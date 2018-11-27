السيسي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مغلق‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭: ‬أمن‭ ‬السعودية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬المصري

القاهرة - الزمان
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء في القاهرة أن «أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية. ووصل بن سلمان إلى العاصمة المصرية مساء الإثنين في زيارة تستغرق يومين وتتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب الرئاسة المصرية. وتأتي الزيارة في إطار جولة خارجية شملت حتى الآن الإمارات والبحرين، وهي الأولى منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الاول/أكتوبر. ونقل موقع صحيفة «الأهرام» الإلكتروني عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسّام راضي أن السيسي أكد لولي العهد على «عمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية وأن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». وقالت الصحيفة إن السيسي أكد أيضا خلال اللقاء على «حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا».
وزار ولي العهد السعودي مصر في آذار/مارس 2018 وتخلل الزيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في محافظات عدة بينها جنوب سيناء وذلك ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة.
وتقف مصر الى جانب السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة مع قطر. وقد قطعت، كما الدول الثلاث الأخرى، في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمةً إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.
كما تشارك القوات الجوية والبحرية المصرية في الحملة التي تقودها السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين.
وأعلنت النيابة العامة السعودية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد حوالى ستة اسابيع على مقتل خاشقجي الذي كان ناقدا لسياسات المملكة، أن هذا الأخير قتل بعد حقنه «بجرعة كبيرة» من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية في اسطنبول. وطلبت الإعدام لخمسة أشخاص في القضية. لكنها أكدت أن المنفذين تصرفوا من دون علم السلطات.
إلا أن تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية تطالب بالتحقيق في دور محتمل للأمير محمد بن سلمان في القصية.
وينظر محللون الى جولته الخارجية على أنها محاولة لحشد تأييد لا سيما بين حلفائه.
ويفترض أن يغادر بن سلمان القاهرة اليوم متوجها الى تونس حيث تعترض منظمات إعلامية ومدنية على زيارته.
أول تعليق لترامب على اتفاق بريكست .. تحذيرات تقلق حلفاءه
واشنطن – مرسي ابو طوق
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين من أنّ اتّفاق الطلاق الذي تمّ توقيعه بين المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي قد يضرّ بالتجارة بين واشنطن ولندن.
وقال ترامب لصحافيين في البيت الأبيض «يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي» غير أنه أضاف «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا».
وتابع الملياردير الجمهوري «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا».
وأردف «لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق» لأنّ من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق» بريكست.
وطوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بعد القمة أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «هو الوحيد الممكن»، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.وقال ترامب «يبدو أنّه اتّفاق جيّد جدًا للاتّحاد الأوروبي»، مضيفا «علينا أن نرى بشكل جدّي ما إذا كان سيسمح للمملكة المتّحدة بالقيام بالتجارة أم لا».
وقال الملياردير الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض «إذا نظرتم إلى الاتفاق، قد لا يكونون قادرين على القيام بالتجارة معنا، وهذا لن يكون أمرًا جيّدًا».
وأردف «لا أعتقد أنّهم يريدون ذلك على الإطلاق» لأنّ من شأن هذا أن «يشكّل نقطة سلبية كبيرة بالنسبة إلى اتفاق» بريكست.
وتابع «لا أعتقد ان رئيس الوزراء كانت تريد ذلك وآمل أن تقوم بشيء بهذا الشأن».
رد داونينغ ستريت
ورد داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية) على تصريحات ترامب في شكل فوري، إذ أكّد متحدث باسم الحكومة أن لندن تحتفظ لنفسها بحق إبرام اتفاقات تجارية خارج التكتل الأوروبي.
وقال المتحدث «سيكون ليدنا سياسة تجارية مستقلة بموجبها يمكن لبريطانيا توقيع اتفاقات تجارية مع الدول عبر العالم — بما في ذلك الولايات المتحدة».
وتابع «نحن نضع بالفعل أساس اتفاق طموح مع الولايات المتحدة».
وانخفض الجنيه الاسترليني بنحو نصف في المئة من قيمته أمام الدولار وكذلك أمام اليورو في أعقاب تصريحات ترامب.
والأحد، طوى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة صفحة تاريخية من علاقاتهما الأحد، عبر إبرام اتفاق انفصال يُفترض أن ينهي علاقات مضطربة استمرت أكثر من أربعين عاما.
وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد بعد القمة أن اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «هو الوحيد الممكن»، في تصريحات تتقاطع مع ما سبق أن أعلنه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.
وتترأس ماي حكومة أقلية محافظة فيما يعارض كثيرون من نواب حزبها وأحزاب المعارضة الاتفاق بشدة.