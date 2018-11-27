السيسي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مغلق‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭: ‬أمن‭ ‬السعودية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬المصري

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مغلق‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬«أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري»،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬«الأهرام»‭ ‬الحكومية‭. ‬ووصل‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تستغرق‭ ‬يومين‭ ‬وتتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بحسب‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬خارجية‭ ‬شملت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬الإمارات‭ ‬والبحرين،‭ ‬وهي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول/أكتوبر‭. ‬ونقل‭ ‬موقع‭ ‬صحيفة‭ ‬«الأهرام»‭ ‬الإلكتروني‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬بسّام‭ ‬راضي‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬أكد‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬على‭ ‬«عمق‭ ‬ومتانة‭ ‬التحالف‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الراسخ‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭ ‬وأن‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المملكة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري»‭. ‬وقالت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إن‭ ‬السيسي‭ ‬أكد‭ ‬أيضا‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬«حرص‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الحثيث‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لمواجهة‭ ‬التطورات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬حاليا»‭.‬

وزار‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2018‭ ‬وتخلل‭ ‬الزيارة‭ ‬توقيع‭ ‬البلدين‭ ‬اتفاقا‭ ‬لتأسيس‭ ‬صندوق‭ ‬مشترك‭ ‬لإقامة‭ ‬مشاريع‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬جنوب‭ ‬سيناء‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬سعودية‭ ‬لبناء‭ ‬منطقة‭ ‬اقتصادية‭ ‬ضخمة‭.‬

وتقف‭ ‬مصر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬والبحرين‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬قطر‭. ‬وقد‭ ‬قطعت،‭ ‬كما‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخرى،‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2017‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬قطر،‭ ‬متهمةً‭ ‬إياها‭ ‬بدعم‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتقرب‭ ‬من‭ ‬إيران‭.‬

كما‭ ‬تشارك‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬دعما‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وأعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ستة‭ ‬اسابيع‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬خاشقجي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ناقدا‭ ‬لسياسات‭ ‬المملكة،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬قتل‭ ‬بعد‭ ‬حقنه‭ ‬«بجرعة‭ ‬كبيرة»‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬مخدرة‭ ‬قبل‭ ‬تقطيع‭ ‬جثته‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬وطلبت‭ ‬الإعدام‭ ‬لخمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬القضية‭. ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬المنفذين‭ ‬تصرفوا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬السلطات‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬تطالب‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬محتمل‭ ‬للأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬القصية‭.‬

وينظر‭ ‬محللون‭ ‬الى‭ ‬جولته‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬محاولة‭ ‬لحشد‭ ‬تأييد‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بين‭ ‬حلفائه‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬القاهرة‭ ‬اليوم‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬تونس‭ ‬حيث‭ ‬تعترض‭ ‬منظمات‭ ‬إعلامية‭ ‬ومدنية‭ ‬على‭ ‬زيارته‭.‬

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أول‭ ‬تعليق‭ ‬لترامب‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬بريكست‭ .. ‬تحذيرات‭ ‬تقلق‭ ‬حلفاءه

واشنطن‭ ‬–‭ ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬

حذّر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬اتّفاق‭ ‬الطلاق‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬توقيعه‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬والاتّحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬قد‭ ‬يضرّ‭ ‬بالتجارة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬ولندن‭.‬

وقال‭ ‬ترامب‭ ‬لصحافيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬«يبدو‭ ‬أنّه‭ ‬اتّفاق‭ ‬جيّد‭ ‬جدًا‭ ‬للاتّحاد‭ ‬الأوروبي»‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬أضاف‭ ‬«علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬بشكل‭ ‬جدّي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيسمح‭ ‬للمملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬بالقيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬أم‭ ‬لا»‭.‬

وتابع‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬«إذا‭ ‬نظرتم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬معنا،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أمرًا‭ ‬جيّدًا»‭.‬

وأردف‭ ‬«لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّهم‭ ‬يريدون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق»‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬«يشكّل‭ ‬نقطة‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق»‭ ‬بريكست‭.‬

وطوى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬صفحة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأحد،‭ ‬عبر‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬انفصال‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬علاقات‭ ‬مضطربة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬«هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن»،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭.‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬«يبدو‭ ‬أنّه‭ ‬اتّفاق‭ ‬جيّد‭ ‬جدًا‭ ‬للاتّحاد‭ ‬الأوروبي»،‭ ‬مضيفا‭ ‬«علينا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬بشكل‭ ‬جدّي‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيسمح‭ ‬للمملكة‭ ‬المتّحدة‭ ‬بالقيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬أم‭ ‬لا»‭.‬

وقال‭ ‬الملياردير‭ ‬الجمهوري‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬«إذا‭ ‬نظرتم‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بالتجارة‭ ‬معنا،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أمرًا‭ ‬جيّدًا»‭.‬

وأردف‭ ‬«لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّهم‭ ‬يريدون‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق»‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬«يشكّل‭ ‬نقطة‭ ‬سلبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق»‭ ‬بريكست‭.‬

وتابع‭ ‬«لا‭ ‬أعتقد‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬كانت‭ ‬تريد‭ ‬ذلك‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بشيء‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن»‭.‬

‭ ‬رد‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت

ورد‭ ‬داوننغ‭ ‬ستريت‭ ‬(مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية)‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬فوري،‭ ‬إذ‭ ‬أكّد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬لندن‭ ‬تحتفظ‭ ‬لنفسها‭ ‬بحق‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬خارج‭ ‬التكتل‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬«سيكون‭ ‬ليدنا‭ ‬سياسة‭ ‬تجارية‭ ‬مستقلة‭ ‬بموجبها‭ ‬يمكن‭ ‬لبريطانيا‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقات‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬عبر‭ ‬العالم‭ ‬—‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة»‭.‬

وتابع‭ ‬«نحن‭ ‬نضع‭ ‬بالفعل‭ ‬أساس‭ ‬اتفاق‭ ‬طموح‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة»‭.‬

وانخفض‭ ‬الجنيه‭ ‬الاسترليني‭ ‬بنحو‭ ‬نصف‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬قيمته‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬وكذلك‭ ‬أمام‭ ‬اليورو‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭.‬

والأحد،‭ ‬طوى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬صفحة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الأحد،‭ ‬عبر‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬انفصال‭ ‬يُفترض‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬علاقات‭ ‬مضطربة‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعين‭ ‬عاما‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬القمة‭ ‬أن‭ ‬اتفاق‭ ‬خروج‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬«هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الممكن»،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬أعلنه‭ ‬رئيس‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬جان‭ ‬كلود‭ ‬يونكر‭.‬

وتترأس‭ ‬ماي‭ ‬حكومة‭ ‬أقلية‭ ‬محافظة‭ ‬فيما‭ ‬يعارض‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬حزبها‭ ‬وأحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشدة‭.‬