شباب يعرضون 8 أفلام قصيرة في جلسة فنية

السينما إبداع يتطلّب حرفة وخيالاً ومفردات لغوية

بغداد – ياسين ياس

شهدت قاعة المركز الثقافي في الاتحاد العام للاذاعيين والتلفزيونيين جلسة مع كوكبة من الشباب المبدع عرض خلالها ثمانية افلام قصيرة منها :ساندي بيل ، وسماح، وعتبة، وسكرة، وملاك، ومنديل, بعدها ساد الحديث عن ضرورة تواصل الشباب فيما بينهم وبين تجارب من سبقوهم لاغناء وتقويم مسيرتهم الفنية كما اكد الحضور على توحيد هذه الطاقات الشبابية تحت مسمى معين يرتقي بمنجزهم عبر اقامة الورش الفنية في مجالات صناعة الفلم .

وقدم الجلسة الأكاديمي صباح الموسوي قائلا(اليوم نحتفي بكوكبة من شباب السينما من خلال حوارات مهمة ، والأفلام التي قدمت مهمة جدا،و تتناول الواقع الذي نعيشه)،مضيفا (لكن هناك افلام الأفكار فيها مطروحة سابقا ) موضحا (فيلم العتبة،فكرة سردية من خلال الاحذية،تدور حول بسطال جندي، في عالم آخر المخيلة السينمائية موجودة لدى المشاركين، والسينما وخيال، وظاهر ة التسول، تعالجها بصورة خيالية ومتعة بصرية،لكي نصنع فلما مؤثرا) واضاف الموسوي (السباق نحو المهرجانات ليس مقياس،ونجاح اي فيلم يبدأ من الداخل)..

فكرة ومحاولة

بعد عرض الأفلام بدات المداخلات، وقال المخرج علي حنون ( كل فيلم يقدم هو فكرة نبيلة ومحاولة،تستحق الثناء،لدي ملاحظات حول الأفلام التي عرضت ،العنوان نصف نجاح اي فيلم،فيلم منديل ليس له علاقة بأحداث الفيلم،وفيلم يوم آخر، هو أحد افلام المخرج صاحب حداد، وفيلم سماح الأداء انفعالي وغير مبرر هذا التحول يحتاج إلى صدمة، واي عمل يعتمد على الزمان والمكان، وبرغم كل هذا تحية لكل محاولات الشباب).

وفي مداخلة للمخرج علي كاظم قال(فيلم العتبة لاينتمي إلى السينما هو صورة ثابتة والكامرا عادية، والفيلم يتكون من مجموعة صور لاتوجد حركة للممثلين) واضاف (الأفكار الجريئة هدف من أهداف نجاح الافلام، لكن ضرورة التعامل مع الشباب من خلال مناقشة الفكرة وتطويرها من خلال الورش السينمائية ).

كما كان للباحث والفنان حسين البياتي مداخلة .

وفي ختام المداخلات اكد الموسوي ان (السينما ممكن ان ترتقي في مجالين، عمل تقليدي، أو رمزي، والسينما ليست حرفة وابداع فقط فهي لا تكون الا من خلال الفكر ومفردات اللغة). واختتمت الجلسة بمنح الاتحاد شهادات تقديرية للمخرجين الشباب .