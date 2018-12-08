نائب: الحسينية منطقة منكوبة ورئيس الوزراء مطالب بزيارتها

السيول تجتاح قضاء خبات في أربيل ومنبىء يحذّر من غزارة الأمطار

بغداد – قصي منذر

اجتاحت السيول أحد أقضية محافظة أربيل جراء الامطار الغزيرة التي تساقطت خلال الايام الاخيرة في مدن الشمال ، فيما رجح متنبىء جوي توقف سقوط الامطار بحلول ليل الاحد في الشمال ، على ان تعود ليل الثلاثاء المقبل. تناقل نشطاء في موقع فيسبوك امس مقطع فيديوي يظهر سيولاً شديدة تجتاح قضاء خبات غرب أربيل بسبب الامطار الغزيرة. وكانت قوة امنية في كركوك قد اخلت الخميس الماضي قرية كرزوشان التابعة لناحية سركران في قضاء الدبس من ساكنيها بسبب ارتفاع مناسيب المياه والسيول ، ونقلهم الى قرية هلالة القريبة منها. وتسكن القرية 15 عائلة مكونة من 83 شخصا . وحذر المتنبئ الجوي صادق عطية من امطار غزيرة في محافظتي دهوك والسليمانية وشمال شرق اربيل .وكتب في صفحته على فيسبوك امس ان ( صورة القمر الصناعي الملتقطة صباح السبت توضح وجود سحب ممطرة على شمال البلاد وبعض مدن الوسط ، وكذلك سحب ركامية باردة في باقي الاماكن وتوقعات الامطار نهار السبت انها ستكون في دهوك والسليمانية مع الحذر من غزارتها، وكذلك مركز وشرق وشمال الموصل ، وان الغزارة واردة في شمال شرق محافظة اربي)، متوقعًا ان (تتساقط الامطار في محافظات كركوك وديالى خصوصا شرقها وصلاح الدين وواسط ).وتابع ان (فرص الامطار تنتهي خلال مساء وليل الاحد في مدن الشمال ، وتعود ليل الثلاثاء والاربعاء المقبلين على اغلب مدن الشمال مع بعض الغزارة في مناطق محدودة)، مرجحاً ان (يزداد الشعور بالبرودة خلال هذا اليوم والايام المقبلة في اغلب المدن ، ولكن هنالك توقعات بانخفاض واضح بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل) . من جهتها توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون الطقس اليوم الاحد في المنطقة الوسطى (صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في اماكن متفرقة نهارا وفي المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر بين الخفيفة والمتوسطة الشدة تكون رعدية احيانا ويتحسن الطقس تدريجيا كما تتساقط الثلوج في الاقسام الجبلية منها ويتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا)، مضيفة ان (طقس المنطقة الجنوبية سيكون صحواً مع قطع من الغيوم ). واشارت الى ان درجات الحرارة في جميع المناطق ستكون مقاربة لليوم السابق. وبلغت درجة الحرارة الصغرى في بغداد امس 11 مئوية والعظمى21 . الى ذلك شعر اهالي بغداد بحدوث هزتين ارضيتين خفيفتين نهار امس من دون الابلاغ عن حدوث اضرار فيما لم يصدر بيان من الجهات الرسمية بهذا الشأن.من جهة اخرى وصف نائب عن سائرون قضاء الحسينية في بغداد بـ(المنطقة المنكوبة)، داعيًا رئيس الوزراء الى زيارة المنطقة شخصيًا.وقال جواد الساعدي خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان امس ان (قضاء الحسينية هو مجرد حبر على ورق، لان كل شيء فيه مدمر فلا طريق فيه يصلح للسير ومستشفاه غير مكتملة مع ان هذه المنطقة قدمت العديد من الشهداء من اجل العراق)، مطالبا (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالحضور شخصيا الى القضاء والاطلاع عليه). كما دعا الى (تشكيل لجنة لإكمال الشوارع والصرف الصحي واكمال مشروع مستشفى الحسينية العام، والعمل على سد النقص الكبير في الأبنية المدرسية وفتح دوائر بلدية وغيرها).واجتاحت السيول والثلوج العديد من المحافظات الايرانية خلال اليومين الماضيين. وقال رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ الايرانية مرتضى سليمي انه (خلال الساعات الـ 24 الماضية اجتاحت السيول سبع محافظات هي اردبيل وقزوين وايلام وهمدان وكرمانشاه ولرستان (غرب) وخوزستان.واشار الى ( اغاثة 1265 شخصا في 31 مدينة وقرية ومنطقة عشائرية فيما لقي شخص واحد مصرعه في منطقة انديكا بخوزستان.واوضح بأنه تم (اسكان العديد من المنكوبين بالسيول اضطراريا كما تم تفريغ 109 وحدات سكنية من المياه التي غمرتها فضلا عن سحب 41 سيارة من طريق السيول).وتابع سليمي بأن (الثلوج والعواصف الثلجية قد اجتاحت خلال الساعات الـ 48 الماضية 12 محافظة هي؛ اذربيجان الغربية واذربيجان الشرقية وقزوين وطهران ومازندران واصفهان والمحافظة المركزية وكردستان وكرمانشاه ولرستان وهمدان وخراسان الشمالية فيما تمت اغاثة اكثر من الفي شخص وسحب 321 سيارة عالقة في الثلوج ).