الشارقة تخصص أموالا لمشروع الحدّ من حرائق الأبراج

© AFP صورة يظهر فيها حريق اندلع في برج سكني في الشارقة في الإمارات في 5 من ايار/مايو 2020

الشارقة (أ ف ب) – خصص حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مبلغًا قدره مئة مليون درهم للمرحلة الأولى من مشروع الحدّ من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية في المدينة، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.

وأشار الموقع إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 40 برجًا في مدينة الشارقة.

وأوضح مدير الخدمات الفنية في بلدية مدينة الشارقة المهندس خليفة بن هده السويدي في تصريح لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أنه سيتم استبدال واجهات الألمنيوم القابلة للاحتراق في هذه الأبراج بأخرى مقاومة للنار.

ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في بلد ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف.