الثانيةإيران عند الواحدة ظهر السبت في مهمة غير سهلة تتطلب من عماد محمد تحديد الاخطاء ومعالجتها قبل خوض اللقاء الحاسم ولايمكن بعد النظر لما حصل في تصفيات المجموعة بل تكريس الجهود للقاء المذكور ولان المنافس يتمتع بإمكانيات مهمةوتصدر مجموعة قوية لكن التاهل اعطى لاعبي الشباب معنويات عالية والقدرة على خوض اللقاء برغبة الفوز والسعي للانتقال للدور النصف النهائي والتطلع للتاهل لنهائيات كأس العالم وهو المطلوب عبرالظهور بميزة المثابرة والحماس والقوة وهو المنتظر من لاعبي الفريق الذي لم يصل لافضل مستوياته وعلية خوض المباراة بكل الضمانات.

مباريات الكاس

بعد معاناةمع مباريات وتراجع حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري عاد الزوراء لسكة الانتصارات من بوابة بطولة الكاس في بداية مهمةانطلق فيها من ملعب زاخو بالفوز على صاحب الارض بهدف حسن عبد الكريم د53 الذي كان كافيا لحسم المهمة والاستمتاع والاحتفال بهاوللحد من عثراته قبل محو الصورة الباهتة الاخيرة الأكثر مرارة في حلق الأنصار التي اضرت بالفريق الذي ضرب كومة عصافير بحجر امس الأول بالعودة بفوز من ملعب صعب واستعادة دوره في تحقيق النتائج المطلوبة والدخول في الدور الثمن النهائي للكاس واسكات اصوات المنتقدين لاوديشو و لفلاح حسن وإدارته وتهديهابالاستقالة والاهم جاء الفوز بوقته ومنح الفريق الاريحية قبل خوض مباريات المرحلة الثانية الاسبوع المقبل عندما يحل ضيفا على الصناعة.

والعودة إلى الصراع نحو هدف الموسم الأول ويرى الانصار فوز امس الاول بتخطى منافس غير سهل في ميدانه قبل أن تكون مباراة الإنقاذ و تصحيح المسار ومحاولة تجاوز الموقف الصعب ويامل الانصار ان تكون النتيجة منعرج حاسم للمنافسة على اللقب بعدجولات الدوري والنتائج الغير متوقعة فيما فشل زاخو مرة أخرى في معقله وتعويض هزيمة الجوية وسط خيبة جمهوره الذي تمنى ان يلعب الفريق كما ظهر امام الطلاب والتعامل مع ظروف اللعب بشكل أفضل لكن مؤكد يقدرون اهمية المباراة لهم والوضع الذي عليه الزوراء ومدربه والكل كان على الكحك قبل تجاوز المهمة بالفوز .

فوز الشرطة

وكشر الشرطة عن أنيابه في أول خطوة بفوز تحصيل حاصل على مصافي الجنوب بستة أهداف لثلاثة بأعلى نتائج الدورالمذكور واللعب برغبة الخروج باللقب الاول نصب عينه في ظل المستوى الفني العالي للاعبي الفريق في أفضل حال في كل شيء والمنافس الجيد كما يريد واضحا فرض نفسه بقوة والوصول لنهائي البطولة في أفضل بداية والتقدم بهذه الطريقة التي اسعدت جمهوره الذي ينتظر ان يحتفل بلقبي الدوري والكأس لفريق لاينقصة شيء فيما فشل المنافس الارتقاء لمستوى المهمة و تمزقت شباكه كما كان متوقع امام الفوارق والإمكانات قبل التفرغ لمنافسات الاولى ومحاولة البقاء موسم اخر.

