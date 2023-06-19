السيستاني: غرة ذي الحجة اليوم

النجف – سعدون الجابري

اعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني ، غرة شهر ذي الحجة اليوم الثلاثاء . وقال مكتب المرجع في بيان مقتضب ان (اليوم الثلاثاء هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة، وبهذا يكون يوم 29 حزيران الجاري أول أيام عيد الأضحى). من جهة اخرى ،اكدت قيادة عمليات بغداد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أنه (بإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام)، واشار الى ان (قيادة العمليات كانت قد أعدت خطة امنية خاصة بهذه المناسبة بمشاركة وتظافر جهود جميع القطاعات الأمنية والاستخبارية وهيئة المواكب الحسينية والدوائر البلدية، تكللت بالنجاح بعد مغادرة آخر زائر مدينة الكاظمية)، وتابع ان (القوات الأمنية تمكنت من تأمين الحماية الكاملة للمواكب الحسينية، وجموع الزائرين)، مؤكدا ان (الخطة تميزت بانسيابية عالية في الطرق وحركة المواطنين ولَم يتم قطع اَي طريق في بغداد ،مما سهل عملية الذهاب والعودة للزائرين).