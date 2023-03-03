السينمائي في عدد جديد

بغداد – فائز جواد

صدر العدد الجديد من المجلة الفصلية (السينمائي) الذي تضمن تغطية للمشهد السينمائي في العراق والوطن العربي اضافة الى مواضيع عن السينما منها:نحو تفعيل الحراك السينمائي الرصين لعبد العليم البناء ويسار ويمين بلا وسط. موجز التاريخ السياسي لهوليود لمحمد رضا ،وتضمن العدد ملفا بعنوان (مهدي عباس حامل راية التوثيق السينمائي في العراق ) ضم: مهدي عباس حارس الخيال ،مقداد عبد الرضا ومهدي عباس،بين الكتابة والنقد والتوثيق السينمائي لصالح الصحن. ومؤسسة سينمائية في رجل لعلاء المفرجي. كذلك مهدي عباس.. صديق السينما لسالم شدهان.

وتوقف العدد عند مهرجان بغداد للافلام التسجيلية النسائية مع عرض واف عن مهرجان سومر السينمائي للافلام الروائية والوثائقية ،وكذلك مادة بعنوان(نجاح النسخة الثانية لمهرجان اور السينمائي للافلام القصيرة).

وكتب المخرج نزار الفدعم عن فيلم (عروس المطر خطوة في الاتجاه الصحيح) وتضمن ايضا (سينمائيون عراقيون المخرجة إيمان خضر) لسعد نعمة. وكتب مهدي عباس عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الرابع والاربعون. وهناك أيضا (مهرجان البحر الأحمر السينمائي ينجح في تنظيم دورته الثانية)،وعن مهرجان القارات الثلاث كتب سمير حنا خمورو من باريس. ومهرجان الرافدين السينمائي بنسخته الثانية .وعن ذاكرة السينما العراقيةكتب د. علي محمد الربيعي. ومن دمشق كتب علي العقابي عن سينما المؤلف في العالم.. سوريا نموذجا. وعن تقنية الفيلم القصير كتب عدنان حسين أحمد من لندن. وايضا تضمن العدد (كيفية تركيب شفرات الصورة السينمائية) لعقيل مهدي يوسف. وهناك الجزء الأول من (السينمات في العراق بين 1918-1950) لشاكر لعيبي لوزان. وعن إعراب الجملة البصرية كتب خليل الطيار. وفي متابعات سينمائية كتبت ورود ناجي. ويختتم العدد الذي تضمن صورا ووثائق سينمائية الفنان جبار جودي بالكتابة عن (دعم متواصل للسينما العراقية).