معاناة النجف

وامتدت معاناة النجف لبطولة الكاس هذه المرة بالاقصاء منها والخروج بخيبة جديدة تحت انظار جمهوره والفشل في استعادة القوة والتوازن حينما خسر بفارق الركلات الترجيحية امام الامانة درجة أولى (4_2) بعد انتهاءالوقت بالتعادل بهدف فيماعكس الامانة الحالة الجيدة التي يمر فيها متصدرا للمجموعة الاولى ويحث الخطى العودة للدوري الممتاز قبل الانتقال للدور الثاني لبطولة الكاس ومواصلة اللعب والتقدم وتعزيز دوره والاستمرار بالمنافسة على اللقب .

نجاح اربيل

ومرة رابعة تواليا ينجح اربيل ذهابا في تحول واضح عندماقهر المضيف السماوة في معقله بفارق الركلات الترجيحية(6_5)بعد انتهاء اللقاءبتعادلهما بهدف في تغير واضح لأداء ونتائج الفريق واللعب بفاعلية ومهم ان يظهر بهذه الصورة والفاعلية في ملاعب اقرانه رغم مشاكل السفر الطويل .

قبل ان يحقق الاهم بالتقدم بثقة للدور المقبل فيما خيب السماوة امال عشاقه حينمادخل المباراة بافضل نتائجه في الاولى بالفوز على المتصدر لمجموعته ديالى الاسبوع الماضي.

فوز لميسان

وعاد نفط ميسان بفوز مهم من ملعب فرانسو بالتغلب على نوروز بهدفين لواحد سجلهما يونس عبد د49 بنيامين اكو د75 محملا بالفوائد أهمها التوازن في النتائج ومنحت الفريق دفعة كبيرة والسعي إلى تقديم العمل وصولا للادوار الاخيرة فيما تجرع نوروز الخسارة الأولى في ملعبه عندما كان يسعى لنفس الهدف ولكن.

معاناة النفط

وزادت معاناة النفط وامتدت هذه المرة للبطولة الثانية والخروج مرغما عندما كان يعول على مدربه الثالث لكن مصافي الوسط قال كلمته وأنهى المهمة على افضل مايرام وعكس قدراته التي منحته البقاء في المنافسات كلما امكن من خلال جهود عناصره التي تجاوزت الخطوة الأولى بثقة .

خسارة عفك

وقاد حيدر عبد الرحيم نفط البصرة للفوز على عفك بهدفه د43امام ظروف اللعب مع اصحاب الارض الفوارق الفنية والإمكانات وافشال رغبةالضيف الذي كان يمني النفس بحسم المهمة

وتغلب الشرقاط على غاز الشمال درجة ثانية بهدفين لواحد ابقته والانتقال مع البحري والامانة والمصافي للدور القادم وفي ان تنجح مرة اخرى بعد خروج جميع فرق الدرجة الثانية وانتهاء الدور بدون مفاجأة تذكر.

الفرق لمتاهلة

وتكون فرق الجوية والزوراء والشرطة والطلاب والكرخ وميسان والوسط واربيل والحدود ونفط البصرة اضافة الى اربعة فرق من الدرجة الأولى البحري والمصافي والامانة الشرقاط الى دور16 قبل تاجيل مباراتي كربلاء والصناعة والقاسم ودهوك .

3 مواجهات بالممتاز

وتنطلق السبت مباريات الدور العشرين من مسابقة الدوري الممتاز وفيها يسعى الوسط خامس عشر 21 للحد من تعثر نتائج الارض ومحاولة تغير المسار على حساب الثالث الكهرباء 38 الساعي لمواصلة افضليته ودعم مسيرته الجيدة ومع بداية النصف الثاني من الدوري.

ويامل القاسم بتعثر اربيل امام كربلاء للخروج من منطقة الهبوط عندما يواجه الطلاب في مهمة صعبة امام سعي الضيوف لتجاوز كبواتهم الاخيرة.

وينتظر لاعبي الوصيف الشرطة39 دهوك السادس 32 لمساعدة فريقهم للعودة للصدارة فيما يامل الضيف الحد من تراجع مباريات العاصمة آخرها امام الكهرباء.