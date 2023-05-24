الشباب للتعويض أمام تونس وتجدّد صراع صدارة الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

يخوض وطني الشباب مباراته الثانية امام منتخب تونس ضمن تصفيات المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20سنة المقامة حاليا في الأرجنتين عند الساعة الثانية عشرة ليلا غد الجمعة السادس والعشرين من الجاري بملعب دييغو مارادونا و يتوجب على الفريق اللعب بشعار الفوز في اختبار غير سهل والسعي لخطف كامل النقاط اذا ما أراد الابقاء على شيء من حظوظة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة بعد السقوط المحبط الأكثر مرارة في حلق الشارع الرياضي امام الأوروغواي في افتتاح مبارياته في البطولة في اداء عشوائي متراجع وكانت درسا قاسيا للفريق ولعماد محمد الذي علية الاستفادة منه في معالجة الاخطاء الكارثية وابعاد اللاعبين عن تأثيرات النتيجة على نفوسهم وقبلها البحث عن التعويض عبر اسستغلال الفرص وهذا يتطلب اختيار التشكيل بدقة والاهتمام كثيرا بالامور للإسهام في تحقيق خطوة ولان الفوز وحدة من ينقذ الامور و سيكون أمرا في الاتجاه الصحيح وتبقى الحلول بأيدي المدرب الذي علية النظر للمهمة بحذر شديد في ظل رغبة المنافس في تحقيق الفوز وهو يمر بنفس ظروف الوطني الذي على عناصر ة خوض المباراة بقوة وحماس وإصرار وبدون أخطاء وقبلها مطلوب من الكل تجاوز حالة القلق التي سببتها الهزيمة لان الفريق سيكون امام اختبار استثنائي وترك خلفة البداية السلبية والتفكير في كيفية حسم المهمة في ظل رغبة تونس في اللعب من أجل الفوز بنفس الظروف باعد الخسارة امام انكلترا بهدف لكن مهمة الوطني تحتاج اللعب بتركيز وبخطوط متكاملة لتحقيق الفوز عبر ترجمة الفرص وتقليص الفارق لدورها المهم وربما الحاسم في تحديد عملية حسم الانتـــــــقال للدور التالي بعد تلقى اربعة أهداف دون التمكن من التسجيل ولان الفوز على الأشقاء سيعــــــطي الفر يق جرعة كبيرة ولانه لا توجــــــد فوارق بين المنتخبين في حالة تكافا.

ويلتقي المتصدر الاورغواري اليوم الخميس عند التاسعة مساءا الوصيف منتخب انكلترا في لقاء حامي وربما يكون حاسم وسط السعي الجاد للفريقين لانتهاز فرصة التاهل للدور التالي.

الدوري الممتاز

يامل الوصيف الشرطة 58 تعثر المتصدر الجوية 59 امام الوسط من اجل استعادة الصدارة التي ارغم التخلي عنها الجولة الماضية بخسارة الكرخ عندما يلتقي ما قبل الاخير الصناعة 23 تحت أنظار جمهورة الذي يرفض التذرع بالأسباب التي أدت للخسارة وفقدان الصدارة وقبلها بخمسة ايام الخروج من بطولة الكاس ما أدى الى أبعاد المدرب احمد صلاح وخشية ان تطول الأزمة ولابد معالجة انية عبر عودة سريعة لطريق الانتصارات وحدها من تعيدة للمسار الصحيح مرة أخرى للدفاع عن اللقب في مهمة بغير السهلة مع استمرار تبادل الصدارة مع الغريم الجوية اللذين فشلا في توسبع الفارق كمايتربص الزوراء بها ومن المرجح أن يواحة الشرطة صعوبات امام الصناعة الذي شهدت نتائجة تغيرا في الجولات الاخيرة خارج التوقعات وليس لدية ما يخسرة بعد امام مهمة البقاء التي تتوقف على نتائج ما تبقى له من مباريات الجوية والوسط ويواجةالجوية الساعي الى تعزيز موقعة في الصدارة وقبلها توسبع الفارق مع الوصيف اختبارا صعبا امام الوسط وسيكون مطالب بالثأر لخسارة النجف في المرحلة الأولى بهدف لهدفين وتحقيق النتيجة للحفاظ على مركزة الذي يعد انجاز ولابد من الدفاع عنة في ظل المجموعة التي أخذت تقدم مستويات واضحة مدعومة بالأهداف ولان الأمر متعلق بحماية الموقع فيما يبحث الوسط في المركز الخامس عشر33 عن تحقيق نتيجة الاسبوع في مواجهة صعبة يعول فيها على جهود عناصرة لتأكيد قدراتها في بلوغ الاداء العالي والارتقاء لمستوى المهمة وفرصة لتعويض خسارة الطلاب الدور الماضي والاهم الظهور تحت وسائل الإعلام ويعرف الاعبين طبيعة المهمة التي تحتاج اللعب بدفاع منظم وهجوم قادر على التسجيل اذا ما أراد الفريق تكرار سيناريو نتيجةالمرحلة الأولى .

