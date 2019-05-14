السياسة والمجانين.. – رحيم الشاهر

كما للعلم مجانين ، كلما جنوا ، زودوك بنظرية ، او اكتشاف نافع ، وكما للشعر مجانين ، كقوله تعالى:” ائنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون”/33/ الصافات ، وكما للفلسفة مجانين ، كلما جنوا اجادوا في تبويب الأحكام ، والقواعد ، والنظائر ، والأضداد، والأشتات ، والأطراف ، وبيان الشذوذ من الموافق، وكما للنحو مجانين ، كلما جنوا ، ابتدعوا قاعدة نحوية جميلة، شذبت اللسان ، وقومت البيان ، واخرى أضحكت المغفلين كقول القائل: (مالكم تكأ كأتم علي ، كتكأكئكم على ذي جنة ، افرنقعوا) ، وكما للسحر مجانين كلما جنوا خدعوا الناس أكثر، وكما للرقص مجانين ، يرقصون حول جثث الموتى ، استجابة لخرافة ورثوها عن آبائهم ، ظنا منهم انها تقربهم من آلهتهم، وكما للعطاس مجانين ، اذا عطس احدهم ، افزع الجنين ، وهو في بطن امه ، وكما لقصات الشعر مجانين ، يرون في الشعر صلعا ، وفي الصلع شعرا، اقول كذلك للسياسة مجانين ، ومن ابرز مجانين سياسة هذا القرن ، هوترمب، لما يمتلكه من جنون ، غلب الضفادع على السلاحف ، والأسماك على الحيتان ، والنمل على الفيلة ، والجحوش على الوحوش ، والأوهام على العقول وو.. الخ، رجل استعراضي من الطراز الطرزاني المدمر ، مرة يلتقي بولده (كيم) ، ثم يتركه ويطير إلى بلده تاركا وجبة غذاء دسمة يأكلها الانتظار ، مرة يغوص في مستنقع سوريا حتى أذنيه ، ثم ينسحب مباشرة ، وهاهو يرسل الأساطيل الى الخليج ، للضغط على ايران، وشعاره من كل هذا الحلب ، انما شعاره الحلبة والحلب ، والغلبة والغلب ، كلما اوغل في وحل السياسة ، ومستنقعها طلب المزيد من المنافع.. الخليج منطقة غنية بالطاقة ، فهي في نظر ترمب ، منطقة دسمة ، وهو جائع لايشبع من حديد وفوسفات ، ولا يرتوي من نفط ومشتقات ، كأنه في هذه القضية من جيـــاع افريقيا ، كلما سألوه : هل شبعت ؟ ،

أجاب مازلت اطلب المزيد ، والمزيج ، وليس لي من مطبخ سوى الخليج، ترمب من مجانين السياسة ، ولكنه عاقل في استخدام الشر ، ومجيد في استخدام طرق الحلب وقواعدها المنصوص عليها في كتاب (الحالبون والمحلوبون)، ولو كان مخبولاً كما أظن لطرد ، لكنه يعرف من أين تحلب أبقار العالم في قطيع اليوم!، وكيف تعاقب البقرات التي تمتنع عن إغداق المزيد.. في حسابات ترمب هذه البقرة افضل من تلك ، وليس هذه الدولة أفضل من تلك.. يهون علينا ، اذا ظل ترمب مجنون سياسة ، لكن الأخطر ، اذا تحول الى مجنون حرب؛ لأنه حينئذ سيحرق الأبقار ،والعلف مرة واحدة ، فيتحول الحليب الطازج إلى رماد ، وحينها لاتنفع عبارات : (ولات حين مناص، سبق السيف العذل ، رجع بخفي حنين ، ذهب ليأتي بالصوف فجاء محلوق الشعر، وجزيناه جزاء سنمار..).