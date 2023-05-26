الشباب يتجرّع الهزيمة الثانية أمام تونس في مونديال الشباب

الناصرية- باسم الركابي

خسر وطني الشباب مباراته الثانية امام تونس بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة لبطولة كاس العالم للشباب دون 20 سنة في الأرجنتين وبدء الوطني بضغط هجومي مكثف املا في احراز هدف مبكر بمحاولة من يوسف الأمين ردها الحارس إدريس عرفاوي الذي تصدى لكرة قوية سددها عبد القادر أيوب ورد القائم كرة علي جاسم وحرم الحارس المتألق الوطني من تسجيل هدف السبق قبل أن ينجح منتخب تونس في افتتاح التسجيل بهدف يوسف سنانة د55 وبعد دقيقتين اضاف الفريق الهدف الثاني من قبل شبح الجبالي ولم يستغل الوطني النقص العددي للمنافس بعد طرد ريان النصراوي د73 لكن الأشقاء تمكنوا من اضافة الهدف الثالث من ضربة جزاء د86 وإنهاء الامور بالاتجاه الصحيح ورفع امالهم في المنافسة بين افضل اربع ثوالث للتاهل للدور16 امام اتساع الصعوبات بوجه كتيبة عماد محمد وتعقد المهمة اكثر صحيح لعب الفريق بقوة وظهر بشكل أفضل في بداية المباراة وبعض أوقاتها عكس اللقاء الأول لكنه افتقد للتركيز امام الفريق الأكثر تنظيما وتمتع عناصرة بمهارات واضحة ونقل الكرة بدقة والتسجيل ونجح في مبتغاة قبل أن يواجه الشباب الاحد المهمة الأخطر امام المتصدر انكلترا بست نقاط بعد الفوز على الأوروغواي بثلاثة أهداف لواحد وضمن التاهل للدور التالي وعلى النتيجة يتقررمصيرة لاسيما وانه بدون نقطة.

فوز الجوبة

انتزع الجوية فوزا اكثر من مهم عندما تغلب على الوسط بهدفين لواحد في اللقاء الذي جرى في ملعب الشعب ضمن الجولة الثلاثين في ظهور واضح واللعب بخطوط فاعلة وكان الافضل والأخطر واستمر يهدد الضيف اغلب الوقت ليحافظ على الصدارة62 وقبلها الثأر لخسارة المرحلة الأولى بهدف لهدفين عندما تقدم بهدف المتألق في الفترة الأخيرة والداعم لنتائج الفريق شريف عبد الكاظم د21 قبل أن يدرك الوسط التعادل بخطأ قاتل من دفاع الجوية 36 فيما حسمت المهمة على اكمل وجه من قبل هداف الدوري والفريق مهند عبدالرحيم د60 ليمنح النقاط وكل الفوائد لفريقة الذي استغل ميزة الفرص وترجمتها إلى اهداف واسعاف الفريق الساعي الى التعامل بحذر شديد مع اخر المباريات والمرور من دون مشاكل لتحقيق اللقب كما تظهر الرغبة الحصول على لقب الكاس مقابل الظهور الضعيف للاعبي الوسط الذين لم يتمكنوا من خلق الخطورة وواجهوا صعوبات في نقل الكرة الى ملعب الجوية الذي قدم مباراة هجومية وكان ممكن ان يضاعف الغلة لولا تصدي الحارس علي كاظم لاكثر من كرة خطرة بل افضل لاعب في المباراة.

فوز الشرطة

قاد محمد المواس الشرطة الى الفوز والحصول على كامل النقاط 61وعودة الفريق لسكة الانتصارات بفضل هدفة في شباك الصناعة د41 ومحو اثار هزيمة الكرخ والاستمرار في الوصافةوتمكن من تدارك خطورة صاحب الارض والمرور متقدما بالهدف للنهاية وهو الاهم وأنهى المهمة من الشوط الأول لمايحظى من لاعبين حافظوا على توازن الامور التي كاد الصناعة ان ينال منها لو استغل اخطر فرص المباراة في اخرالوقت امام مهمة البحث عن البقاء التي زادت تعقيدا بعد فوز النفط على نفط البصرة امام صراعهما المحتدم على مكان البقاء الوحيد.

