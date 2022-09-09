السيسي‭ ‬يعزي‭ ‬وعبدالله‭ ‬الثاني‭ :‬ الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬كانت‭ ‬منارة‭ ‬للحكمة‭ ‬والقيادة

اعلان‭ ‬الحداد‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬البلاط‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬حزنا‭ ‬على‭ ‬رحيل‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا

عمان‭- ‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نعى‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬رحلت‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاماً،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّ‭ ‬الراحلة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬منارة‭ ‬للحكمة‭ ‬والقيادة‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬إنّ‭ ‬الراحلة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬شريكة‭ ‬للأردن‭ ‬وصديقة‭ ‬عزيزة‭ ‬للعائلة،‭ ‬نحن‭ ‬نقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شعب‭ ‬وقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬العصيب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬منارة‭ ‬للحكمة‭ ‬والقيادة‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‮»‬‭ ‬قضتها‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬أمر‭ ‬‮«‬بإعلان‭ ‬الحداد‭ ‬في‭ ‬البلاط‭ ‬الملكي‭ ‬الهاشمي‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الأردن‭ ‬يؤكّد‭ ‬‮«‬وقوفه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الظرف‭ ‬الصعب‮»‬‭. ‬وقدّم‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتّاح‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬خالص‭ ‬العزاء‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬والعائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬بوفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاماً‭ ‬الخميس،‭ ‬منوّهاً‭ ‬بأنّ‭ ‬الراحلة‭ ‬‮«‬قادت‭ ‬بلادها‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة‭ ‬بحكمة‭ ‬بالغة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬‮«‬أتقدّم‭ ‬بخالص‭ ‬العزاء،‭ ‬باسمي‭ ‬وباسم‭ ‬شعب‭ ‬مصر،‭ ‬للعائلة‭ ‬الملكية‭ ‬والحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬وشعب‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة،‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬قادت‭ ‬بلادها‭ ‬لعقود‭ ‬طويلة‭ ‬بحكمة‭ ‬بالغة‮»‬‭. ‬وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬العاهل‭ ‬البريطاني‭ ‬الجديد‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬لتعزيز‮»‬‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أؤكد‭ ‬عزمنا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬بلدينا‭ ‬وشعبينا‭ ‬الصديقين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬عزائي‭ ‬للأمة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المصاب‭ ‬الجلل،‭ ‬وثقتي‭ ‬كاملة‭ ‬بقدرة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬لسدّ‭ ‬الفراغ‭ ‬الذي‭ ‬ستتركه‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‮»‬‭.‬