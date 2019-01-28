منبئ يحذّر من أمطار غزيرة شمالاً

السيول تقطع الطرق وتغرق 50 منزلاً في النجف

بغداد – الزمان

افادت مديرية الدفاع المدني بغرق 50 منزلا في محافظة النجف بسبب السيول التي تتجه نحو محافظة واسط ، فيما كشف منبئ جوي عن حدوث انهيار جزئي في المناطق المحيطة بشلال كلي علي بك جراء ارتفاع منسوب المياه ، في وقت توقعت الهيئة العامة للانواء والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا واستمرار تساقط الامطار الغزيزة شمالا. واشار مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح امس الى (وجود سيول متوسطة الشدة تتجه من البادية نحو بحر النجف واغرقت 50 منزلا بدائيا في قرية الرهيميه التابعة الى ناحية النور)، واضاف ان (سيولا قادمة من ايران تتجه نحو محافظة واسط وسيستوعبها نهر الجباب باتجاه نهر دجلة وانقطاع طريق ديالى – واسط غير مؤثر ولاسيما ان موقف الامطار مطمئن حتى الان)، مؤكدا ان (الوضع مسيطر عليه ولا مؤشر عن وجود سيول في بقية المحافظات). وناشد الاهالي السلطات الى التدخل العاجل والفوري لانقاذهم من خطر السيول التي حاصرت قرى في ديالى وضربت ناحيتي مندلي وقزانية وادت الى غلق عدد من الطرق. وأفاد مصدر بمصرع فتاة اثر انهيار سقف غرفتها جراء مياه الامطار ببغداد. وقال المصدر في تصريح امس إن (فتاة تبلغ من العمر 19 عاما لقيت مصرعها نتيجة انهيار سقف غرفتها جراء الامطار ضمن منطقة جسر ديالى القديم). وتسببت الامطار المستمرة بالتساقط على اغلب مناطق البلاد بغرق اغلب الشوارع في البلاد.واكد مواطنون في اغلب المحافظات ان (مياه الامطار ارتفعت الى مستويات عالية عن سط الارض ودخلت الى المنازل والمحال التجارية في بعض المدن). وقطعت السيول ايضا عدة طرق في مدينة اربيل. وقال مصدر في تصريح امس ان (السيول قطعت طرقا عدة بمنطقة سوران في أربيل). ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان المحافظات التي تتعرض للسيول لإعلان حالة الطوارئ .وقال عضو المفوضية فاضل عبد الزهرة الغراوي في بيان (ندعو المحافظات التي تتعرض للسيول بإعلان حالة الطوارئ وانقاذ المواطنين). ورجحت هيئة الانواء ان يكون الطقس صحو الى غائم جزئي وارتفاع بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو الى غائم جزئي واستمار الامطار الغزيرة في المنطقة الشمالية).

بدوره ، كتب المنبىء الجوي صادق عطية في صفحته على فيسبوك ان (جميع المدن مرشحه لغزارة في الامطار مصحوبة بالبرق والرعد احيانا عدا غرب الانبار تصحو تدريجيا ولكن على مدن الشمال يجب توخي الحذر اكثر)، وتوقع (تصاعد الغبار في مناطق الجنوب والوسط والغربية بسبب نشاط الرياح السطحية ولكن لايصل لمستوى العواصف)، وتابع عطية ان (المنخفض الجوي متمركز ويسبب ضغط سطحي نحو الف مليبار فوق العراق مصحوبا بجبهة هوائية باردة). في غضون ذلك اعلنت خلية الاعلام الحكومي عن انخفاض نسبة التراكيز الملحية في شط العرب نتيجة وصول كميات كبيرة من المياه العذبة .ونقلت الخلية عن وزارة الموارد المائية في بيان امس قولها ان (التراكيز الملحية في شط العرب سجلت انخفاضا وخاصة بمنطقة سيحان عند مصب نهر الكارون نتيجة وصول كميات كبيرة من المياه العذبة من نهر الكارون الى شط العرب)، واضاف ان (ارتفاع مناسيب المياه سيؤدي الى انخفاض التراكيز الملحية في منطقة ابو الخصيب وكورنيش البصرة ومنطقة كتيبان لاحقا).

الى ذلك قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية إن من المتوقع أن تهب موجة شديدة البرودة منطقة الغرب الأوسط الأمريكي تهدد الأرواح في إلينور و إنديانا.وأضافت الهيئة أن (الثلوج بدأت تتساقط على منطقة شيكاغو وبعد ذلك ستتعرض المنطقة لأبرد كتلة هوائية منذ سنوات)، واضافت ان (الهواء البارد الخطير والمهدد للحياة سيؤثر على ولاية أيوا اليوم الثلاثاء وحتى صباح الجمعة المقبلة ومن المرجح أن تتراوح درجة حرارة الهواء 45 إلى 55 درجة تحت الصفر فى الجزء الشمالى من الولاية). بدورها ، اعلنت شركة دلتا ايرلاينز للطيران إنها (ستتنازل عن رسوم تبديل الرحلات للركاب المتضررين من الطقس فى شيكاغو وديترويت ومناطق الغرب الأوسط العليا). وتشهد بعض مناطق شمال مينيسوتا ويسكونسن درجات حرارة تصل إلى حد التجمد. وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية على تويتر أن (درجات الحرارة انخفضت لتصل إلى 44 تحت الصفر بمقياس فهرنهايت فى مدينة إنترناشونال فولز بمينيسوتا محطمة الرقم القياسى السابق بثماني درجات).