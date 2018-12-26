السيستاني والخالصي يعزيان بوفاة شاهرودي

طهران – رزاق نامقي

بعث المرجع الديني علي السيستاني امس الاربعاء، رسالة تعزية باللغة الفارسية الى السيد علاء نجل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محمود هاشمي شاهرودي الذي توفي قبل يومين. وجاء في نص ترجمة رسالة التعزية (فضيلة حجة الاسلام السيد علاء الهاشمي الشاهرودي دامت توفيقاته، تلقينا بألم وأسى نبأ رحيل والدكم المكرم سماحة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي طاب ثراه). واضاف السيستاني (اذ نعزيكم في هذه المصيبة ونعزي سائر متعلقيكم المحترمين والحوزة العلمية المقدسة بقم وجميع محبي و متعلقي الفقيد الجليل نسأل الله القادر المتعال ان يحشره مع اجداده الطاهرين ويمنّ على جميع ذويه بالصبر الجميل والاجر الجزيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)

ونعت مدرسة الإمام الخالصي في الكاظمية شاهرودي . وقالت في برقية تسلمت (الزمان) نسخة منها امس (تسليماً لقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي وانتقاله الى الرفيق الأعلى. وبهذا المصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي لعلماء الأمة حفظهم الله، والمراجع العظام العاملين وأبناء الأمة الإسلامية جمعاء. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه الفسيح من جناته، وألهم اهله وذويه ومحبيه الأجر والصبر والسلوان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا اليه راجعون). وكانت الحكومة الايرانية قد اعلنت امس الحداد العام في البلاد على وفاة شاهرودي. وقالت في بيان إن (مجلس الوزراء يعرب عن تعازيه لقائد الثورة الاسلامية ومراجع الدين والحوزات العلمية والشعب الايراني لوفاة الفقيه والعالم والمجاهد محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجمع مصلحة النظام).

كما أعلنت في البيان (الحداد العام في البلاد الاربعاء بهذه المناسبة الاليمة). وتوفي شاهرودي ليلة الاثنين بعد مرض الّم به لمدة طويلة، وتم تشييع جثمانه حسب ما نقلت وكالة انباء ايرنا في طهران بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين، ومن المقرر أن يوارى الثرى في مدينة قم. وولد شاهرودي في عام 1948 في مدينة النجف وكان من تلاميذ المرجع محمد باقر الصدر.

وكان والده سيد علي حسيني شاهرودي من الاساذة البارزين في الحوزة العلمية في النجف. وتولى رئاسة السلطة القضائية من 1999 لغاية 2009 كما تولى العام الماضي رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام، وكان ايضا رئيسا للمجلس الاعلى لحل الخلافات وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث.