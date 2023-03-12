السيدة الأولى تتبنى ترجمة كتاب الطفل إلى الكردية

بغداد – الزمان

دعما من السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد زوجة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لمشروع التنوير والتثقيف الموجه للطفل، أعلنت عن تبنيها لمشروع ترجمة الكتاب المصور الموجه للأطفال ضمن مشروع عيون انانا وكذلك ترجمة المجلات المخصصة للأطفال والصادرة باللغة الكردية إلى العربية ، خاصة بعد استشراء اهتمام الأطفال بوسائل التكنولوجيا غير الهادفة والتي تروج لثقافة التسلية دون المعلومة الرصينة والهادفة ، وسعيا منها لدعم الكتاب الموجه للأطفال، جاء هذا الإعلان بعد اطلاعها على مجموعة إصدارات مصورة للطفل على هامش الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مشروع عيون انانا الذي نال دعم معهد غوته الألماني.