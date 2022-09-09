السيسي‭ ‬يعزي‭ ‬وعبدالله‭ ‬الثاني‭ :‬ الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬كانت‭ ‬منارة‭ ‬للحكمة‭ ‬والقيادة

اعلان الحداد سبعة أيام في البلاط الملكي الأردني حزنا على رحيل ملكة بريطانيا
عمان- القاهرة -الزمان -(أ ف ب) – نعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس عن 96 عاماً، مؤكّداً أنّ الراحلة «كانت منارة للحكمة والقيادة».
وقال الملك في تغريدة على تويتر إنّ الراحلة «كانت شريكة للأردن وصديقة عزيزة للعائلة، نحن نقف إلى جانب شعب وقيادة المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب».
وأضاف أنّ الملكة «كانت منارة للحكمة والقيادة لمدة سبعة عقود» قضتها على عرش المملكة المتّحدة. من جهته قال الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله الثاني أمر «بإعلان الحداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتباراً من اليوم الخميس».
وأضاف أنّ الأردن يؤكّد «وقوفه إلى جانب المملكة المتحدة وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب». وقدّم الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي «خالص العزاء» إلى المملكة المتّحدة والعائلة الملكية البريطانية بوفاة الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عاماً الخميس، منوّهاً بأنّ الراحلة «قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة». وقال السيسي في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك «أتقدّم بخالص العزاء، باسمي وباسم شعب مصر، للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتّحدة، في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بالغة». وأكّد الرئيس المصري عزمه على العمل مع العاهل البريطاني الجديد الملك تشارلز الثالث «لتعزيز» العلاقات الثنائية.
وقال «أؤكد عزمنا على العمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات بلدينا وشعبينا الصديقين».
وتابع السيسي في بيانه «عزائي للأمة البريطانية في هذا المصاب الجلل، وثقتي كاملة بقدرة الملك تشارلز لسدّ الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية».