السيسي والحلبوسي يشدّدان على تفعيل آلية التعاون الثلاثي

القاهرة – مصطفى عمارة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ،على أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين بغداد والقاهرة وعمان.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السيسي استقبل في قصر الاتحادية الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان ، متمنين أن يكون شهر خير وسلام على الشعوب العربية والعالم)، واشار الى ان (اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية العمل لتعزيز آفاق التعاون الستراتيجي، وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها استقرار الوضع في سوريا الشقيقة)، وأكد الحلبوسي ان (العراق حريصا على توطيد علاقاته مع أشقائه، ومواصلة التعاون على الصعد كافة)، مؤكداً (تطلع العراق إلى مزيد من التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن أهمية تفعيل آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن)،من جانبه، أعرب السيسي عن (استعداد بلاده الكامل للتعاون مع العراق في جميع المجالات، سواء على المستوى الثنائي أم على مستوى التعاون الثلاثي)، وأشار إلى (أهمية دور البرلمان المصري والعراقي في تعزيز سبل التعاون)، مجددا (دعم بلاده لأمن واستقرار العراق). ووصل الحلبوسي امس إلى القاهرة في زيارة رسمية. وقال البيان له انه (كان في استقباله نظيره المصري حنفي جبالي). وكان رئيس البرلمان قد ،قررمنح نفسه اجازة لمدة 15 يوما تبدأ اعتباراً من يوم غد ، فيما خوّل نائبه الأول بإدارة جلسات المجلس.وسبق أن نفى مكتبه، وجود أي خلافٍ بينه وبين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وقال في بيانٍ (ننفي ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود وساطات من قيادات سياسية بداعي الصلح بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء)، مؤكدا (عدم وجود أي خلاف شخصي يتطلب الوساطة أو المصالحة). والتقى الحلبوسي قبل توجهه الى القاهرة ، رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم. وقال بيان ان (اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي ، والاستحقاقات والأداء المرجو من مجلس النواب في المرحلة المقبلة)، ودعا الحكيم (البرلمان إلى تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع هموم المواطنين، وضرورة التكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية خدمة لدولة العراق وشعبها)،مشددا على (استثمار كل الإمكانات في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، وتغليب المصلحة الوطنية، والاستناد إلى الدستور والآليات الديمقراطية في إتمام الاستحقاقات)، بدوره ، قدم الحلبوسي (التعازي للحكيم برحيل العلامة صادق الحكيم).