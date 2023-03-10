بهاء الكاظمي يعرض فيلميه بندقية الشرق والملا :

السينما محط للسخرية إذا لم تنقل الحقيقة وتتقن الصنعة

بغداد – ياسين ياس

ضيف نادي السينما في نقابة الفنانين العراقيين المخرج بهاء الكاظمي وعرض اثنين من افلامه وهما (الملا) و(بندقية الشرق). الكاظمي القادم من البصرة،لم يكن طريقه الى الفن سهلا لكن الاجتهاد والطموح صنعا منه شيئا مميزا ليبدع في الفن السابع ويحصد العديد من الجوائز في مهرجنات عربية ودولية، وعن افلامه تحدث لـ(الزمان) قائلا( فيلم الملا هو انتاج ودعم داخلي وخارجي من مهرجان سوق الافلام بدبي، والفيلم يتناول انقلاب ناعم لاطفال بعمر الزهور ضد السلطة بكامل اشكالها ، دينية ، اجتماعية، سياسية، وكاتب الفيلم ،هاني القريشي،هو احد طلبتي خضنا هذه التجربة بنجاح ،والفيلم بطولة الفنان محمود ابو العباس، والطفل قاسم كاظم خضنا معه جولة تدريبية لمدة سبعة اشهر،وكانت لديه مشكلة في النطق بحيث يحرم من فرصة تعليم القران الكريم لدى الملا، لذلك يدخل في منافسة شرسه مع الملا الكبير و ياخذ كل طلاب القرية لديه،وهو رمز للسلطة الذكورية،ولدي ثيمة استخدام اغلب المخرجين العاطفة

لكن الاطفال في افلامي شجعان وليس ضعفاء،شارك في هذا الفيلم 30 طفلا من المدينة والريف، متناولين التغيير من خلال الاطفال لملامح السلطة) واضاف(الفيلم الثاني ،بندقية الشرق، بطولة الفنان القدير سامي قفطان، يتحدث عن يهود العراق ، فهناك شخص عاش في بريطانيا ولديه حلم العودة والموت في بيت اهله الى جانب امه وابيه، سابقا كان اليهود في البصرة يدفنون موتاهم في بيوتهم، بطل الفيلم سامي قفطان يمثل دور اليهودي الذي يحلم ان يموت في بيت اهله وهو كبير السن لايستطيع الحركة، كون الشخص الذي جلبه الى هذا المنزل يمهله خمسة ايام اما ان يموت او يتم ترحيله،كان هناك الطفل صالح يتردد عليه ويجلب له الطعام والشراب، ويساعده على النهوض وتبديل ملابسه،كان متسامح مع الطفل، هناك نقاط مشتركة الذات النقية،لغة الحوار،اي شخص من اي قومية عراقية ابسط شيء ان يموت في بلده،والفيلم يتحدث عن يهودي عراقي احب وطنه ) مؤكدا (السينما اما ان تنقل الحقيقة وتتقن الصنعة، واما ان تكون محط للسخرية)موضحا ان (الفيلم شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية ونال العديد من الجوائز).

احداث ومواضيع

وبعد عرض الفلمين خلال الجلسة التي أقيمت مؤخرا،تحدث مقدم الجلسة الناقد مهدي عباس قائلا(لم اجد فيلم عراقي واحد يتناول هذه الاحداث والمواضيع عن يهود العراق، وفيلم الملا كان يمثلها فوزي مهدي في دور (ملا فاخر) عندما كان باخذ البيض والدجاج من طلابه).

بعدها تحدث المخرج بهاء الكاظمي قائلا(انا سعيد اليوم ان تعرض افلامي في بغداد، واللقاء الحقيقي لقاء الجمهور بطريقة سينما عراقية، انا اعمل منذ عام 2009 لم ارى اي دعم مادي او معنوي، اسمع عن وجود دعم ومهرجانات،لكن كل هذا اعتبره حلم،فيلم بندقية الشرق كل يوم ،سامي قفطان طيلة ايام تصوير الفيلم كان لاياكل ابدا فعلا كان شاحب الوجه ويداه ترتجف ،كذلك فيلم ، الملا ، ودور الفنان محمود ابو العباس في هذا الفيلم مهم جدا وتعامله مع 30 طفلا يتعلمون القراءة والكتابة من خلال الملا ).

وشهدت الجلسة شهادات ومداخلات عدة ،منها مداخلة للناقد والاكاديمي سالم شدهان قائلا (هناك تجارب سينمائية عراقية متميزة منها للمخرج بهاء الكاظمي الذي يصنع السينما لاهل السينما من خلال افلامه كالملا، وبندقية الشرق، لم اجد اي قلق في كامرته طوع فيها اللقطة الطويلة كان حريص وخائف على أفلامه) مضيفا(في فيلمه بندقية الشرق، الرجل اليهودي الذي عاد حتى يموت في بيته الى جانب امه وابيه،اختيار الزمان والمكان مهم جدا،كذلك فيلم ،الملا، بطولة محمود ابوالعباس،كيف استطاع المخرج ان يتعامل مع 30 طفلا جلبهم من الريف والمدينة،كان قادر في التعامل مع الاطفال).

وفي شهادة من الناقد كاظم مرشد سلوم(في كل افلامه كان بهاء يعرف كيف يتعامل مع الطفولة ومع اي مفردة في الفيلم، بحيث يتحسسها المتفرج الذي يعشق السينما،وافلامه دوما جريئة وفي كل افلامه هناك مشرف على هذه الافلام،لذلك نجح في افلامه).

في نهاية الجلسة تم تكريم المحتفى به درع الابداع قدمه نقيب الفناننين العراقيين جبار جودي