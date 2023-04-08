فم مفتوح .. فم مغلق

السيد رئيس الوزراء المحترم السيدة وزير المالية المحترمة – زيد الحلّي

آمل ان يتسع لكما الوقت لقراءة سطوري ، وإذا صعب الامر ، ارجو من الزملاء الاعزاء في الدائرتين الاعلاميتين لديكما عرض الموضوع عليكما ، فهو موضوع عام ، جسدته حالة مواطنة عراقية ، وثقت بمصرف الرافدين ، من خلال وضع ما كانت تدخر من مال شحيح في حساب التوفير لديه ، على أمل ان تستحصل ما وفرت وقت حاجتها ، وحين حان وقت الاحتياج راجعت المصرف ، فقيل لها ان حساب التوفير الخاص بها ، قد اوقف ، ولا يحق لها استرداد ما وفرته ، وعندما سألت عن السبب قيل لها ، إنها لم تراجع المصرف منذ مدة طويلة ، فتم غلق الحساب ، وقالت للمسؤولين في المصرف ، ان شقى العمر ضاع ، فالتوفير كان سندي في مواجهة ظروف الحياة ..

غادرت المصرف منكسرة ، وهي لا تدري ما تفعل ؟

نقل لي حالة هذه السيدة ، احد معارفي ، ما دعاني الى الاستفسار عن هذه الواقعة ، فظهر لي ان حسابات التوفير المغلقة كثيرة ، وكثيرة جدا ، وجميعها تعود لمواطنين بسطاء ، وان غلق تلك الحسابات يتم دون مسوغ انساني ، او سند قانوني ، فالقانون ينص صراحة على ما يلي : ( يتم اعلام صاحب حساب التوفير الخامل بكتاب صادر عن المصرف موجه الى صاحب الحساب بالبريد المسجل على أخر عنوان معروف لديه ، واذا لم يحضر من خلال البريد المسجل ، فينشر اشعار له في صحيفتين محليتين وفي نشرة المصرف الرسمية ) وقد ابلغت من نقل لي واقعة السيدة التي فقدت مالها البسيط في المصرف ، مستفسرا منها : هل وصلها كتاب من المصرف يدعوها لمراجعته ، او تنبهت الى صحيفتين محليتين نشرتا تلك الدعوة وما اسميهما ، فجاءني الجواب بالنفي ، وان السيدة تطالب بما نشر في الصحيفتين ، او الجواب على البريد المسجل.. بصراحة ، وانا اشير الى هذه الحالة الانسانية ، وجدتُ ان الموضوع له شبه بـ(سرقة القرن ) ويمكن تسميته ما يقع بـ ( سرقة اموال الغافلين ).. والغافل له الله كما نعرف ..

كلي ثقة ان تلاحق هذا القضية لجان تخصصية ، تبحث في دهاليز المصارف ، حكومية واهلية ، عن الحسابات المتوقفة فيها ، وهل اتخذت الاجراءات الخاصة بإبلاغ المواطنين الذين كانت ثقتهم عالية بالمصارف ، فوضعوا اموالهم فيها ، وركنوا الى الابتعاد عنها ، مطمئنين ، منتظرين وقت الحاجة الى اموالهم حتى ان طال الزمن عليها .. هي اموالهم .. فهل يصدر قرار يفرح ألآلاف بفك أسر (دفاتر التوفير) وتعود الاموال الى اصحابها؟.. يارب.

(ملاحظة : احتفظ بدفتر حساب التوفير العائد للسيدة صاحبة الشأن ، ورقمه واسم فرع مصرف الرافدين الصادر منه).

Z_alhilly@yahoo.com