السيستاني يحدّد لرئيسة البعثة الدولية الأولويات:

إعادة النازحين ومكافحة المفسدين وتحسين الخدمات

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حدد المرجع الديني علي السيستاني لدى لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة البعثة الدولية في العراق، الأولويات الملحة لدى الحكومة الجديدة ، موضحا انها تتمثل في اعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب واعادة النازحين اليها فضلاً عن مجابهة الفساد وتحسين الخدمات العامة، داعيا المنظمات الدولية ودول العالم الى المساعدة في تحقيق ذلك .وقال السيستاني في بيان صدر على هامش لقائه بجينين هينيس بلاسخارت في النجف، امس ان (امام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة ، وينبغي ان تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين ولا سيما في محافظة البصرة)، محذرا من ان (الكتل السياسية اذا لم تغير من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد، فإنه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة). واضاف ان (العراقيين دفعوا ثمناً باهظاً في دحر الارهاب الداعشي تمثّل في اعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والمعاقين وخراب مناطق واسعة من البلد وكلفة مالية هائلة)، منوها الى ان (هناك حاجة ماسة الى اعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها، ويجب أن يكون هذا من اولويات الحكومة وهو مما يساهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى، كما ان على المنظمات الدولية ودول العالم المساعدة في سرعة تحقيق ذلك).وشدد السيستاني على (اهمية الالتزام العملي من قبل الجميع، مسؤولين ومواطنين، بمقتضيات السلم الاهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين ابناء البلد الواحد ورعاية الاقليات الدينية والاثنية)، مؤكدا وجوب (تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ،ومنها عمليات الاغتيال والخطف ، ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية).وابلغ السيستاني البعثة الدولية بأن (العراق يطمح الى ان تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله)، مشددا على القول ان العراق (يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر).بدورها ، اكدت بلاسخارت ان السيستاني يريد أن تكون الحكومة الجديدة قوية في مواجهة الفساد وتحقيق الامن .وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد لقائها السيستاني امس(سعدنا بلقاء السيد السيستاني الذي يمثل صوت العقل والحكمة، وقد اعرب خلال اللقاء عن امله في ان يرى ملامح القوة في الحكومة ولاسيما في مكافحة الفساد)، مضيفة ان (السيستاني (شدد على ضرورة تحسين الخدمات)، مشيرة الى ان (الصراع على المكتسبات بين السياسيين لن يسمح بالتقدم). ولفتت الى ان (السيستاني اكد اهمية اعادة النازحين وأعادة اعمار المناطق المحررة التي يجب ان تكون من اولوية الحكومة كما شدد على اهمية الوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ضد المجموعات او الأفراد ومتابعة الحكومة والقضاء للفائمين بها). من جهته اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال استقباله بلاسخارت امس عزم حكومته على استتباب الاستقرار في عموم المحافظات واعادة النازحين الى ديارهم.وقال بيان لمكتبه الإعلامي ان عبد المهدي اعرب (عن امله في ان تنجح بعثة الامم المتحدة في مهامها بالعراق)، مبديا (تقديره للدور الانساني الذي تقوم به البعثة ودعمها لجهود الحكومة في ترسيخ حالة التعايش السلمي بين العراقيين وبسط الأمن والاستقرار في عموم محافظات العراق واعادة النازحين الى ديارهم). في المقابل اكدت بلاسخارت (مساندة البعثة الدولية للحكومة العراقية ودعم خططها وبرنامجها الذي يركز على الاستقرار والاعمار والمصالحة وتطوير الخدمات)، معربة عن ارتياحها لـ(حالة الاستقرار التي يشهدها العراق وشكرها للتعاون والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لبعثة المنظمة الدولية).وقدمت بلاسخارت تقريرا عن زيارتها لاقليم كردستان وعدد من المناطق خلال الشهر الاول لتوليها مهمتها في العراق . وبحسب البيان فإنه جرى خلال اللقاء (بحث التعاون في المجالات الانسانية، كما تم استعراض ايجاز بعثة الامم المتحدة بشأن العراق الى مجلس الأمن الدولي ، وأعمال ازالة الالغام في الموصل، الى جانب أهم البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية). في غضون ذلك كشف رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير عن وجود مليون و 800 ألف شخص ما زالوا نازحين داخل العراق.وقال ماورير في تقرير أن (اللجنة الدولية طالبت السلطات العراقية خلال عام 2018 بإيضاح مصير أكثر من 1050 مفقوداً وفتح 5250 طلباً جديداً للبحث عن المفقودين)، مشيرا إلى (التحديات الاستثنائية التي لا تزال تواجه المجتمعات المحلية في عموم محافظات العراق، بضمنها وجود 1.8 مليون شخص ما زالوا نازحين داخل العراق، وأن واحدا من أصل ثلاثة نازحين تقريباً يعيشون في المخيمات).

