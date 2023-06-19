الشارع ملك الجميع – عامر محسن الغريري

ضواحي بغداد تنتشر الكثير من النواحي التي ترتبط اداريا بالاقضية التابعة للعاصمة هذه المدن الصغيرة بعد عام 2003 ترهلت بسبب النزوح غير المدروس اليها بدافع الحاجة لعمل او طمعا في نصيب من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية تعذر وجودها في القرى والارياف .. الزخم السكاني اربك حياة المدن فاكل من جرف الخدمات المقدمة الى اهلها وقلص فرص العمل ورهل منظر المدن النداف يجاور بائع الكماليات ومصلح الثلاجات ينشر ادواته واجهزته المعطوبة امام صالونات تجميل العرائس وبائع الخضراوات حشر محله بين محلات الموبايل وجديد الملابس وصاحب تزيين سيارات العرائس دس محله بين باعة الكهربائيات اما الشوارع التي تزورها الدوريات المرورية بالشهر مرة فاصبحت ملك مشاع للمخالفين امام كل محل تقف اكثر من سيارة بشكل عرضي في حين تعاني الكراجات والمرآب من قلة السيارات مظاهر مؤلمة في اكثر من ناحية الانهار اصبحت مكب للنفايات وراحت تطرح عفونة فاضحة والشوارع اصبحت ملك لصاحب العزاء فنصب السرادق في نصف الشارع ظاهرة اضحت مشاعة وهناك ظاهرة معيب ذكرها هو ندرة دورات المياه الصحية في النواحي..

النواحي بحاجة الى قائد ميداني يتفقدها ويطلع على نواقصها وليس بحاجة الى من يديرها عبر صور الموبايل التي تصل اليه.