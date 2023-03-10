الشباب في مهمة صعبة أمام إيران والشرطة تضيّف دهوك في الممتاز

الناصرية- باسم الركابي

تتطلب مواجهة وطني الشباب اليوم امام منتخب ايران التي ستجري عند الواحدة ظهرا ضمن الدور الربع النهائي لبطولة منتخبات شباب آسيا تحت سن 20سنة بكرة القدم الجارية حاليا في أوزبكستان اللعب بأداء قوي وتركيز والظهور بالحالة المطلوبة وان بكون الفريق على الموعد وتجديد الثقة بلاعبي الفربق لتقديم الظهور المهم وان يكونوا اكثر تأثيرا وان يحظى المنتخب بفرصة مواجهة المنافس في اللقاء الفاصل والاكثر من مهم.

تقديم الأفضل

ومطلوب من الاعبين تقديم افضل ما لديهم في اللعب بتوازن و تماسك دفاعي وتركيز هجومي واستغلال وترجمة الفرصة لان التحدي سيكون اكبر امام الخروج بالنتيجة التي ستأخذ الفريق إلى مكان متقدم وسيقف على بعد خطوة و التوجه نحو الصراع على اللقب وهو الاهم واهمية ظهور الدور الفني المدرب عماد محمد الذي سيكون على المحك ويكون قد استفاد من مباريات المجموعة في مستوى غير مستقررغم التاهل بصعوبة وهو ما يضعه امام مهمة البحث امام من ينقذ الامور بافضل طريقة بفرض الخطر على المنافس ومنعه من التصرف بالكرة من خلال الاستحواذ الاكبروقبلها القدرة على إيجاد الحلول لتدارك صعوبات المهمة وان يجتهد الكل والتعامل بشكل متميز مع المهمة الغير سهلة للارتقاء الى مستوى الاختبار لتحقيق النتيجة المنتظرة للابقاء على حظوظه في التقدم للدور التالي ومن ثم التطلع للقب والمنجز الكبير لان غير ذلك سيجعل من الصعوبات تاتي لا محالة كما حصل امام سوريا التي أدركت التعادل مع انها خارج التصفيات لكنها عرقلت مسار الوطني وتمكنت فرض التعادل والخروج بالنقطة الوحيدة في اخر ثوان الوقت المضاف بسبب خطأ دفاعي ماجعل التاهل بصعوبة.

دخول المباراة

ويرى المدرب واللاعبين اهمية دخول المباراة من دون خوف من البداية واللعب بروح عالية لقيادة الفريق الذي سيكون تحت الضغط لان الامر غاية في الصعوبة لكن الفوز يعني شيء آخر والاقتراب بثقة نحو ناصيةالمجد امام منتخب إيران المتكامل الذي نجح في تصدر مجموعته الصعبة ويتسلح بروح اللعب القوي والسرعة كما ظهر في التصفيات وسيدخل اللقاء بمعنويات عالية في ظل تخطي المجموعة الصعبة ويحاول تجنب الهزيمة وللابقاء على حظوظه وكلاهما في صراع مفتوح وامام الوطني فرصة الفوز اذا ما لعب بجد وانسجام وتناقل الكرة بشكل جيدوقبلها يكون المدرب قد وصل للتشكيل المطلوب القادر على خطف الفوزامام اصعب اختبار مختلف تماما عن مبارياته في المجموعة والفوز سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح ومطلوب انتهاز كل الفرص والتعامل مع الكرات المرتدة والتسديد البعيد وتاثيرالمهارات الفردية لقلب الطاولة للخروح بنتبحة الفوز والاقتراب من اللقب للفريق الذي حظي بفترة إعداد جيدة لكنه لم يصل للمستوى المطلوب ويامل اللعب بحافز تحقيق الحدث.

الدوري الممتاز

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الاولى من المرحلة الثانية والعشرين من الممتاز باقامة ثلاث مباريات عندما يخرج المتألق الثالث الكهرباء 38 لخوض الاختبار الصعب له امام الوسط خامس عشر21 ويعتمد لؤي صلاح على تشكيل كان له الدور الكبير في السيطرة على مباريات المرحلة السابقة منذ البداية بالفوز بعشر مباريات والتعادل بخمس وخسارة اربع وسط إشادة المراقبين والإدارة بالعمل الواضح وإلاداء الجيد للاعبين وتخطي البدايةوالمرور بتوازن واستمرار البقاءفي مربع الترتيب واقترب كثيرا من الصدارة التي لازالت نصب عينيه ولسان حال الفريق يقول بامكننا تحقيق الكثير مع مرور الوقت بعدماقدمنا مستويات عالية وتخطينا الكثير من الحواجز ونريد الابقاء على قوةسجلنا ودعمه من ملعب النجف رغم ظروف اللعب للمنافس ورغبة تحقيق النتيجة للابتعاد من مواقع المؤخرة والحد من التعثر الاخير الذي كلفه البقاء في موقعه المهدد من اربيل ما يدفع اللاعبين لتقديم ما بوسعهم واللعب بشكل جيد وبدون اخطاء لتدارك اللقاء وتحسين الوضع وفي المقدمة استغلال مباريات عقر الدار الخيار الاول الفرصة المواتية للدفاع عن المشاركة في التحلي بالتركيز والاداء القوي والدخول بشكل أفضل ويعلم اصحاب الارض قوة المنافس الذي يحظى بافضلية عالية وجاهز للدفاع عن مكانه وينظر لما هو أبعد.

