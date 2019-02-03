السياسة العرجــاء – كامل كريم الدليمي

التطورات السلبية المتسارعة في البلد وفقدان الرؤية المشتركة والتخطيط المسبق وحالة الاحتقان الكئيب المخيم على الساحة السياسية والاجتماعية وملامح تدخلات خارجية وحركات عسكرية غير واضحة المعالم والاهداف ، بالتأكيد كل ذلك لايخدم البلد بقدر ما يتسبب بالإحباط المتكرر لدعوات ( العمل الإيجابي) ، وقد تسهم تلك الاسباب في اضافة ضبابية جديدة على العملية السياسية بل وتشارك في صناعة مستقبل بائس لا يصل بنا إلى بر الأمان ولايحقق للجماهير طموحها .

نعلم جيداً ان نتاج العملية السياسية كان مزيداً من التجزئة والتقسيم والانسياق الأعمى وراء اجندات خارجية تعمل جاهدة على ابقاء العراق ضمن دائرة الضعف والوهن ، وجعل شعبهُ دون خط الفقر ويعيش في دائرة اليأس خارج نطاق اية إيجابية مجتمعية ؛ بل حتى الفساد اصبح مفصلا في مؤسسات الدولة وجزءا من ثقافة سياسية يطلق عليها تندراً في كثير من الأحيان بـ ( الشطارة والفهلوة ).

وطالما شبكات الفساد المستشري في جسد الدولة والعابثين خارج اطار القانون لايخضعون للعقوبة الصارمة المناسبة ، فسيتكاثرون تدميراً وخراباً لهذا الوطن المتعب والشعب المنهوب ، وقد يكون سبباً رئيساً في الأنهيار الاقتصادي والاجتماعي إن لم يتدارك حكام البلد الامور ويبحثون عن حلول مُجديّة ، وهذا النداء لمن تبقى من العقلاء ذوي الخبرة باحتياجات المجتمع .

إن ما يرعب المواطن الكادح هو فقدان الأمل بمستقبل زاهر يحقق له جزءا من طموحه المندثر في ملعب ساسة الصدفة وحاملي الجنسية الاجنبية ممن يوالون العراق اقل كثيراً من حجم ولائهم لفائدتهم الخاصة ، ليس لكونهم عراقيين بل لان العراق مصدر رزقهم .

فيا بني قومنا من آل السياسة والكيل بالمكاييل الموجعة ، عودوا إلى رشدكم واعملوا جاهدين من اجل تحقيق مطالب ابناء بلدكم قبل أن تسقط سقوف الوعود الكاذبة على رأس مطلقيها ونخسر ما تبقى من خير هذا الوطن .

وبعد كل تلك المأساة المومأسسة سياسياً والتراكمات المجحفة بحق شعبنا وبلدنا وما تحقق من تراجع كبير على جميع الاصعدة دعانا الى البحث في كل تجارب العالم عن تجربة واحدة تشبه تلك التجربة التي فُرضت علينا وسميت ” ديمقراطية ” وهي لا تشبه اي ديمقراطية ، بل أكاد أجزم انها احد انواع الديمقراطيات المتخلفة التي فُرضت على الشعوب لأغراض سياسية ومصالح دولية .. فتدوير المناصب في تشكيل الحكومات بين الاحزاب هي أبرز سمات نظامها السياسي فكل الامم والبلدان تنام وتستيقظ على فكر جديد ورؤية واضحة وخطط تتناسب وحجم المشاكل التي تواجه البلد – إلا- في وطننا ننام وننهض على مجموعة احلام مريضة لاتعدو كونها عملية ارضاء لتلك الطائفة او الحزب بمنصب او بتمثيل في ممثليات العراق الخارجية وكأن العراق عبارة عن (كعكة ) تُقسم حسب الحجوم المتفق عليها ، وبيئة طاردة غير قادرة على حماية كفاءاتنا العلمية التي بدأت تغادر البلد بسبب سوء الظروف الامنية والمعيشية ، وان قرر احد الكفاءات البقاء تمسكاً بمنهجه الوطني لايسع الحكومة ان تقول له الا مثل ما قال بنو أسرائيل لسيدنا موسى عليه السلام (اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قاعدون) ونترك الكفاءات يغادرون البلد اضطراراً أحياناً وتهديداً غالباً.

لقد أصبحت ؛ البيروقراطية السياسية ، التدوير والتكوير ، والالهاء والترقيع مع التلميع سياسة بالية وعلامة مسجلة لنظامنا الديمقراطي.. لكن إلى أين نسير وكل الأمم في فلك الرقي تسير إلا سياستنا العرجاء وكأنها لا تريد للبلد أن يتطور في حين ترى سياسيينا في سبات وعند الكوارث يتخذون القرارات الارتجالية الانية والموجهة للاستهلاك .

فأين نحن من الأمم التي تبني استراتيجياتها لعشرات السنين على خطط مرسومة ؟

وأين مراكز الدراسات والتخطيط وبناء الاستراتيجيات و خطط السنوات القادمة ؟

وأين احلام الشباب الخريجين التي بدأت تتحطم على صخرة سياستنا العرجاء ؟ فأين وأين ووووو … الخ

نحن نعتقد جازمين ان زج الوجوه الجديدة في العمل السياسي والحكم سيزيل بعض اليأس الذي دفع الجزء الاكبر من العراقيين لمغادرة العراق ، فالعراقي بحاجة الى سبات ليفتح عينيه على وجوه غير التي اعتاد رؤيتها منذُ خمسة عشر عاما ، والشعب بحاجة الى ان يرى حيتان الفساد يقبعون بالسجون واموالهم تمت استعادتها الى حزينة الدولة .

نحن اليوم بأمس الحاجة الى سياسة ناضجة ومنهج ثابت و وحدة رأي و رؤية بعيدة عن ظهور العراق وكأنه مجموعة دول داخل الدولة ، وعندما يتحقق ذلك سنغادر سياستنا العرجاء وسنغادر معها السنين العجاف التي اضرت ببلدنا, ارضاً وشعباً, وغيبت للعراق درواً فاعلاً داخل محيطه الاقليمي .