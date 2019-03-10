السيسي‭ ‬يكلف‭ ‬ضابطاً‭ ‬لانتشال‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬تكليف‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الهندسية‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬كامل‭ ‬الوزير‭ ‬مهام‭ ‬وزارة‭ ‬قطاع‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬والمواصلات‭ ‬هشام‭ ‬عرفات‭ ‬عقب‭ ‬حادث‭ ‬قطار‭ ‬محطة‭ ‬رمسيس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬22‭ ‬شخصا‭. ‬وقال‭ ‬السيسي‭ ‬خلال‭ ‬ندوة‭ ‬تثقيفية‭ ‬عقدتها‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الشهيد‭ ‬وبثّها‭ ‬التلفزيون‭ ‬المصري‭ ‬«نحن‭ ‬قلنا‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬سيتولى‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬(مرفق‭ ‬النقل)‭.. ‬كامل‭ ‬الوزير»‭. ‬وأضاف‭ ‬«أنا‭ ‬أعطي‭ ‬هذا‭ ‬المرفق‭ ‬(النقل)‭ ‬أحد‭ ‬أفضل‭ ‬ضباط‭ ‬الجيش»،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يقرر‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬نفسه‭ ‬ترقية‭ ‬الوزير‭ ‬لرتبة‭ ‬فريق‭. ‬وبعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد،‭ ‬وافق‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري،‭ ‬والغالبية‭ ‬الساحقة‭ ‬لنوابه‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬السيسي،‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬الوزير‭ ‬للوزارة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لصحيفة‭ ‬الاهرام‭ ‬الحكومية‭. ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يتم‭ ‬تكليف‭ ‬عسكري‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭. ‬ومنذ‭ ‬تولي‭ ‬السيسي‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬تتولى‭ ‬الهيئة‭ ‬الهندسية‭ ‬بقيادة‭ ‬الوزير‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحكومية‭ ‬وبينها‭ ‬تطوير‭ ‬الشبكة‭ ‬العامة‭ ‬للطرق‭. ‬وتعهد‭ ‬الوزير‭ ‬خلال‭ ‬الندوة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬«وزارة‭ ‬النقل‭ ‬قاطرة‭ ‬التنمية‭ ‬لمصر‭ ‬كلها»‭.‬

وقال‭ ‬السيسي‭ ‬«الدولة‭ ‬ستدعم‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النهضة‭ ‬الكاملة‭ ‬لقطاع‭ ‬النقل‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وفي‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬(حزيران)‭ ‬سنرى‭ ‬قطاعا‭ ‬جديدا»‭.‬

وفي‭ ‬27‭ ‬شباط/فبراير،‭ ‬صدم‭ ‬قطار‭ ‬مسرع‭ ‬سدا‭ ‬خرسانيا‭ ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬رصيف‭ ‬محطة‭ ‬قطارات‭ ‬رمسيس‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بانفجار‭ ‬واندلاع‭ ‬حريق‭ ‬ضخم‭ ‬قتل‭ ‬22‭ ‬شخصا،‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬بجروح‭.‬

وأمر‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬بتوقيف‭ ‬11‭ ‬شخصا‭ ‬احتياطيا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬سائق‭ ‬جرار‭ ‬القطار‭ ‬ومساعده‭ ‬وعامل‭ ‬المناورة‭ ‬المرافق‭ ‬للجرار‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬تعاطيه‭ ‬للمخدرات،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭.‬

وعلّق‭ ‬السيسي‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬الأحد‭ ‬ملاحظا‭ ‬انه‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬فان‭ ‬«من‭ ‬يثبت‭ ‬تعاطيه‭ ‬المخدرات،‭ ‬سيتم‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمته‭ ‬فورا»‭.‬