تعادل كربلاء والزوراء

مازال الزوراء يعاني ذهابا بعدما فشل ثلاث مرات من خمس جولات في تحقيق الفوز امام الوسط والقاسم وفي الجولة الأخيرة امام كربلاء عندما تاخر بهدف سجاد راضي د16 قبل أن يتعادل بهدف علاء عباس د28 لكنه لم يتعامل مع الفرص القريبة وترجمتها لأهداف لتحقيق الفوز لمو اصلة النتائج المؤثرة لدعم المركز ليجد نفسة تحت الضغط ويدرك حيدر عبد الأمير ان الامور زادت صعوبة بعد اتساع الفارق مع المتثدر الى 5نقاط امام رغبة الصراع على اللقب وسط تصاعد تحديات المباريات في المركز الثالث 57 مع ملاحقة الكهرباء والطلاب في وقت فشلت مساعي المضيف في تحقيق الفوز و تجاوز سقوط القاسم عندما واجه صعوبات اللقاء لكنه خروج بنقطة ثمينة41 رغم ظهورة المتــواضع.

وقدم الطلاب الاداء المرضي وخروجوا بالنتيجة الجيدة عندما اطاحوا يضيفهم اربيل بثلاثة أهداف لواحد تعاقب على تسجيلها حسين عبدالله د50 و56 وزيد تحسين د95 ولعب الفريق بصفوف متكاملة حسمت المهمة في الشوط الثاني في افضل نتيجة في المرحلة الحالية بعد قهر الوسط في عقر دارة الاسبوع الماضي ومحو اثار هزيمة النفط وقبلها تعادل الديوانية وهزبمة الشرطة وتقليص الفارق مع الكهرباء الى نقطة وتخطي فترة محبطة وكل ما قام به اربيل تقليص الفارق بهدف أمجد راضي د86 لينحني مرة ثالثة في الشعب امام الجماهيرية وتجرع الهزيمة الثالثة في ست جولات الاولى من الشرطة والثانية من الزوراء في أضعف فترة من المرحلة الحالية والتراجع للثاني عشر39 وابتعد عن مسارالمنافسة وظهر خارج التوقعات وخشية جمهورة الاستمرار في التراجع.

فوز الحدود

واستمر الحدود في حالة من الاستقرار في الجولات الثلاث الأخيرة بتعادل والفوز مرتين والثاني حققة على نوروز بهدف المحترف بكاري د30 في خطوة مهمة معولا على اداء عناصرة في التطلع الى تحسين المركز وانهاء المسابقة بها عبر النتائج التي منحتة مركزا متقدما قبل أن يتراجع لكن عاد مؤخرا وتصاعد الحديث عن الانتصارات التي توقفت بوجة نوروز بعد فشل محاولات ادراك التعادل ولم يقدر على التسجيل امام الحاجة لعدم التأخر في هذا الفترة.

تعادل دهوك زاخو

وانتهى ديربي دهوك بتعادل ممثلا المدينة بهدف البذين فشلا في الوصول لهدف مباراة الأسبوع والنتيجة الأكثر اهمية لجمهورهماعندما تقدم زاخو عن طريق باتيك د 64قبل ان يتمكن دهوك من التعادل بهدف زاكري د74 لكنه لم يستفد من ظروف المباراة والخروج بكامل النقاط قبل أن يتوسع الفارق مع الطلاب 5نقاط لكنه يتطلع قدما من خلال مواصلة تقديم العمل الأكثر أهمية فيما استفاد زاخو من النقطة في التقدم مركزا حيث الخامس عشر33 دون خسارة للجولة الرابعة بقيادة نزار محروس الذي يدير الامور بشكل واضح و النتائج ومازالت الفرصة متاحة للتصدي للمهمة ولتحسين الامور.

تعادل الكرخ والديوانية

وخرج الكرخ بتعادل بطعم الخسارة امام ضيفة الديوانية بهدف ولم يتمكن من الحفاظ عل تقدمة بهدف يوسف فوزي من ضربة جزاء د51 الى ما قبل دقيقة على الوقت الاضافي يعدماادرك الديوانية التعادل د93عن طريق عبد القادر طارق عزيز ويبدو أن الكرخ قلل من اهمية المنافس في ظل الوضع المتدهور والهش الذي يمر به في اخر الترتيب ليضيع فرصة التقدم قبل أن يستمر ثامنا في نتيجةخالفت كل التوقعات ولم تشكل النقطة اهمية للفريق الاخر الذي خسر كل شيء ويعد اخر ايامة في الممتاز وبعد فوزة على الطلاب الدور قبل الماضي بهدفين لواحد نجح النفط بقلب الطاولة على نفط البصرة والفوز علية في معقلة بثلاثة اهداف دون رد وانتظر فقط 8دقائق ليهز شباك المضيف بهدف منتظر محمد واضاف حسن داخل الهدف الثاني د29قبل ان يقضي احمد عبد الرزاق على امال اهل البصرة بالهدف الثالث د86 ويعود بكل النقاط ويوسع الفارق مع الصناعة الى اربع نقاط وعلى بعد نقطتين من القاسم ومع الخسارة استمرالبصرة بمكانه الرابع عشر بعد تلقي الخسارة الثانية عشرة.