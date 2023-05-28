السيسي والحكيم يشدّدان على تعزيز إستقرار المنطقة

القاهرة – الزمان

التقى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ،الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الى القاهرة التي وصلها امس الاحد ،لبحث ملفات ذات اهتمام مشترك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السيسي استقبل في القاهرة ،الحكيم والوفد المرافق له ، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشان مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك)، واكد الحكيم (أهمية تعميق العلاقة وتوثيقها بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين ،ولاسيما في المجالات الاقتصادية)، مشيدا بـ (التنسيق المتنامي بين بغداد والقاهرة في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا الإقليمية)، واعرب عن امله بـ (المخرجات المرجوة من اجتماعات اللجنة الثنائية المشتركة بين البلدين والمتوقع عقدها خلال الشهر المقبل)، مثمنا (الأجواء الإيجابية التي تسود المنطقة وأهمية ديمومتها وتطويرها وتثبيت دعائمها بما يعزز أمن واستقرار المنطقة)، وحذر الحكيم من (التحديات التي قد تواجها المنطقة في حال تراجعت هذه الحالة الإيجابية)، وتابع البيان ان (اللقاء استعرض الأزمات الاقليمية ،واكد الجانبان ضرورة حل ما يدور في السودان ، ومنح الفرصة للأطراف المتصارعة من أجل الحوار).