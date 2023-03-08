السيد الصدر يبادر – نوزاد حسن

حين استمعت الى المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الامين العام للامم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي الاول من اذار قبل ايام احسست بالانزاعاج والقلق.انطونيو غوتيرش الامين العام للامم المتحدة قال كلاما خطيرا جدا يدمر اعصاب اي انسان يسمعه.وسألت نفسي هل جاء هذا الرجل العجوز ليزعجنا,وهو يتحدث عن مخاطر سيتعرض لها العراق في المستقبل القريب بسبب التصحر,وارتفاع درجات الحرارة,والهشاشة البيئية كمال قال في المؤتمر الصحفي. حديث الامين العام للامم المتحدة يشبه كابوسا مخيفا سنواجهه ان بقيت الاوضاع دون تغيير.العراق يمشي الى الجفاف,ومناسيب دجلة والفرات تقل,وسكان المناطق البعيدة بدأوا يشعرون بالعطش وتموت مواشيهم كل يوم.

لكن هل يستطيع احد تخيل ان دجلة والفرات سيتعرضان للجفاف,ويصبحان مجرد حفرتين يابستين فوقهما جسور تصل جانب الرصافة والكرخ.؟هل يتحمل احد منظر العراق بلا نهريه الخالدين.؟غوتيرش قال كلاما مرعبا جدا,ومع ذلك لا احد من المسؤولين فكر في كلام هذا الرجل القادم من اوربا لتحذيرنا.

لو استثنيت تغريدة السيد الصدر لم اجد سياسيا واحدا بادر لفعل شيء او سار خطوة واحدة لكي يقلل من فرص العطش الذي سيدمرنا.

السياسيون منشغلون بعالم السياسة وامتيازاتها,وفخفختها,اما جفاف العراق,وموت نهري دجلة والفرات فهذه قضية لا تهمهم ابدا.

دعا الصدر في تغريدته قبل ايام الى حملة لتشجير البلد.ان يقوم كل مواطن الى زرع نخلة او وردة او متسلق لمواجهة المصير الذي تحدث عنه امين عام الامم المتحدة.هذه التغريدة الصدرية هي جزء من حل على الحكومة ان تقوم بالاجراءات الاخرى الكفيلة بالسيطرة على ازدياد حالة التصحر وخسارة العراق لمياهه بسبب عوامل مختلفة.

الزراعة هي الحل ولا حل غيره.واذا تجاهل السياسيون تحذيرات غوتيرش والخبراء المعنيين بالملف المائي فسنكون في خطر قاتل.

بادر السيد الصدر واطلق حملته التي سبقت الجميع ممن يظنون ان الامور ليست خطيرة.وان الصراع على المكاسب اهم من مواجهة تحديات البيئة لا سيما وان العراق هو احد اكثر الدول تاثرا بالاحتباس الحراري. اشجار السيد الصدر هي الخطوة الاولى..وستنمو بعون الله..