القاسم والطلاب

اما القاسم الذي يمر بأزمة فنية كبيرة قبل أن تأتي المالية بغير وقتها ودعوة وزارة الشباب لانقاذ الموقف الصعب يامل جمهوره من اللاعبين تحديد طريق الهروب من منطقة الهبوط بسرعة وقبلها تدارك مواجهة الضيف الصعب قبل تفاقم الامور امام اشتداد الصراع مع مرور الوقت وسط رغبة فرق المقدمةفي الصراع على افضل المواقع والمؤخرة في كيفية البقاء التي تظهر معقدة وتريد أن تتجاوز الامور وتدارك الوقت الذي يسير عكس رغبتها في البقاء هدف المشاركة البعيد وعليها خوض المباريات القادمة بشكل واضح امام مرحلة كاملة يفترض أن تستغل كما يجب دون ضياع النقاط في التعامل مع الفرص وهو ما يسعى إليه القاسم الذي خسر الكثير من نقاط مباريات المدينةوسيكون امام اهمية تغير الامور بعرقلة تظاهرة الطلاب الذين مؤكد جمعوا شتاتاهم لتجاوز فترة التراجع السريعة وخسارة الصدارة رابعا35 وابتعدت صفوفهم وسط توتر الانصار في وضع حد للتاخرالاخير ولابد من اختيار الطريقة المطلوبة للعودة للنتائج المؤثرة لرفع المعدل للابتعاد مرة أخرى من قلب الصراع على بعد ست نقاط من الغريم الجوية وكل شيء يتوقف على استعادة اللاعبين لدورهم لغرض تحقيق افضل النتائج التي يامل العشاق العودة لها من بوابة القاسم المتواضعة.

الشرطة ودهوك

ويريد الشرطة استعادة الصدارة ولو بشكل مؤقت عند مواجهة دهوك في استغلال تأجيل مباراة المتصدر مع النجف تحضيرا للقاء الشباب السعودي بعد غد في البصرة ضمن بطولة الملك سلمان للأندية العربية ولعبت عناصرالفريق دورا مهما في تحقيق التقدم في ظل جاهزيتهم والرغبة للنيل من الضيف وما تسببه بتعثره بهدف في افتاح الدوري ويرى مؤمن سليمان الوقت حان للفوز وخطف كامل النقاط ومواصلة تحقيق النتائج المهمة ويبدو الفريق مرشح لفرض واقعيته على ضيفه الذي لم يكن سهلا في المركز السادس 32 في وضع مستقر وافضل عموم فرق المحافظات ويعتمد اسلوب اللعب القوي وحقق اكثر من نتيجة ولدية عدة لاعبين دعموا نتائج الفريق الذي يسعى لمواصلة تألقه والمنافسة بقوة وحماس لدعم الموقع الحالي.

مباريات الاحد

وتقام يوم غد الأحد خمس مواجهات الدور وفيها يلعب الصناعة والزوراء ويضيف الديوانية الحدود ونوروز بملعبه في السليمانيةنفط البصرة وزاخو والكرخ واربيل والكهرباء وتختتم بلقاء النفط ونفط ميسان بعد غد الاثنين.

الدرجة الأولى

وتجري اليوم اربع مباريات في المجموعة الاولى لدوري الدرجة الاولى وفيها يسعى العاشر ميسان 9 محاولة الاقتراب للخروج من منطقة الهبوط بالفوز على ضيفه الدفاع المدني الثامن15 ويتطلع الصناعات الكهربائية22 للصدارة على حساب السابع مصافي الجنوب16 كما يامل بتعثر المتصدرالأمانة24 امام الإتصالات في اللقاء الذي سيقام غد الأحد ويلتقي المتذيل الحويجة الثالث البحري الساعي العودة بكامل النقاط ويتطلع البيشمركة اقل مباراة للحد من تراجعه عندما يستقبل سامراء الساعي للهروب من منطقة الخطر.