ورأى ان (العراق إذا أراد الوقوف على قدميه مجدداً، فعلى المجتمع أن يعمل لتحقيق المصالحة مع ضمان العودة الآمنة والطوعية دون تمييز لجميع النازحين العراقيين الذين يرغبون بالعودة إلى منازلهم مؤكدا (الحاجة الماسة للكشف عن مصير أعداد كبيرة من المفقودين نتيجة عقود من النزاعات المسلحة المختلفة وتقدر أعدادهم بمئات الآلاف).وفي سياق آخر اكد عبد المهدي ان العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات على ايران. ونقل بيان لمكتبه الإعلامي عنه قوله لدى استقباه امس الاربعاء محافظ البنك المركزي الا?راني عبد الناصر ?متي والوفد المرافق له إن (العراق تمكن من دحر عصابة داعش الارهابية بفضل بطولات ابنائه والدماء الغالية للشهداء والجرحى والمضحين ودعم اصدقائنا وفي مقدمتهم الجمهورية الاسلامية)، مضيفا أن (شعب العراق عانى الحصار ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه)، مشددا على القول ان (العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر). بدوره، أعرب همتي عن (أمله بالمزيد من التعاون بين البلدين وبالأخص في المجال المصرفي). وعدّ مفتي الديار العراقية مهدي الصميدعي أن العالم تشرف باسم (الجمهورية الاسلامية) الذي اطلقته ايران عليها متمنيا أن يحذو العراق حذو ايران فيصبح اسمه (الجمهورية الإسلامية العراقية). وقال الصميدعي في مقابلة صحفية إن (إيران تشرّف العالم باسمها، كونها ارتضت أن تسمي نفسها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبهذا الاسم تشرّف العالم) معرباً عن أمله في أن (يسمي العراق نفسه الجمهورية الإسلامية العراقية). وتابع ( يشرفني أن أجد اسم بنت مسلمة فاطمة، ولا يشرفني أن أجد اسم رانيا مثلاً على بنت مسلم).

ومضى قائلاً(حتى لو عدوني مقربا من إيران، فأنا أبقى مسلماً وأتشرف بإسلامي وعراقيتي فقد امرني ديني بأن أتعامل مع جميع المسلمين على وجه الأرض، وإيران ارتضت الإسلام اسماً لها، ونحن نرتضيها صديقة لنا).

وبشأن لقائه بقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع كانون الأول الماضي، قال الصميدعي أن (سليماني أحد القادة الموجودين في العالم، وهو الذي طلب زيارتي، وعندما زارني في مقر دار الإفتاء في ببغداد كان معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس)، موضحا ان (سبب الزيارة هو كونه مفتي جمهورية العراق). وتابع (خلال الحديث تطرقنا إلى رؤيته عن الواقع السياسي وتشكيل الحكومة. والرجل كان قليل الكلام خلال اللقاء الذي استمر على ما أذكر أكثر من ساعة).وعن اللقاء الذي جمعه بالسيستاني قال (التقيته في عام 2003 من خلال وفد كان يمثل علماء السنّة في وقتها، برئاسة الدكتور محمد عبيد الكبيسي، ودار الحوار بشان العراق والأخوة والتعايش وقد كان لقاءً بروتوكولياً)، مستدركاً ان (هناك تواصلا روحيا وفكريا مع المرجعية ، ونحن متواصلون معها على قدمٍ وساق، خصوصاً أن لقاءاتنا مستمرة مع ممثلي السيستاني – أحمد الصافي، وعبد المهدي الكربلائي- كل عشرة أيام تقريباً أو أقل).