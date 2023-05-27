الشباب بحاجة لمعجزة في لقاء الإنكليز ومرور سريع على جولة الممتاز

الناصرية – باسم الركاب

بعد الهزيمة الاكثر مرارة امام الأوروغواي وتونس يعود وطني الشباب لخوض المواجهة الأخطر امام المتصدر منتخب إنكلترا عند التاسعة من مساء اليوم الأحد ضمن تصفيات الدور الثالث للمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للشباب الجارية في الأرجنتين التي لا تعني شيء فقط لاسقاط فرض ولإكمال استحقاقات مباريات البطولة وبحاجة إلى معجزة التاهل البعيد جدا لكنه مجرد امنية ولايستفيد منها حتى اذا تمكن من الفوز بعدما وضع نفسة في الوضع الحرج و الخطر والمحبط بدون رصيد وتمزق شباكة بسبعة اهداف دون أن يسجل وبحاجة لتسجيل ثمانية اهداف ما زاد الطين بلة امام مشاركة الاكثر مرارة في نفوس الشارع وللنسيان لان الفريق افتقد للثقة ليطاح به دون عناء وسيلعب ثالث المجموعة مع متصدر المجموعة الأولى التي تتصدرها الأرجنتين. المكسب الوحيد من المشاركة المعلعلة الحصول على عدد من اللاعبين لتطابق أعمارهم لضوابط البطولة والمشاركة التي تبدو اكبر من الفريق نفسة وتظهر الحاجة إلى تقيم شامل في ظل التحديات الفنية التي واجهت اللاعبين البعيدين عن مستوى الحدث ولاندري على من يلقى اللوم ومؤكد سيصار الى طي ملف الفريق مثل كل مرة.

الدوري الممتاز

شهدت الجولة الثلاثين للدوري الممتاز لكرة القدم ثمانيةتغيرات في جدول الترتيب الفرقي توزعت بين السابع الى الثالث عشر بعدما حافظت الفرق الست الاولى على مراكزها حينما تمكن الجوية من استعادة الصدارة62 بعد سويعات على خطفها من الشرطة عندما حقق فوزا مهما على الوسط بهدفين لواحد مبرزا القيمة الكبيرة للفوز في الحفاظ عليها والمرور بها بخطى ثابتة وسط تحديات اخر ثماني مباريات يريد مؤمن سليمان العمل في خوضها بكل اهتمام واللعب بروح خاصة لتفادي اي تعثر بل توسيع الفارق مع الملاحقين عبرامتلاك افضل قوة هجومية سجلت52 ويحظى بلاعبين قادرين على مواصلة الظهور المطلوب والاستمرار في إدارة المهمة حتى نهاية الدوري امام تحقيق هدف المشاركة حيث اللقب ومعه اللقب الثاني لبطولة الكاس فيما تراجع الوسط للموقع السادس عشر السادس ولازال يعاني.

فخ الصناعة

وتدارك الوصيف الشرطة 61فخ ملعب الصناعة بالفوز بهدف كان كافيا للخروج بكامل النقاط وتعويض خسارة الكرخ والعودة لعزف نعمة الانتصارات امام عدد قليل من جمهوره الذي يبدو رافضا للذي حصل في الجولة قبل الأخيرة وخشية توسع الهوة وفارق النقطة مع الغريم وفقدان اللقب قبل الخروج من بطولة الكاس وما تركة من آثار نفسية على الجميع فيما استمر الصناعة يواجه مشكلةالبقاء بعد تلقي الخسارة التاسعة عشرة.

مصاعب الزوراء

وبعد تعادلة مع كربلاء اخذ الزوراء يشعر بصعوبة الامور خصوصا خارج ملعبة بعد التعادل الرابع من خمس جولات مع فرق الوسط والمؤخرة ونــــــزف 8 نقاط ما زاد الامور خطورة امام عملية المنافسة على اللقب التكثر صعوبة جراءاتساع الفارق مع المتصدر الى 5نقاط وسيكون امام مواجهة مهمة امام الطلاب غد الاثنين. فيما تراجع كربلاء مركزا للعاشر 41 لكنه لا يريد التخلي عن مباريات الارض وفوائدها العالية.

فشل الكهرباء

وللجولة الرابعة وعقب تعادلين وخسارتين فشل الكهرباء استعادة توازنه عندما تعادل مع القاسم بدون اهداف على بعد نقطة من الطلاب فيما استمر الاخر بمركزة السابع عشر.

تحسين المعدل

وحسن الطلاب من معدل النقاط50 بعد الفوز الكبير والمهم على اربيل والثاني تواليا بعد الوسط والاستمتاع بهمامع انصارهم والاستعداد للتقدم للمركز الرابع في ظل تحسن الاداء النتائج وتجاوز ازمتها الشديدة وتحدياتها وافضل بروفة لاختبار الزوراء قبل أن يتراجع اربيل للثاني عشر39 في أضعف فترة منذ تسلم مهمتة من قبل عباس عبيد بعد تجرع هزيمتين عريضتين من الزوراء والطلاب

وحافظ دهوك على موقعة السادس بتعادله مع الغريم الجار زاخو بهدف برصيد45 ولازال يسير بثقة وسط الأحداث الساخنة قبل أن يتقدم الثاني لموقع الوسط الخامس عشر33بعد فترة تحول في النتائج.

اكثر الغانمين

واكثر الغانمين في الجولة المذكورة نفط ميسان بالتقدم اربعة مراكز مرة واحدة للسابع42بفوزة الأكثر من مهم على النجف بهدف والحد من التراجع و النتائج السلبية بعد ستة ادوار بدون فوز وتخطي موقفا صعبا أسعد به جمهورة. فيما خسر النجف للمـــرة الثانية ذهابا والتراجع للسابع.

عبورالمتذيل

وفشل الكرخ بعبور المتذيل الديوانية ويبدو لم يأخذ المهمة بنظر الاعتبار ليخرج بتعادل بهدف بطعم الخسارة لكنه استمر بمركزة الثامن 42 امام النقطة التي لا تمثل شيء للديوانية. وأضاف الحدود سبع نقاط من الجولات الثلاث الأخيرة بعدما نال من نوروز بهدف ليتقدم مركزين للحادي عشر42 قبل أن يعود الضيف خالي الوفاض.

معاناة البصرة

وارتفعت معاناة نفط البصرة رابع عشر الترتيب بتلقي ضربة النفط الموجعة بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.

الجولة 31

وحددت لجنة المسابقات اليوم الأحد موعدا لانطلاقة مباريات الجولة 31التي تفتتح بلقاء القاسم ونفط ميسان ويسعى المضيف الى النتيجة المطلوبة لدعم مهمة البقاء التي تعتمد على نتائج اخر مباريات الفريق والعمل ما بوسع الاعبين لتحويل ما يمكنةمنها لمصلحتة فيما يريد ميسان الدفاع عن مكانه الذي عاد آلية بصعوبة كبيرة عندما يدخل اللقاء بمعنويات عالية بالفوز على النجف ويرفض التوقف

مباريات الإثنين وتقام يوم الاثنين اربع مباريات وفيها يلعب الكهرباء وكربلاء ونوروز ودهوك والنجف والحدود وقمة الاسبوع بين الزوراء والطلبة في الشعب.