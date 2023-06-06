السيسي‭ ‬يبحث‭ ‬مع‭ ‬نتانياهو‭ ‬التنسيق‭ ‬بعد‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سيناء

تفاصيل‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬الجندي‭ ‬المصري

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭:‬

‭ ‬بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬‮«‬التنسيق‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ ‬مصري‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لمقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُقتل،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬رسمية‭ ‬الثلاثاء‭.‬

تلقى‭ ‬السيسي‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬نتانياهو‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬حادث‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬السبت‮»‬،‭ ‬واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬لكشف‭ ‬جميع‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث،‭ ‬واستمرار‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬فهمي‭ ‬عبر‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك‭. ‬وأكد‭ ‬مكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬الاتصال،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬‮«‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬الحارة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إسرائيل‭ ‬شكر‭ ‬للرئيس‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬التزامه‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬معمّق‭ ‬ومشترك‭ ‬بشأن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬المسؤولَين‭ ‬شددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬التزامهما‭ ‬تعزيز‭ ‬السلام‭ ‬والتعاون‭ ‬الأمني‮»‬‭. ‬​فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تداعيات‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الجندي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وإصابة‭ ‬رابع‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬تلقي‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تتواصل‭ ‬فيه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬مصريين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬لدراسة‭ ‬السبل‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬لمنع‭ ‬تكرار‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬سلمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬جثمان‭ ‬الجندي‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دفنه‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬أقربائه‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬رأسه‭ ‬بإحدى‭ ‬قرى‭ ‬قنا‭ ‬بصعيد‭ ‬مصر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬باستدعاء‭ ‬اقربائه‭ ‬وأصدقائه‭ ‬المقربين‭ ‬للتحقيق‭ ‬معهم‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬تشييع‭ ‬الجثمان‭.‬

‭ ‬وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬للزمان‭ ‬بأن‭ ‬عدم‭ ‬سماح‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬بمشاركة‭ ‬شعبية‭ ‬لجثمان‭ ‬القتيل‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تصعيد‭ ‬الموقف‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يفسر‭ ‬ذلك‭ ‬بأنه‭ ‬مباركة‭ ‬رسمية‭ ‬لما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬البطل‭ ‬الشهيد‭ ‬كما‭ ‬واصلت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬أقرباء‭ ‬صلاح‭ ‬واصدقائه‭ ‬المقربين‭ ‬حيث‭ ‬كشف‭ ‬صديق‭ ‬مقرب‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أصدقاء‭ ‬صلاح‭ ‬قتل‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬الانتقام‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬بالتسلل‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الأنفاق‭ ‬المخصصة‭ ‬لاجتماع‭ ‬عسكريين‭ ‬مصريين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬وحمل‭ ‬معه‭ ‬6‭ ‬امشاط‭ ‬اضافية‭ ‬وسكين‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬الظروف‭ ‬ذلك‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬يحمل‭ ‬مصحفا‭ ‬في‭ ‬جيبه‭ .‬

‭ ‬وعن‭ ‬تأثير‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أستبعد‭ ‬المصدر‭ ‬الأمني‭ ‬حدوث‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬لأن‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬فإسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬جر‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬جديدة‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لمصر‭ ‬تحتم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهدوء‭ ‬والاستقرار‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬استبعد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬استبعد‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬معصوم‭ ‬مرزق‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬نظرا‭ ‬لحرص‭ ‬الجانبين‭ ‬على‭ ‬استمرارها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬فرض‭ ‬السلام‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬انتهاكاتها‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬الباحث‭ ‬العميد‭ ‬صفوت‭ ‬الزيات‭ ‬فقال‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خلافا‭ ‬بين‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬حول‭ ‬ملابسات‭ ‬الحادث‭ ‬ولكن‭ ‬السؤال‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجابة‭ ‬هل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬حادث‭ ‬فردي‭ ‬أم‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬تنظيم،‭ ‬ولفت‭ ‬الزيات‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬اعتقادا‭ ‬خاطئا‭ ‬بأن‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬هادئة‭ ‬وساكنة‭ ‬أمنيا‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الواقع‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬وقعت‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬40‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬المثلث‭ ‬الإستراتيجي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬يحوي‭ ‬القوة‭ ‬الضاربة‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬الجوية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تستخدمها‭ ‬إسرائيل‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬قررت‭ ‬ضرب‭ ‬إيران‭ .‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬يعكس‭ ‬حقيقتين‭ ‬وهما‭ ‬أن‭ ‬سيناء‭ ‬خارج‭ ‬التغطية‭ ‬فرغم‭ ‬أهمية‭ ‬سيناء‭ ‬إلا‭ ‬إننا‭ ‬لم‭ ‬نعلم‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬وقوعه‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ثقة‭ ‬لدى‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬المصرية‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لن‭ ‬يترك‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬يمر‭ ‬بسهولة‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬أمام‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬أنه‭ ‬يسيطر‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬الوضع‭.‬

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