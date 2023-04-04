السيناريوهات المحتملة بعد توجيه الاتهام الى ترامب

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يمثل‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لإبلاغه‭ ‬رسمياً‭ ‬بتوجيه‭ ‬تهم‭ ‬جنائية‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دفع‭ ‬أموال‭ ‬لنجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬عندما‭ ‬يصبح‭ ‬الجمهوري‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عامًا‭ ‬أوّل‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬المنصب‭ ‬يُوجَّه‭ ‬إليه‭ ‬الاتّهام‭ ‬بارتكاب‭ ‬جناية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيّة‭ ‬التي‭ ‬يسعى‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬خوضها‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

وصل‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬دانته‭ ‬هيئة‭ ‬محلفين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬الإثنين‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬مسكنه‭ ‬في‭ ‬مار‭ ‬اي‭ ‬لاغو‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬لتسليم‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتوقعة‭ ‬لتوجيه‭ ‬التهمة‭ ‬الجنائية‭ ‬له،‭ ‬سيخضع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬السابق‭ ‬لإجراءات‭ ‬الحجز‭ ‬المعتادة‭ ‬عبر‭ ‬أخذ‭ ‬بصماته‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬وقد‭ ‬يتم‭ ‬أيضا‭ ‬التقاط‭ ‬صورته‭. ‬وقال‭ ‬محامي‭ ‬ترامب‭ ‬جو‭ ‬تاكوبينا‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬موكّله‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مكبّل‭ ‬اليدين‭.‬

وتم‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬حول‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬سيمثل‭ ‬ترامب‭ ‬امامها‭ ‬لإبلاغه‭ ‬رسمياً‭ ‬بتوجيه‭ ‬تهم‭ ‬جنائية‭ ‬إليه،‭ ‬ولم‭ ‬يكشف‭ ‬بعد‭ ‬عن‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬ستوجه‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭. ‬ووُضعت‭ ‬شرطة‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬في‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬تأهب‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬مثول‭ ‬ترامب‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭.‬

ويخطط‭ ‬أنصار‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للتظاهر‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬‮«»‬برج‭ ‬ترامب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬فيه‭ ‬ليلته‭.‬

ووجّه‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭ ‬ألفين‭ ‬براغ‭ ‬الذي‭ ‬يتبع‭ ‬مكتبه‭ ‬لقضاء‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬التهمة‭ ‬رسميا‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬130‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لممثلة‭ ‬الأفلام‭ ‬الإباحية‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬ستيفاني‭ ‬كليفورد،‭ ‬لشراء‭ ‬صمتها‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭. ‬بعد‭ ‬احتجازه،‭ ‬سيمثل‭ ‬ترامب‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬خوان‭ ‬مرشان،‭ ‬وهناك‭ ‬سيتم‭ ‬تلاوة‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬ضده‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬ذلك‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬15‭ ‬ظهرا‭ (‬18:15‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬التهم‭ ‬رسميا‭.‬

وقد‭ ‬يضع‭ ‬القاضي‭ ‬شروطا‭ ‬أمام‭ ‬اطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ترامب‭ ‬وسيحدد‭ ‬موعد‭ ‬الجلسة‭ ‬المقبلة‭.‬

وكان‭ ‬تاكوبينا‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬سيدفع‭ ‬ببراءته‭. ‬وسيسعى‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬إسقاط‭ ‬التهم‭ ‬بدون‭ ‬الخضوع‭ ‬لمحاكمة،‭ ‬بحسب‭ ‬محاميه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬‮«‬أي‭ ‬فرصة‮»‬‭ ‬لان‭ ‬يتوصل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬تسوية‭ ‬مع‭ ‬الادعاء‭.‬

وبحسب‭ ‬تاكوبينا‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬بصفقة‭ ‬مع‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يحدث‭. ‬لا‭ ‬جريمة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬ترامب‭ ‬نيويورك‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بوقت‭ ‬قصير‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬فلوريدا‭ ‬ويخطط‭ ‬لالقاء‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬مار‭ ‬اي‭ ‬لاغو‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬15‭ ‬مساء‭ (‬12‭:‬15‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

مع‭ ‬عدم‭ ‬معرفة‭ ‬التهم،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التكهن‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬الادانة‭ ‬المحتملة‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بالسجن‭ ‬على‭ ‬رئيس‭ ‬اميركي‭ ‬سابق،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

ويعتقد‭ ‬بأن‭ ‬التهم‭ ‬التي‭ ‬ستوجه‭ ‬إلى‭ ‬ترامب‭ ‬ستشمل‭ ‬الاحتيال‭ ‬التجاري‭ ‬وانتهاكات‭ ‬متعلقة‭ ‬بتمويل‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬الجنايات‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬المحتملة‭.‬

ولا‭ ‬يملك‭ ‬ترامب‭ ‬أي‭ ‬سجل‭ ‬جنائي‭. ‬وليس‭ ‬واضحا‭ ‬بعض‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬سيتم‭ ‬الحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬حال‭ ‬ادانته‭.‬

انتخابات‭ ‬2024

سيواصل‭ ‬ترامب‭ ‬بالتأكيد‭ ‬مسعاه‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬2024‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مواجهته‭ ‬تهما‭ ‬جنائية‭.‬

ولا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬بند‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬الاميركي‭ ‬يمنع‭ ‬احدهم‭ ‬من‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬مواجهته‭ ‬التهم‭. ‬وسيواصل‭ ‬ترامب‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ادانته،‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭ ‬ولن‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭.‬

ويمنع‭ ‬التعديل‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬الدستور‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬انخرط‭ ‬في‭ ‬تمرد‭ ‬او‭ ‬عصيان‮»‬‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬منتخب‭.‬

وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬أحداث‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬عندما‭ ‬اقتحم‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬سعيا‭ ‬لمنع‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بالرئاسة،‭ ‬صوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لصالح‭ ‬عزل‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم،‭ ‬ولكن‭ ‬قام‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬بتبرئته‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تلاحق‭ ‬الرئيس‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين‭ ‬للولايات‭ ‬المتّحدة،‭ ‬الاتّهامات‭ ‬الموجّهة‭ ‬اليه‭ ‬بممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬في‭ ‬2020،‭ ‬وتحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬أرشيف‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