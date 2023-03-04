أصحاب محال المسكوف ومركبات الحمل يتظاهرون في البصرة

الشارع يرفض العودة إلى سانت ليغو تزامناً مع طرح القانون للمناقشة مجدّدا

بغداد – قصي منذر

اتسعت الاحتجاجات الرافضة للتعديلات المقترحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات ،تزامنا مع مناقشة البرلمان القراءة الثانية للقانون باعتماد نظام سانت ليغو ،وسط تحذيرات من استغفال الشعب والاصرار على تمريره. وانتشرت قوات مكافحة الشغب بالقربي من بوابة التشريع وامام مبنى وزارة التخطيط تحسبا لتظاهرات مناوئة للتعديل. ورصدت (الزمان) صباح امس (انتشار كثيف لقوات حفظ النظام والاجهزة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء بالقرب من مبنى وزارة التخطيط وبوابة التشريع ،تحسبا لتظاهرات مناوئة للقانون الذي يناقشه مجلس النواب ،وسط رفض شعبي وتحذيرات من الالتفاف على ارادة الشعب بعدم اجراء التعديل). وخرجت تظاهرات في بغداد ومحافظات اخرى ،تحذر من استغفال الشعب من خلال التلاعب بنظام سانت ليغو الانتخابي ومحاولات بعض القوى السياسية جعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة. وشدد محتجون تجمعوا امام نصب ساحة التحرير ببغداد على (ضرورة عدم السماح للخاسرين بالعودة الى البرلمان من خلال قانون انتخابي جديد يفصلونه وفق اهوائهم)، وحذر الناشطون من (انتفاضة شعبية جديدة في حال استمر الاصرار على تمرير القانون بصيغته الحالية)، معربين عن (رفض محاولات القوى السياسية تعديل قانون الانتخابات ودمج الانتخابات المحلية والنيابية في قانون واحد). بدورهم ،قال شهود عيان ان (المتظاهرين رفعوا شعارات ترفض القانون الذي وصفوه بسيء الصيت). وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته يوم امس ،تتضمن مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو القراءة الثانية، وسط معارضة النواب المستقلين ورفض الشارع.

من جهته ،قال النائب عن الإطار التنسيقي مهدي تقي إن (البرلمان عازم على القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد، ومناقشة هذا القانون بشكل معمق خلال الجلسة من أجل الاستماع إلى آراء النواب والكتل، وهناك عدد كاف لعقد الجلسة حتى وإن جرت مقاطعتها من قبل بعض النواب المستقلين أو غيرهم)، ولفت الى ان (هناك أغلبية برلمانية كبيرة من أجل تشريع قانون الانتخابات الجديد وفق نظام سانت ليغو، وهذا الدعم ليس فقط من قبل قوى الإطار ، بل من قبل جميع الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة).

وصوّت البرلمان الاثنين الماضي، على تأجيل القراءة الثانية لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل، بعد الاعتراض عليه من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، وجاء التصويت على التأجيل بالتزامن مع تظاهر عشرات الأشخاص أمام المنطقة الخضراء، رافضين تشريع القانون الجديد وفق نظام سانت ليغو الذي يسهم في إقصاء القوى الصغيرة لصالح الكبيرة منها. وفي البصرة ، تظاهر سائقو مركبات الحمل في المحافظة ، ضد قرار تقليص حصصهم من مادة الگاز. ودعا المتظاهرون (الحكومة المحلية في المحافظة ووزارة النفط بإعادة النظر بالقرار الخاص بتقليل حصتهم من تلك المادة). كما نظم أصحاب المحال التجارية في السوق المسكوف في قضاء الزبير ،وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم إزالة محالهم بعدما أبلغتهم بلدية القضاء.وقالوا ان (نحو 300 عائلة يعتمدون على هذه المحال لكسب معيشتهم منذ سنوات، وقد تم إبلاغهم بضرورة إزالتها لإحالة موقع السوق للاستثمار)، واشاروا الى أنهم (مستأجرين هذه المحال من بلدية الزبير ويتم تجديد عقودهم دوريا، وطالبوا بتوفير البديل في حال استمرار مطالبة الجهات المعنية بإخلائها).