الكرخ والديوانية

ويعود الكرخ في الحالة المعنوية العالية بعدما خرج مرفوع الرأس بالفوز على الشرطة والتقدم ثلاثة مراكز حيث الثامن41 في افضلية كبيرة على ضيفة الديوانية في كل شيء وقد لا تقبل المهمة المفاجأة التي يبحث عنها المتذيل لترك بصمة قبل التوديع الحزين للممتاز ومعها ضياع فرصة البقاء التي يتحملها ابناء المحافظة على مختلف عناوينهم وأولها الحكومة المحلية ومعها المشاكل الإدارية .

نفط البصرة والنفط

وبعد فوزة العريض برباعية نظيفة على الديوانية الاسبوع الماضي يعد نفط البصرى رابع عشر الترتيب 36 الى دعم فوزةعلى الديوانية برباعية نظيفة بعد خسارتين وثلاث تعادلات في مواجهة قد تكون متاحة مع ضيفة النفط 24 ثامن عشر الذي يصارع البقاء المهمة الغير سهلة للان مع ملاحقة الصناعة للمركز الذي يؤمن لاي منهما الاستمرار في الدوري وكلاهما يأمل بعمل استثنائي للاستفادة القصوى من بقية مباراياتهما في البطولة.

فوز ميسان

واستعاد نفط ميسان توازنه وتجاوز ازمتة الاخيرة بفوزه المهم على النجف بهدف والاهم الحدمن النتائج السلبية في خطوة مهمة وعودة مرحب بها من جمهورة عندما منح نفسة كل الفوائد ورفع رصيده الى 42 ومثلة النجف الذي استمر يعاني ذهابا بعدما خسر قبل الدور الماضي في ملعب كربلاء ويدرك سعد حافظ اهمية توازن النتائج في هذة المدة لإنهاء المسابقة بموقع متقدم .

تعادل الكهرباء والقاسم

وفشل الكهرباء في تفادي خسارتية وتعادلة في اخر ثلاث جولات عندما خرج بتعادل بطعم الخسارة امام ضيفة القاسم لكنه استمر بمكانه الرابع المهدد من الطلاب ودهوك ما يلزم لؤي صلاح الإسراع بمراجعة الامور بدقة والعودة لقلب المنافسة امام بقية المباريات التي هي من تحسم المراكز في النهاية فيما واصل القاسم اضافة النقاط برصيد 29 موسعا الفارق مع النفط إلى خمس نقاط بدون خسارة لسبع جولات بفوز وستة تعادلات في افضل فترة للفريق الساعي للـــــــبقاء موسما رابعا رغم ظروف المشاركة الصعبة.

ربع نهائي الكأس

وأعلنت لجنة المسابقات مواجهات الدور الربع النهائي لبطولة الكاس عندما يتجدد الموعد بين الأكثر تتويجا بلقب البطولة عندما يتواجه الغريمان الزوراء والجوية ويلتقي نفط ميسان الحدود واربيل يضيف البحري الفريق الوحيد من الدرجة الأولى استمر في البطولة وبلغ الدور المذكور .

كما يلتقي الطلبة مع صاحب اللقب الكرخ لكن لم تحدد بعد مو اعيد المباريات.