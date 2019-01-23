السيستاني يرحّب بتشكيل وفد أممي للتحقيق بجرائم داعش

عبد المهدي: بُعد خطير لأزمة الكهرباء جرّاء إستنزاف الجهود والأموال

بغداد – قصي منذر

النجف – سعدون الجابري

حذر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من ان ازمة الكهرباء قد اخذت بعداً خطيراً باستنزافها الكثير من الجهود والاموال والتضحيات، داعيا الى تعبئة شاملة للجهود والامكانات لإنجاح حملة الاعمار والتنمية. وطالب عبد المهدي خلال افتتاحه امس محطة شمال غرب بغداد التحويلية سعة 400 كي في بـ(تعبئة شاملة للجهود والامكانات لإنجاح حملة الاعمار والتنمية استمرارا لوقفة ملايين العراقيين في الدفاع عن وطنهم وتحرير مدنهم)، لافتا الى ان (الحرب ضد الارهاب مستمرة لكن الأهم اليوم هو تقديم الخدمات). وتابع (يجب الا نبقى عند نظرية وضع حجر الاساس وانما نفتتح في كل اسبوع وشهر مشاريع خدمية منتجة تخدم العراقيين).ودعا الى (وقفة واحدة كما هب ملايين العراقيين استجابة لفتوى الجهاد الكفائي ضد الارهاب، وتحشيد جميع القوى والامكانات وتعبئتها لإنجاح حملة الاعمار والتنمية، وترك محاولات زرع الاحباط والعراقيل واصلاح التشريعات المعطلة لتحقيق الهدف الاساسي وهو تقديم الخدمات وتطويرها)، مشيدا بـ(جهود الحكومة السابقة في هذا المجال) مؤكداً (نهج الاستمرارية وتراكم الخبرات واكمال الانجازات).وخلص عبد المهدي الى القول (لقد اخذت ازمة الكهرباء بعداً خطيراً وصرفت عليها الكثير من الجهود والاموال والتضحيات العزيزة وكان يمكن لهذه المشكلة ان تحل لولا التقصير والعراقيل وسوء الادارة وعوامل ارادية ولا ارادية، اضافة لغياب الخطط الشاملة والمتكاملة)، واضاف (أحيي أرواح الشهداء والجرحى وتضحيات وزارة الكهرباء، كما أشكر المشرفين على إنشاء وافتتاح وتشغيل المحطة).على صعيد آخر رحب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بتشكيل الامم المتحدة فريقا خاصا للتحقيق بجرائم داعش وجمع الادلة بشأنها . وأكد السيستاني لدى استقباله امس المستشار الخاص ورئيس الفريق الدولي للتحقيق بجرائم داعش كريم خان، والخبيرة القانونية في الفريق نيكول الخوري (اهمية توثيق جرائم داعش ، كما تم توثيق جرائم النازيين ، وضرورة محاسبة مرتكبيها وتعريف العالم بمدى خطورة هذه الفئة الارهابية على الانسانية عامة)، مطالبًا بـ(بذل مزيد من الاهتمام بالجرائم البشعة التي استهدفت مكونات معينة كاليزيديين في سنجار والمسيحيين في الموصل والتركمان في تلعفر، ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن). وشدد على (أهمية حماية الشهود الذين يتعاونون مع الفريق الدولي بابعاد المخاطر عنهم ولا سيما الذين يسكنون في المناطق التي لا تزال توجد فيها عناصر غير ظاهرة لداعش الارهابي)، مؤكداً (ضرورة الاهتمام بتطبيع الاوضاع في الاماكن التي تضررت جراء الحرب واعادة النازحين الى مناطقهم بعد اعمارها وتوفير الخدمات فيها) ، موضحا ان (هذا الامر وإن كان واجب الحكومة العراقية ولكن على المجتمع الدولي مساعدتها في انجازه).من جانبه طالب المبعوث الأممي من السيستاني (توجيه ضحايا داعش ولا سيما من النساء بمزيد من التعاون مع اعضاء الفريق الاممي وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لعملهم).